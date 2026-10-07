हेड कोच गौतम गंभीर के बाद BCCI ने भी जताया अजीत अगरकर का आभार, एक-एक कर गिनाई उपलब्धियां

अजीत अगरकर को 4 जुलाई 2023 को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की सीनियर पुरुष चयन समिति का चेयरमैन नियुक्त किया गया था. अगरकर की चुनी हुई टीम ने वनडे विश्व कप 2023 का फाइनल खेला, टी20 विश्व कप 2024 का खिताब जीता, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता, टी20 विश्व कप 2026 का खिताब जीता और एशियाई खेलों में दो बार स्वर्ण जीता. दो एशिया कप खिताब जीते. इस तरह अगरकर का कार्यकाल उपलब्धियों से भरपूर रहा है और वे अपने कार्यकाल पर गर्व कर सकते हैं. मुख्य चयनकर्ता के रूप में उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ जारी टी20 सीरीज के लिए आखिरी बार टीम इंडिया चुनी.