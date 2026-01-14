Advertisement
रिजवान के बाद हसन अली का ड्रामा...BBL में हुई पाकिस्तान क्रिकेट को शर्मसार करने वाली घटना, जानें पूरा मामला

रिजवान के बाद हसन अली का ड्रामा...BBL में हुई पाकिस्तान क्रिकेट को शर्मसार करने वाली घटना, जानें पूरा मामला

BBL: बिग बैश लीग में पाकिस्तान एक बार फिर मुश्किल में फंस गया. मोहम्मद रिजवान के अजीब "रिटायर्ड आउट" होने के एक दिन बाद, हसन अली ने मंगलवार को खराब फील्डिंग करके शर्मिंदगी को डबल कर दिया है. अब इसे पूरे ही वाकये का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, फॉक्स स्पोर्ट्स और बिग बैश लीग दोनों के सोशल मीडिया अकाउंट्स ने वीडियो शेयर किया.

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Jan 14, 2026, 07:31 AM IST
BBL:बिग बैश लीग में पाकिस्तान एक बार फिर मुश्किल में फंस गया. मोहम्मद रिजवान के अजीब "रिटायर्ड आउट" होने के एक दिन बाद, हसन अली ने मंगलवार को खराब फील्डिंग करके शर्मिंदगी को डबल कर दिया है. यह घटना मेलबर्न स्टार्स और एडिलेड स्ट्राइकर्स के बीच मैच के दौरान हुई, जिसमें स्टार्स 84 रनों का छोटा सा टारगेट चेज कर रहे थे। आठवें ओवर में उनका स्कोर 35 रन पर 2 विकेट था. तबरेज शम्सी बॉलिंग कर रहे थे और पांचवीं गेंद कवर रीजन की तरफ मारी गई हसन अली गेंद को बाउंड्री तक पहुंचने से रोकने के लिए दौड़े. हालांकि, उन्होंने गेंद को गलत अंदाजा लगाया और आखिरी पल तक पूरी कोशिश करने के बावजूद, गेंद फिसलकर रस्सी के पार चली गई. बाद में तीसरे अंपायर ने कंफर्म किया कि यह बाउंड्री थी. अब इसे पूरे ही वाकये का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, फॉक्स स्पोर्ट्स और बिग बैश लीग दोनों के सोशल मीडिया अकाउंट्स ने वीडियो शेयर किया.

रिजवान का शर्मनाक रिकॉर्ड
यह घटना पाकिस्तान के एक खिलाड़ी से जुड़े एक और अजीब वाकये के ठीक एक दिन बाद हुई। सोमवार को, सिडनी थंडर और मेलबर्न रेनेगेड्स के बीच बिग बैश लीग मैच के दौरान मोहम्मद रिज़वान रिटायर्ड आउट हो गए थे. रिजवान इनिंग के आखिर में तेजी से रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे. उन्होंने 23 गेंदों में 26 रन बनाए. उनकी पारी में दो चौके और एक छक्का शामिल था। मोमेंटम न बना पाने के कारण, रिजवान को रेनेगेड्स ने वापस बुला लिया. कप्तान विल सदरलैंड उनकी जगह क्रीज पर आए. रिजवान BBL इतिहास में रिटायर आउट होने वाले पहले विदेशी खिलाड़ी बन गए.

टॉम करन की मैच विनिंग परफॉर्मेंस
मंगलवार को, मैच भी एकतरफा रहा. टॉम करन ने अपने करियर की सबसे अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस देकर मेलबर्न स्टार्स को एडिलेड स्ट्राइकर्स को हराने में मदद की। स्ट्राइकर्स 19.3 ओवर में सिर्फ 83 रन पर ऑल आउट हो गए. नई गेंद से कुरेन की बॉलिंग ने शुरुआत में ही नुकसान पहुंचाया.पावर प्ले खत्म होने तक स्ट्राइकर्स का स्कोर 4 विकेट पर 21 रन हो गया था. जेमी ओवरटन और लियाम स्कॉट के बीच एक छोटी पार्टनरशिप ने स्कोर को कुछ देर के लिए 40 के करीब पहुंच गया. इसके बाद जल्द ही विकेट गिरने लगे. 84 रनों का पीछा करते हुए, स्टार्स ने शुरुआती विकेट गंवा दिए. सैम हार्पर ने नौ रन बनाए. कैंपबेल केलवे बिना खाता खोले आउट हो गए. थॉमस रोजर्स ने चेज को संभाला. उन्होंने 40 गेंदों में 32 रन बनाकर टॉप स्कोर किया.

टॉम करन को प्लेयर ऑफ द मैच
 ब्लेक मैकडोनाल्ड ने एक उपयोगी पार्टनरशिप के साथ उनका साथ दिया. स्टार्स ने 15.1 ओवर में टारगेट हासिल कर लिया. मार्कस स्टोइनिस ने चोटिल होने से पहले 20 गेंदों में 23 रन बनाए. लियाम स्कॉट ने स्ट्राइकर्स के लिए दो विकेट लिए. टॉम करन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. उन्होंने सिर्फ 10 रन देकर चार विकेट लिए. मिशेल स्वेपसन ने भी तीन विकेट लेकर प्रभावित किया

ये भी पढ़ें: WPL 2026: मुंबई इंडियंस की कप्तान ने रचा इतिहास, भारतीय क्रिकेट इतिहास में ऐसा करने वाली पहली महिला खिलाड़ी

Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें:

