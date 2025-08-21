एशिया कप स्क्वॉड सेलेक्शन के बाद श्रेयस अय्यर की पहली झलक, पंजाब किंग्स ने लिखा...फैंस हुए कायल

एशिया कप के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा 19 अगस्त को की गई. टीम इंडिया के स्क्वॉड ऐलान होने के बाद एक नाम काफी चर्चा में रहा. चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने मिडिल ऑर्डर बैट्समैन श्रेयस अय्यर को टीम में नहीं शामिल किया. अय्यर के लगातार शानदार प्रदर्शन के बाद कयास लगाए लगाए जा रहे थे कि उनकी वापसी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. टीम चयन के बाद पहली बार श्रेयस अय्यर का रिएक्शन सामने आया है.

फ्रेंचाइजी पंजाब किंग्स ने जारी किया वीडियो

अय्यर के एशिया कप के टी में जगह न मिलने के बाद सोशल मीडिया पर उनके बारे में चर्चा तेज है. भारतीय टीम की घोषणा के एक दिन पंजाब किंग्स ने अपने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा किया और कैप्शन में 'सरपंच साब' लिखा. यह पंजाब किंग्स की फ्रेंचाइजी का अय्यर के प्रति सम्मान को दिखाता है. भारतीय बल्लेबाज को इस वीडियो में मुस्कुराते हुए देखा गया.

अय्यर पर बोले अगरकर

अय्यर को स्क्वॉड में ना शामिल करने पर अजीत अगरकर ने कहा, ''अभी सही मौका नहीं है. उनका टीम में जगह मिलेगी बस सही समय का इंतजार करें. अय्यर को लगातार अपनी परफॉर्मेंस को जारी रखना होगा. ये ना उसकी गलती है और ना हमारी गलती है. बस हमें 15 खिलाड़ियों का चयन करना था. उसे अपने सही मौके का इंतजार करना होगा.''

साल 2025 में बल्लेबाजी से मचाया धमाका

आईपीएल के 18वें सीजन में खेले 17 मैचों में श्रेयस अय्यर ने 50.89 की शानदार औसत से 604 रन बनाए. इस दौरान उनका 175.89 का जबरदस्त स्ट्राइक रेट रहा था. साथ ही उन्होंने 6 अर्धशतक जड़े थे. टूर्नामेंट के दूसरे क्वालीफायर राउंड में मुंबई के खिलाफ उनकी पारी कौन ही भूलेगा. अय्यर ने उस मैच में अकेले दम पर पंजाब किंग्स को जीताकर आईपीएल के फाइनल में पहुंचाया था.

