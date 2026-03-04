T20 World Cup 2026: शर्मनाक हार के बाद पाक क्रिकेट में भूचाल, टेस्ट टीम का हेड कोच बनने जा रहा ये दिग्गज! अभी संन्यास भी नहीं लिया

Sarfraz Ahmed: टी20 विश्व कप 2026 में पाकिस्तान की हालत खराब रही. सुपर 8 में उसका सफर खत्म हो गया. सलमान अली आगा की कप्तानी में टीम बैक टू बैक आईसीसी टूर्नामेंट्स में हार रही है. इस बार निराशाजनक प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) बड़े बदलावों की तैयारी में है. ताजा खबरों के अनुसार, पूर्व कप्तान और अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज सरफराज अहमद को पाकिस्तान की टेस्ट टीम का नया हेड कोच नियुक्त किया जा सकता है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है.

गौर करने वाली बात ये है कि जिन सरफराज अहमद का नाम टेस्ट टीम के हेड कोच के तौर पर सामने आ रहा है, उन्होंने अभी तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास नहीं लिया है, लेकिन माना जा रहा है कि वे अजहर महमूद की जगह इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को संभाल सकते हैं. सरफराज इन दिनों अंडर-19 टीम के मेंटर के रूप में काम कर रहे हैं. हाल में उनकी मेंटरशिप में पाक टीम ने अंडर-19 विश्व कप का फाइनल खेला था, जिसमें हार मिली थी.

बांग्लादेश दौरे पर जाएगी पाक टीम

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरफराज अहमद के मार्गदर्शन में पाकिस्तान की टीम मई में होने वाले बांग्लादेश दौरे से एक नई शुरुआत कर सकती है. इस सीरीज का पहला मैच 8 मई से, जबकि दूसरा टेस्ट 16 मई को खेला जाएगा. यह सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का भी हिस्सा है.

PCB ने तय कर लिया नाम, अब औपचारिक ऐलान होना बाकी

पाकिस्तानी टीम के टेस्ट में हेड कोच का पद अक्टूबर 2025 से खाली है, जिसे भरने की कोशिश की जा रही है. बोर्ड एक अनुभवी चेहरे की तलाश में था. पाकिस्तान के जियो न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि सरफराज अहमद को टेस्ट टीम का नया हेड कोच बनाने का फैसला लगभग कर लिया गया है, जिसको लेकर जल्द ऐलान किया जा सकता है.

कैसा है सरफराज अहमद का क्रिकेट करियर?

सरफराज एक बेहतरीन विकेटकीपर बैटर रहे हैं, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में सफल कप्तानों में गिने जाते हैं. उनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने साल 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी. फाइनल में भारत को हराकर यह खिताब पाकिस्तान ने अपने नाम किया था. अपने करियर के 117 वनडे मैचों में खेलते हुए उन्होंने 2315 रन बनाए हैं, जबकि 54 टेस्ट में 3031 रन किए हैं. टी20 के 61 मैचों में वे 818 रन बना चुके हैं.

