Advertisement
trendingNow13111688
Hindi Newsक्रिकेटपाक से जीत के बाद परवान चढ़ा पांड्या का प्यार, गर्लफ्रेंड महिका के साथ इंटरनेट पर तस्वीरें वायरल

पाक से जीत के बाद परवान चढ़ा पांड्या का प्यार, गर्लफ्रेंड महिका के साथ इंटरनेट पर तस्वीरें वायरल

भारत और पाक के बीच खेले गए मुकाबले में टीम इंडिया ने रिकॉर्ड जीत हासिल की है. टी20 विश्व कप में 8वीं बार पाकिस्तान के रौंदकर अपना वर्चस्व बरकरार रखा.जीत के हीरो रहे ईशान किशन ने 77 रनों की शानदार मैच विनिंग पारी खेली. उनके साथ-साथ भारत के गेंदबाजों ने भी जोरदार प्रदर्शन किया. इस बीच इंटरनेट पर उनकी गर्लफ्रेंड माहिका के साथ की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं.

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Feb 16, 2026, 05:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Hardik Pandya
Hardik Pandya

भारत और पाक के बीच खेले गए मुकाबले में टीम इंडिया ने रिकॉर्ड जीत हासिल की है. टी20 विश्व कप में 8वीं बार पाकिस्तान के रौंदकर अपना वर्चस्व बरकरार रखा.जीत के हीरो रहे ईशान किशन ने 77 रनों की शानदार मैच विनिंग पारी खेली. उनके साथ-साथ भारत के गेंदबाजों ने भी जोरदार प्रदर्शन किया.  Hardik Pandya को टीम इंडिया का एक्स-फैक्टर यूं ही नहीं कहा जाता. पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में वह भले ही बल्ले से खाता भी नहीं खोल सके और शून्य पर आउट हो गए, लेकिन मैच पर उनका असर साफ दिखाई दिया. बैटिंग में नाकाम रहने के बाद उन्होंने गेंदबाजी में कमाल दिखाया और पाकिस्तान की पारी की शुरुआत ही बिगाड़ दी. उनकी सटीक गेंदबाजी ने विपक्षी टीम की मजबूत नींव हिलाकर रख दी. उसी शुरुआती झटके की बदौलत भारत ने मुकाबले में पकड़ बनाई और आखिरकार जीत अपने नाम की.इस बीच इंटरनेट पर उनकी गर्लफ्रेंड माहिका के साथ की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं.

गर्लफ्रेंड के साथ वायरल तस्वीरें
मैच खत्म होने के बाद भी पांड्या चर्चा में रहे. मैदान पर शानदार प्रदर्शन के बाद उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के लिए जिस तरह खुलकर अपना प्यार जताया, वह पल कैमरों में कैद हो गया. अब वही तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. पांड्या ने पाकिस्तान पर जीत के बाद अपने अंदाज में थोड़ा मजाक और थोड़ा रोमांस भी जोड़ दिया. जीत की खुशी उनके चेहरे पर साफ दिख रही थी. उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के लिए जो किया, वह खुलेआम किया और बिना किसी झिझक के किया.

कैद हुआ मंजर
पाकिस्तान के खिलाफ मैच खत्म होते ही जब टीम ड्रेसिंग रूम की ओर लौट रही थी, उसी दौरान यह पूरा वाकया कैमरे में कैद हो गया. अब पंड्या का वही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. उस वीडियो में क्या खास है, यह आप खुद देखकर समझ सकते हैं.हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा के बीच का रिश्ता उस वायरल वीडियो में साफ झलकता है. दोनों के बीच की समझ और अपनापन उसमें नजर आता है. यह वीडियो बताता है कि उनके बीच कितनी गहरी मोहब्बत है.

Add Zee News as a Preferred Source

एयरपोर्ट पर से भी आई तस्वीरें
हालांकि प्यार का यह नजारा सिर्फ कोलंबो के मैदान तक ही सीमित नहीं रहा. इसकी अगली झलक एयरपोर्ट पर भी देखने को मिली. वहां से दोनों की कई तस्वीरें सामने आईं. कुछ तस्वीरों में वे एक-दूसरे को गले लगाते दिखे, तो कुछ में हंसते-मुस्कुराते और मस्ती करते नजर आए. पांड्या ने कल पाक का सबसे महत्वपूर्ण विकेट साहिबजादा फरहान का विकेट चटकाया और उसके अलावा पांड्या ने 3 ओवर में 16 रन देते हुए 2 विकेट हासिल किए.

ये भी पढ़ें: '1 पारी से नहीं...' अभिषेक के सपोर्ट में उतरा दिग्गज, आलोचनाओं के बीच बन गया ढाल

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

TAGS

Hardik Pandyamaheika sharma

Trending news

'अपनी कब्र के लिए जगह नहीं मिलेगी...', हुमायूं कबीर को BJP नेता की खुली चेतावनी
Babri Masjid Row
'अपनी कब्र के लिए जगह नहीं मिलेगी...', हुमायूं कबीर को BJP नेता की खुली चेतावनी
त्रिशा पर विवादित टिप्पणी कर बुरे फंसे तमिलनाडु BJP चीफ, छीछालेदर के बाद बोलें सॉरी
Tamil Nadu news
त्रिशा पर विवादित टिप्पणी कर बुरे फंसे तमिलनाडु BJP चीफ, छीछालेदर के बाद बोलें सॉरी
आतंकवादियों को मरने से डर लगता है, गला भी सूखता है; सेना के खौफ से दाढ़ी ही कटवा ली
Jammu Kashmir
आतंकवादियों को मरने से डर लगता है, गला भी सूखता है; सेना के खौफ से दाढ़ी ही कटवा ली
आज होगा AI के महाकुंभ का आगाज, कुछ ही देर में पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन
AI Summit
आज होगा AI के महाकुंभ का आगाज, कुछ ही देर में पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन
'ये ट्रेंड बन चुका है', हिमंत बिस्वा सरमा शूटिंग विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
Himanta Biswa Sarma
'ये ट्रेंड बन चुका है', हिमंत बिस्वा सरमा शूटिंग विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
आज होगा AI के महाकुंभ का आगाज, कुछ ही देर में पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन
AI Summit
आज होगा AI के महाकुंभ का आगाज, कुछ ही देर में पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन
Bengaluru: मैटरनिटी फोटोशूट में व्यस्त थी मां, तालाब में डूबने से बड़े बेटे की मौत
bengaluru news
Bengaluru: मैटरनिटी फोटोशूट में व्यस्त थी मां, तालाब में डूबने से बड़े बेटे की मौत
केरल में लेफ्ट सरकार की पहले की तारीफ, अब मणिशंकर अय्यर ने स्‍टालिन को क्‍यों सराहा?
Mani Shankar Aiyar
केरल में लेफ्ट सरकार की पहले की तारीफ, अब मणिशंकर अय्यर ने स्‍टालिन को क्‍यों सराहा?
जब ग्लोबल आइकन से मिले शब्दों के जादूगर! शशि थरूर ने प्रियंका के लिए लिखा पोस्ट जो..
Priyanka Chopra
जब ग्लोबल आइकन से मिले शब्दों के जादूगर! शशि थरूर ने प्रियंका के लिए लिखा पोस्ट जो..
300 एग्जीबिशन, 13 देशों के पवेलियन; PM मोदी आज करेंगे AI इम्पैक्ट एक्सपो का शुभारंभ
AI Impact Summit 2026
300 एग्जीबिशन, 13 देशों के पवेलियन; PM मोदी आज करेंगे AI इम्पैक्ट एक्सपो का शुभारंभ