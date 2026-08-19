ऋषभ पंत ने लगाया छक्कों का शतक, अब इस महारिकॉर्ड पर नजर, टेस्ट में सबसे अधिक सिक्स जड़ने का कीर्तिमान होगा ध्वस्त?

Most Sixes in Test Cricket: श्रीलंका के खिलाफ गॉल टेस्ट में भारत के स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने बड़ी उपलब्धि हासिल की. पंत टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के जड़ने वाले एशिया के पहले और दुनिया के चौथे खिलाड़ी बने. वो इस मुकाम पर सबसे तेजी से पहुंचने वाले बल्लेबाज भी बने. ऋषभ पंत जिस अंदाज में टेस्ट क्रिकेट में बैटिंग करते हैं, उसको देखते हुए ये उम्मीद जग गई है कि वो जल्द टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक छक्के जड़ने का महारिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे. बता दें कि फिलहाल ये रिकॉर्ड इंग्लैंड के पूर्व स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स के नाम है.
हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले बेन स्टोक्स ने अपने शानदार टेस्ट करियर के दौरान 138 छक्के लगाए. इस फॉर्मेट में उनसे अधिक सिक्स और किसी ने नहीं जड़ा है. दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड के पूर्व धाकड़ बल्लेबाज ब्रेंडन मैकुलम (107 छक्के) हैं. ऋषभ पंत और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट (100 छक्के) संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर हैं.
श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के दूसरे टेस्ट में एक छक्का लगाते ही ऋषभ पंत 101 सिक्स के साथ एडम गिलक्रिस्ट को पछाड़ देंगे. अगर उनका बल्ला गरजा तो इसी मैच में वो ब्रेंडन मैकुलम से भी आगे निकल जाएंगे. उसके बाद उनसे आगे सिर्फ बेन स्टोक्स होंगे.
बेन स्टोक्स (इंग्लैंड)- 138 छक्के
ब्रेंडन मैकुलम (न्यूजीलैंड) - 107 छक्के
ऋषभ पंत (भारत) - 100 छक्के
एडम गिलक्रिस्ट (ऑस्ट्रेलिया) - 100 छक्के
क्रिस गेल- 98 छक्के
टिम साउथी- 98 छक्के
जैक्स कैलिस- 97 छक्के
वीरेंद्र सहवाग- 91 छक्के
ऋषभ पंत भले ही भारत की ODI और टी20 टीम में जगह नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट में उनकी जगह पर कोई सवालिया-निशान नहीं है. टेस्ट क्रिकेट में वो पिछले 3-4 सालों से टीम इंडिया के अहम हथियार हैं. ऊपर से उनके बाद इस फॉर्मेट में सिक्स हीटिंग काबिलियत भी है. क्रीज पर सेट होने के बाद वो किसी भी गेंदबाज के छक्के छुड़ा सकते हैं. पंत अभी 28 साल के हैं और ऐसे में उनके पास बहुत समय बाकी है. ये सारी बातें इस ओर इशारा कर रही है कि बेन स्टोक्स का रिकॉर्ड खतरे में है. आज नहीं तो एक महीने बाद या 12 महीने बाद ही सही... ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक सिक्स जड़ने वाले खिलाड़ी जरूर बन सकते हैं.
ऋषभ पंत अगर बेन स्टोक्स को पछाड़ टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लेते हैं तो ये करोड़ों भारतीयों के लिए गर्व की बात होगी. इसके पीछे की बड़ी वजह ये है कि फिलहाल ODI और टी20 इंटरनेशनल में सबसे अधिक छक्के जड़ने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम है. हिटमैन ने वनडे में अभी तक 369 सिक्स ठोके हैं. T20I में रोहित ने 205 छक्के उड़ाए हैं. अगर ऋषभ पंत इंग्लैंड के बेन स्टोक्स से आगे निकल जाएंगे, तो क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में सबसे अधिक छक्के जड़ने वाला खिलाड़ी दो भारतीय होगा.