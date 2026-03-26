IPL से पहले रिंकू सिंह की लगी लॉटरी, कप्तानी के बाद अब सरकारी नौकरी, जानिए कितनी है सैलरी

भारतीय क्रिकेट टीम के उभरते सितारे रिंकू सिंह के लिए यह समय बेहद खास बन गया है. उन्हें एक साथ दो बड़ी खुशियां मिली हैं. सबसे पहले आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें उपकप्तान की जिम्मेदारी सौंपी और अब उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें क्षेत्रीय खेल अधिकारी के पद पर नियुक्त किया है. यह नियुक्ति पत्र राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें दिया. टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले ही रिंकू के लिए कई चीजें फेबर में रही हैं. बल्कि आने वाले समय में अजिंक्य रहाणे के बाद केकेआर की कप्तानी भी रिंकू ही संभालते हुए नजर आ सकते हैं. हालांकि, उस चीज में अभी काफी समय है. बहरहाल, रिंकू से इस सीजन बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है. देखना दिलचस्प होगा कि वह उप कप्तानी के दबाव को खुद पर हावी होने देंगे या नहीं.

रिंकू के अलावा भी खिलाड़ी सम्मानित

रिंकू सिंह के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने कई अन्य खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया है, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए पदक जीते हैं. इनमें हॉकी खिलाड़ी राजकुमार पाल, भाला फेंक खिलाड़ी अजीत सिंह, धाविका सिमरन और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रवीण कुमार जैसे नाम शामिल हैं.अगर रिंकू सिंह की नई जिम्मेदारी की बात करें तो क्षेत्रीय खेल अधिकारी एक महत्वपूर्ण सरकारी पद होता है. इस पद पर रहते हुए उन्हें प्रदेश में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देना, खेल मैदानों की देखरेख करना और नई प्रतिभाओं को खोजकर उन्हें आगे बढ़ाने का काम करना होगा.

कितनी होगी सैलरी?

वेतन की बात करें तो इस पद पर आम तौर पर 70 हजार से 90 हजार रुपये प्रति माह तक सैलरी मिलती है. रिंकू सिंह को भी इसी दायरे में वेतन दिया जाएगा.रिंकू सिंह ने आईपीएल 2023 में शानदार प्रदर्शन से अपनी अलग पहचान बनाई थी. गुजरात टाइटंस के खिलाफ एक मुकाबले में उन्होंने आखिरी ओवर में यश दयाल की गेंदों पर लगातार पांच छक्के लगाकर अपनी टीम को ऐतिहासिक जीत दिलाई थी. उस पारी के बाद से उनका करियर तेजी से आगे बढ़ा है.

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केकेआर से हुआ था आगाज

आज रिंकू सिंह भारतीय टीम के भरोसेमंद फिनिशर बन चुके हैं और कई बड़े टूर्नामेंट में टीम का हिस्सा रहे हैं. आईपीएल 2026 से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें उपकप्तान बनाया है, जबकि टीम की कप्तानी अजिंक्य रहाणे संभालेंगे. फ्रेंचाइजी ने उन्हें 13 करोड़ रुपये में रिटेन किया है. रिंकू का सफर काफी शानदार रहा है. उन्हें साल 2018 में सबसे पहले केकेआर ने ही खरीदा था. बता दें कि उस साल रिंकू को 80 लाख रुपए में केकेआर ने अपने खेमे में शामिल किया था और अब वह इसी टीम के उप कप्तान बन चुके हैं.

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