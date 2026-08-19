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ऋषभ पंत ने लगाया छक्कों का शतक, अब इस महारिकॉर्ड पर नजर, टेस्ट में सबसे अधिक सिक्स जड़ने का कीर्तिमान होगा ध्वस्त?

Most Sixes in Test Cricket: भारत के ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के जड़ने वाले एशिया के पहले और दुनिया के चौथे खिलाड़ी बन गए हैं. इस मामले में इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर बेन स्टोक्स नंबर-1 पर हैं. उनके और पंत के बीच कितना फासला है?

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 19, 2026, 12:00 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 12:26 PM IST
ऋषभ पंत ने लगाया छक्कों का शतक, अब इस महारिकॉर्ड पर नजर, टेस्ट में सबसे अधिक सिक्स जड़ने का कीर्तिमान होगा ध्वस्त?
Image Credit: Rishabh Pant eyes on Ben Stokes most sixes in test record (AI Graphic)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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