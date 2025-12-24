Vijay Hazare Trophy: दो भाई दोनों तबाही... रोहित शर्मा के बाद विराट कोहली ने मचाया गदर, ठोक दिया 58वां शतक

Advertisement
Virat Kohli Century In Vijay Hazare Trophy: 15 साल के बाद विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने उतरे विराट कोहली ने अपने करोड़ों फैंस को एक बार फिर खुशी से झूमने का मौका दिया है. बुधवार को आंध्र के खिलाफ मैच में कोहली ने शानदार शतक जड़ा. लिस्ट ए क्रिकेट में ये विराट कोहली का 58वां शतक है. 

 

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Dec 24, 2025, 04:07 PM IST
Virat Kohli Century In Vijay Hazare Trophy: 15 साल के बाद विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने उतरे विराट कोहली ने अपने करोड़ों फैंस को एक बार फिर खुशी से झूमने का मौका दिया है. बुधवार को आंध्र के खिलाफ मैच में कोहली ने शानदार शतक जड़ा. लिस्ट ए क्रिकेट में ये विराट कोहली का 58वां शतक है. इस टूर्नामेंट को लेकर फैंस का जोश इसलिए भी हाई है, क्योंकि शुरुआती दो मैचों में विराट कोहली और रोहित शर्मा खेल रहे हैं.

पहले मुकाबले में RO-KO ने फैंस को बिल्कुल निराश नहीं किया और दोनों ने गेंदबाजों की बखिया उधेरते हुए शानदार शतक जड़ा. सिक्किम के खिलाफ जयपुर मानसिंह स्टेडियम में खेले गए मैच में हिटमैन ने 94 गेंदों पर 155 रनों की विस्फोटक पारी खेली.

विराट कोहली ने जड़ा 58वां लिस्ट ए शतक

ODI के मॉडर्न मास्टर कहे जाने वाले विराट कोहली ने बेंगलुरु के बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड 1 में आकर्षक शॉट्स की झड़ी लगा दी और एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि वो किसी दिक्कत में हैं. उन्होंने अपने मन के मुताबिक चौके और छक्के जड़े और 83 गेंदों पर शतक जड़ दिया. लिस्ट ए क्रिकेट में ये विराट का  58वां शतक है.

रोहित शर्मा ने भी खेली तूफानी पारी

इधर बेंगलुरु में विराट कोहली ने जलवा दिखाया तो उधर पिंक सिटी जयपुर में रोहित शर्मा ने गेंदबाजों की क्लास लगाते हुए शानदार शतक जड़ा. मुंबई की तरफ से खेलते हुए हिटमैन ने सिक्किम के खिलाफ मैच में 94 गेंदों पर 155 रनों की अद्भुत पारी खेली. इस दौरान रोहित ने 164.89 की स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 18 चौके और 9 छक्के जड़े.

विराट कोहली ने बनाए 131 रन

बेंगलुरु के बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड 1 में खेले जा रहे मुकाबले में विराट कोहली 101 गेंदों पर 131 रन बनाकर आउट हुए. इस दौरान उन्होंने 14 चौके और 3 छक्के जड़े. उन्हें कालीदिंडी राजू ने आउट किया. इससे पहले आंध्र ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोरबोर्ड पर 298 रन बनाए. रिकी भुई ने 105 गेंदों पर 122 रनों की अच्छी पारी खेली, लेकिन दिल्ली ने आसानी से इस लक्ष्य का पीछा कर विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 सीजन में जीत के साथ खाता खोला.

 

