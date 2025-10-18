Advertisement
बॉर्डर पर हमले से सीरीज होगी रद्द? अफगानिस्तान ने वापस लिया नाम, क्रिकेटर्स की मौत पर टूटकर बिखरे राशिद

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Oct 18, 2025, 07:35 AM IST
कुछ महीनों पहले भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के चलते हुए तनाव के चर्चे थमे नहीं थे कि नए युद्ध की खबरों से खलबली मच गई है. अफगानिस्तान के उर्गुन जिले में पाकिस्तान के हवाई हमले में 3 अफगानी क्रिकेटर्स की मौत की खबरें आई. जिसके बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ आगामी टी20 ट्राई सीरीज से अपना नाम वापस ले लिया है. अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने देर रात सोशल मीडिया के जरिए इस बात की पुष्टि की कि वह नवंबर में होने वाली ट्राई सीरीज से अपना नाम वापस ले रहे हैं जो श्रीलंका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच होने वाली थी. 

राशिद खान का भावुक पोस्ट

बॉर्डर हमले में 3 क्रिकेटर्स की मौत हुई है जो एक अभ्यास मैच खेलकर लौट रहे थे. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) की तरफ से कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली है. अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने X पर एक पोस्ट में कहा कि हमले में कई लोगों की जान गई, जिनमें वे तीन क्रिकेट खिलाड़ी भी शामिल थे जो शाराना (पक्तिका प्रांत की राजधानी) में एक अभ्यास मैच खेलने के बाद लौट रहे थे. ACB ने इसे अफगानिस्तान के खेल समुदाय, खिलाड़ियों और क्रिकेट परिवार के लिए बड़ा नुकसान बताया. एसीबी के पोस्ट के बाद अफगानिस्तान के स्टार क्रिकेटर राशिद खान का भी भावुक पोस्ट देखने को मिला. 

ACB के फैसले से संतुष्ट राशिद

राशिद खान ने एक्स पर लिखा, 'अफगानिस्तान पर हाल ही में हुए पाकिस्तानी हवाई हमलों में नागरिकों की जान जाने से मुझे गहरा दुख हुआ है. यह एक ऐसी त्रासदी है जिसमें महिलाओं, बच्चों और उन महत्वाकांक्षी युवा क्रिकेटरों की जान चली गई, जो विश्व मंच पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का सपना देखते थे. नागरिक बुनियादी ढाँचे को निशाना बनाना पूरी तरह से अनैतिक और बर्बर है.'

नजरअंदाज नहीं किया जाएगा- राशिद खान

उन्होंने आगे लिखा, 'ये अन्यायपूर्ण और गैरकानूनी कार्रवाइयाँ मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन हैं और इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए. इन अनमोल निर्दोष लोगों की जान जाने के बाद, मैं पाकिस्तान के खिलाफ आगामी मैचों से हटने के एसीबी के फैसले का स्वागत करता हूं. मैं इस कठिन समय में अपने लोगों के साथ हूँ, हमारी राष्ट्रीय गरिमा सबसे पहले आनी चाहिए.'

 

Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस

Rashid Khan

