ऐतिहासिक टी20 विश्व कप के बाद इटली क्रिकेट विवादों में घिरी, खिलाड़ियों पर यौन उत्पीड़न के आरोप से मचा हड़कंप

आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप में इटली क्रिकेट टीम का प्रदर्शन अपेक्षाओं से काफी बेहतर रहा. पहली बार टी20 वर्ल्ड कप खेल रही इटली कि टीम ने टूर्नामेंट में एक मैच अपने नाम किया था.इस मामले में पिछले वर्ष पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई थी.इस पूरे मामले ने इंटरनेशनल स्तर पर इटली क्रिकेट के लिए आए खास मौके की चमक फीकी कर दी है. 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Feb 24, 2026, 10:56 PM IST
image credit- X/ Italy cricket
आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप में इटली क्रिकेट टीम का प्रदर्शन अपेक्षाओं से काफी बेहतर रहा. पहली बार टी20 वर्ल्ड कप खेल रही इटली कि टीम ने टूर्नामेंट में एक मैच अपने नाम किया था.अब विश्व कप में ऐतिहासिक भागीदारी के कुछ ही दिनों बाद इटली क्रिकेट विवादों में आ गया है. स्काई स्पोर्ट्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इटली क्रिकेट महासंघ के एक सीनियर मेंबर्स पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं, जिसके बाद उन्हें अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है.आरोप है कि उन्होंने इटली महिला राष्ट्रीय टीम की एक खिलाड़ी के साथ गलत तरीके से शारीरिक संपर्क किया. जानकारी के अनुसार, इस मामले में पिछले वर्ष पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई थी.इस पूरे मामले ने इंटरनेशनल स्तर पर इटली क्रिकेट के लिए आए खास मौके की चमक फीकी कर दी है. 

महासंघ लेगा फैसला

इटली क्रिकेट महासंघ ने कहा है कि मामले की जांच चल रही है और वह जांच कर रहे अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग करेगा.महासंघ ने साफ कहा कि वह ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ काम करता है. उसके लिए सभी पंजीकृत सदस्यों की सुरक्षा सबसे जरूरी है। साथ ही, वह खेल से जुड़े नियमों और सामाजिक जिम्मेदारियों का पालन करता है.महासंघ ने यह भी कहा कि इस मामले में जो भी निर्णय लिया जाएगा, वह उसे पूरी तरह मानेगा.

टी20 विश्व कप में इटली का प्रदर्शन कैसा रहा?

पुरुष टी20 विश्व कप 2026 में इटली ने पहली बार भाग लिया और अपने खेल से सभी का ध्यान खींचा. पहले ही मैच में कप्तान वेन मैडसन कंधे की चोट के कारण बाहर हो गए थे, इसलिए टीम को उनके बिना उतरना पड़ा.इस मुश्किल के बाद भी इटली की अज़ूरी टीम ने नेपाल, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड जैसी मजबूत टीमों के खिलाफ अच्छा मुकाबला किया और दमदार खेल दिखाया.

टूर्नामेंट में यादगार शुरुआत

इटली ने अपने अभियान की शुरुआत स्कॉटलैंड के खिलाफ 73 रनों की हार से की. इस मैच में बेन मैनेंटी ने 52 रन बनाकर टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए.इसके बाद मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इटली ने नेपाल को 10 विकेट से हराकर टी20 विश्व कप में अपनी पहली जीत हासिल की. इस मुकाबले में एंथनी मोस्का और जस्टिन मोस्का ने नाबाद अर्धशतक लगाए, जबकि क्रिशन कालूगामेज और मैनेंटी ने गेंदबाजी में अहम योगदान दिया.इंग्लैंड के खिलाफ इटली ने 178 रन बनाए, जिसमें मैनेंटी ने सिर्फ 25 गेंदों पर 60 रनों की तेज पारी खेली. आखिरी मैच में वेस्ट इंडीज ने उन्हें 42 रनों से हराया. इस मैच में भी मैनेंटी ने बल्ले और गेंद दोनों से अच्छा प्रदर्शन किया.शानदार खेल के दम पर मैनेंटी आईसीसी की ताजा ऑलराउंडर रैंकिंग में 160 स्थान की छलांग लगाकर 20वें नंबर पर पहुंच गए.इटली ने चार मैचों में एक जीत दर्ज की और विश्व मंच पर यादगार शुरुआत की.

Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

