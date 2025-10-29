AFG vs ZIM: पहले टी20 में अफगानिस्तान ने जिम्बाब्वे को 53 रन से रौंदा, सीरीज में बनाई 1-0 की बढ़त

Advertisement
AFG vs ZIM: पहले टी20 में अफगानिस्तान ने जिम्बाब्वे को 53 रन से रौंदा, सीरीज में बनाई 1-0 की बढ़त

अफगानिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज की शुरुआत जीत से की है. हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए पहले टी20 मुकाबले में अफगानिस्तान ने जिम्बाब्वे को 53 रन से हरा दिया है. इसके साथ ही तीन मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त भी बना ली.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Oct 29, 2025, 10:25 PM IST
AFG vs ZIM: पहले टी20 में अफगानिस्तान ने जिम्बाब्वे को 53 रन से रौंदा, सीरीज में बनाई 1-0 की बढ़त

अफगानिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज की शुरुआत जीत से की है. हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए पहले टी20 मुकाबले में अफगानिस्तान ने जिम्बाब्वे को 53 रन से हरा दिया है. इसके साथ ही तीन मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त भी बना ली. अफगानिस्तान ने जिम्बाब्वे को जीत के लिए 181 रन का लक्ष्य दिया था. जिम्बाब्वे का टॉप ऑर्डर बड़े लक्ष्य के दबाव में पूरी तरह बिखर गया. अजमतुल्लाह उमरजई को उनके ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. उन्होंने 27 रन बनाने के अलावा 3 विकेट भी लिए.

127 रन पर ढेर जिम्बाब्वे

सलामी बल्लेबाज ब्रायन बेनेट (24 रन) को छोड़कर जिम्बाब्वे के सभी टॉप ऑर्डर बल्लेबाज फ्लॉप रहे. 30 के स्कोर पर जिम्बाब्वे की आधी टीम पेवेलियन लौट चुकी थी. इस समय ऐसा लग रहा था कि जिम्बाब्वे शायद ही 50 का स्कोर पार करे. छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए टोनी मुनयोंगा ने 20 रन, सातवें नंबर पर आए ताशिंगा मुसेकिवा ने 16 रन, आठवें नंबर पर आए ब्रैड इवांस ने 24 रन और नौवें नंबर के बल्लेबाज टिनोटेंडा मपोसा ने 15 गेंद पर 32 रन बनाए. हालांकि, निचले क्रम के बल्लेबाजों का सराहनीय प्रयास नाकाफी साबित हुआ और पूरी टीम 16.1 ओवर में 127 रन पर सिमट गई और मैच 53 रन के बड़े अंतर से हार गई.

अजमतुल्लाह का ऑलराउंड प्रदर्शन

अजमतुल्लाह उमरजई का गेंद और बल्ले दोनों से शानदार प्रदर्शन देखने को मिला. उन्होंने बल्ले से 27 रन जोड़े और फिर गेंद से जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूटे. उन्होंने तीन विकेट चटकाए. अफगानिस्तान के लिए स्पिनर मुजीब उर रहमान ने 3 ओवर में 20 रन देकर सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए. अजमतुल्लाह उमरजई के अलावा अब्दुल्ला अहमदजाई ने 2 विकेट लिए.

अफगानिस्तान ने बनाया थे 180 रन

इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने 6 विकेट पर 180 रन बनाए थे. सलामी बल्लेबाजों रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान ने पहले विकेट के लिए 7.4 ओवर में 76 रन की साझेदारी की थी. गुरबाज ने 25 गेंद पर 6 चौके और 1 छक्के की मदद से 39 रन और जादरान ने 33 गेंद पर 6 चौकों और 1 छक्के की मदद से 52 बनाए. सेदिकुल्लाह अटल ने 22 गेंद पर 25, अजमतुल्लाह उमरजई ने 21 गेंद पर 27 और शाहीदुल्लाह ने 13 गेंद पर नाबाद 22 रन बनाए. जिम्बाब्वे के लिए कप्तान सिकंदर रजा ने शानदार गेंदबाजी की. रजा ने 4 ओवर में 20 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया. ब्लेसिंग मुजरबानी ने 4 ओवर में 41 रन देकर 2 विकेट लिए. ब्रैड इवांस को 1 विकेट मिला.

Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

Afghanistan vs Zimbabwe

