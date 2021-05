ट्विटर पर जमकर भड़के फैंस, AB de Villiers की क्रिकेट में वापसी की उम्मीदें खत्म

नई दिल्ली: दक्षिण अफ्रीका के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर एबी डिविलियर्स (AB de Villiers) ने ये साफ कर दिया है कि वो अब इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी नहीं करेंगे. ये क्रिकेट फैंस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, खासकर साउथ अफ्रीका के फैंस को.

फैंस पिछले लंबे समय से इस बात की आस लगाए बैठे हैं कि दक्षिण अफ्रीका के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर एबी डिविलियर्स (AB de Villiers) अब इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर सकते हैं. लेकिन उनकी इन उम्मीदों पर अब पानी फिर गया है.

एबी डिविलियर्स (AB de Villiers) ने अब ये फैसला कर लिया है कि वो अब इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी नहीं करेंगे, इस बात की जानकारी क्रिकेट साउथ अफ्रीका (Cricket South Africa) ने मंगलवार को दी. सीएसए ने अब ये साफ कर दिया है कि डिविलियर्स अब इंटरनेशनल क्रिकेट फिर नहीं खेलेंगे. डिविलियर्स ने सीएसए से कहा संन्यास ही उनका अंतिम फैसला है.

बता दें कि एबी डिविलियर्स (AB de Villiers) ने अचानक मई 2018 में संन्यास की घोषणा कर दी थी. उन्होंने अपने इस फैसले से सबको चौंका दिया था. 2019 वर्ल्ड कप में खेलने के लिए डिविलियर्स ने इच्छा जताई लेकिन टीम मैनेजमेंट द्वारा इसे खारिज कर दिया गया था.

एबी डिविलियर्स (AB de Villiers) के इस फैसले के बाद फैंस ट्विटर पर अपनी निराश व्यक्त कर रहे हैं. साथ ही फैंस तो ये तक कह रहे हैं कि डिविलियर्स भारत की ओर से खेल लो. ट्विटर पर डिविलियर्स के इस फैसले के बाद ट्वीट की बाढ़ आ गई है.

#AbDeVilliers isn't coming back From Retirement. Now team India will not face AB in upcoming T20 world cup

Take indian citizenship we love to see you play for india #AbDeVilliers

@ABdeVilliers17 , You can play from India as Wicketkeeper in place of Rishabh Pant, as he hasn't done anything in ODI and T20, he is suitable for Test. #AbDeVilliers#Cricket #southafrica #cricbuzzlive #CricTracker #ipl2021live #IPL

— Atul Singh Bisht (@bishtatul50) May 19, 2021