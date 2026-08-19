ऋषभ पंत ने लगाया छक्कों का शतक, अब इस महारिकॉर्ड पर नजर, टेस्ट में सबसे अधिक सिक्स जड़ने का कीर्तिमान होगा ध्वस्त?

ऋषभ पंत भले ही भारत की ODI और टी20 टीम में जगह नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट में उनकी जगह पर कोई सवालिया-निशान नहीं है. टेस्ट क्रिकेट में वो पिछले 3-4 सालों से टीम इंडिया के अहम हथियार हैं. ऊपर से उनके बाद इस फॉर्मेट में सिक्स हीटिंग काबिलियत भी है. क्रीज पर सेट होने के बाद वो किसी भी गेंदबाज के छक्के छुड़ा सकते हैं. पंत अभी 28 साल के हैं और ऐसे में उनके पास बहुत समय बाकी है. ये सारी बातें इस ओर इशारा कर रही है कि बेन स्टोक्स का रिकॉर्ड खतरे में है. आज नहीं तो एक महीने बाद या 12 महीने बाद ही सही... ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक सिक्स जड़ने वाले खिलाड़ी जरूर बन सकते हैं.