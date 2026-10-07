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हेड कोच गौतम गंभीर के बाद BCCI ने भी जताया अजीत अगरकर का आभार, एक-एक कर गिनाई उपलब्धियां

बीसीसीआई ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर अगरकर के लिए लिखा, "यह कार्यकाल भारतीय क्रिकेट के लिए कुछ सचमुच खास पलों से भरा रहा- तीन आईसीसी ट्रॉफियां, दो एशिया कप खिताब और लगातार दो एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक, साथ ही 2023 वनडे वर्ल्ड कप फाइनल तक का सफर.

Written ByRitesh Kumar
Published: Oct 07, 2026, 07:31 PM IST|Updated: Oct 07, 2026, 07:31 PM IST
हेड कोच गौतम गंभीर के बाद BCCI ने भी जताया अजीत अगरकर का आभार, एक-एक कर गिनाई उपलब्धियां
Image Credit: हेड कोच गौतम गंभीर के बाद बीसीसीआई ने भी जताया अजीत अगरकर का आभार

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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