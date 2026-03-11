अभिषेक-सैमसन के बाद अब ये स्टार खिलाड़ी पहुंचा युवराज के पास, दांव पर है करियर, IPL 2026 में बदलेगी किस्मत?

IPL 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 खत्म होने के बाद अब फैंस की नजर 28 मार्च पर टिकी है. इसी दिन से आईपीएल के अगले सीजन का आगाज होने जा रहा है. मेगा इवेंट से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने बड़ा कदम उठाया है. वो अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की राह पर निकल चुके हैं. जी हां, ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पंत को भारत के पूर्व स्टार खिलाड़ी युवराज सिंह के साथ ट्रेनिंग करते हुए देखा गया. आईपीएल 2026 से पहले वो युवी के साथ नेट्स पर पसीना बहाते दिखे.

इस बात से दुनिया वाकिफ है कि टीम इंडिया के उभरते हुए सितारे अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल के करियर को निखारने में युवराज सिंह का अहम किरदार रहा है. दोनों उन्हें गुरु का दर्जा भी देते हैं. वहीं, टी20 वर्ल्ड कप 2026 शुरू होने से पहले संजू सैमसन भी युवराज के शरण में पहुंचे थे और उन्होंने टूर्नामेंट में दमदार प्रदर्शन किया. अब ऋषभ पंत भी लिमिटेड ओवर क्रिकेट में अपनी डूबती नैया को पार लगाने के लिए युवराज के पास पहुंचे हैं.

युवराज के साथ ट्रेनिंग कर रहे ऋषभ पंत

ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में तो अपनी जगह स्थापित कर चुके हैं और भारत के लिए कई मैच जिताऊ पारियां भी खेली है, लेकिन लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा है. यही वजह है कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 की जब टीम चुनी गई तो उनके बारे में दूर-दूर तक कोई चर्चा नहीं हुई थी. पंत आगामी आईपीएल में दमदार वापसी के जरिए टीम इंडिया में अपनी जगह पक्की करना चाहेंगे.

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें देख सकते हैं कि युवराज सिंह अंपायर की पोजीशन से पंत की बैटिंग पर पैनी नजर बनाए हुए हैं. गौर करने वाली बात ये है कि पंत ने युवराज के कहने पर बैटिंग टेक्निक में बदलाव भी किया है. वीडियो में पंत को बाएं हाथ के गेंदबाजों के खिलाफ थोड़ा खुला बल्लेबाजी स्टांस अपनाते हुए देखा जा सकता है ताकि वह अपनी बाहों को थोड़ा और खोल सकें.

IPL 2025 में फ्लॉप हुए थे ऋषभ पंत

आईपीएल 2025 ऑक्शन में 27 करोड़ की रिकॉर्डतोड़ बोली में बिकने वाले ऋषभ पंत का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था. पिछले सीजन लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ने सिर्फ 269 रन बनाए, जो 2016 के बाद उनका सबसे खराब प्रदर्शन था। अगर उन्होंने टूर्नामेंट के अंत में शतक न लगाया होता तो पंत का प्रदर्शन और भी खराब होता.

आईपीएल 2026 में बदलेगी किस्मत?

युवराज सिंह ने शुभमन, अभिषेक और प्रभसिमरन जैसे खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने में जबरदस्त सफलता हासिल की है, जिन्होंने लीग में शानदार प्रदर्शन किया है। पंत शायद यही उम्मीद कर रहे हैं कि युवराज उनके करियर में भी ऐसा ही कमाल दिखाएंगे. बता दें कि ऋषभ पंत ने भारत के लिए अभी तक 31 ODI खेले हैं और उनका औसत 33.50 का रहा है. वहीं, 76 टी20 इंटरनेशनल मैचों में उन्होंने 127.26 के स्ट्राइक रेट से 1209 रन बनाए हैं.

