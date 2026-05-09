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Hindi Newsक्रिकेट15853 रन, 22 शतक, 83 अर्धशतक...5 फीट 3 इंच हाइट वाले बल्लेबाज ने कर डाला Sachin Tendulkar जैसा अद्भुत करिश्मा

15853 रन, 22 शतक, 83 अर्धशतक...5 फीट 3 इंच हाइट वाले बल्लेबाज ने कर डाला Sachin Tendulkar जैसा अद्भुत करिश्मा

Mushfiqur Rahim Record: क्रिकेट के इतिहास में लगातार बढ़िया प्रदर्शन करना ये बड़ी बात है. एशिया में आज तक तीन ही ऐसे बल्लेबाज हुए हैं, जिन्होंने 20 साल या उससे ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट खेला. इस लिस्ट में शामिल बांग्लादेश के दिग्गज क्रिकेटर ने इमरान खान का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है. 

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: May 09, 2026, 06:50 AM IST
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मुशफिकुर रहीम ने इतिहास रचा (फोटो क्रेडिट ESPN/X)
मुशफिकुर रहीम ने इतिहास रचा (फोटो क्रेडिट ESPN/X)

Mushfiqur Rahim Record: इन दिनों भारत में आईपीएल 2026 का रोमांच चरम पर है. 19वें सीजन की धूम के बीच बांग्लादेश क्रिकेट के सबसे अनुभवी और भरोसेमंद खिलाड़ी ने इतिहास रच दिया है. 5 फीट 3 इंच हाइट वाले इस खिलाड़ी ने क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर जैसा करिश्मा कर दिखाया. यहां जिसकी बात हो रही है, वो कोई और नहीं बल्कि बांग्लादेश क्रिकेट के सबसे अनुभवी और स्टार बैटर मुशफिकुर रहीम हैं. 8 मई को उन्होंने टेस्ट क्रिकेट की दुनिया में एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है, जो एशियाई क्रिकेट के इतिहास में विरले ही देखने को मिलता है.

दरअसल, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच ढाका के शेर-ए-बांग्ला स्टेडियम में पहला टेस्ट चल रहा है. इस मुकाबले में मैदान पर उतरते ही रहीम ने अद्भुत करिश्मा कर दिखाया. उनका टेस्ट करियर एक नए शिखर पर पहुंच गया है. अब मुशफिकुर रहीम एशियाई खिलाड़ियों में दूसरे सबसे लंबे टेस्ट करियर वाले खिलाड़ी बन गए हैं. इस लिस्ट में अब उनसे आगे सिर्फ 'क्रिकेट के भगवान' सचिन तेंदुलकर ही मौजूद हैं.

इमरान खान को पछाड़ा, अब सचिन के करीब

मुशफिकुर रहीम ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ पाकिस्तान के दिग्गज और पूर्व कप्तान इमरान खान का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. मुशफिकुर रहीम का टेस्ट करियर अब 20 साल और 348 दिन का हो चुका है. इमरान खान ने 20 साल और 218 दिन तक टेस्ट क्रिकेट खेला था. इस लिस्ट में सबसे ऊपर सचिन तेंदुलकर हैं, जिनका करियर 24 साल और 1 दिन तक चला.

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16 साल की उम्र में शुरू हुआ था सफर

दाएं हाथ के स्टार बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम ने साल 2005 में महज 16 साल की उम्र में लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया था. तब से लेकर आज तक उन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट के उतार-चढ़ाव में एक स्तंभ की तरह काम किया है. एक कुशल विकेटकीपर, भरोसेमंद बल्लेबाज और पूर्व कप्तान के रूप में उन्होंने अपनी टीम के लिए कई यादगार मैच जिताए हैं.

ऐतिहासिक मैच में भी चमका रहीम का बल्ला

अपने करियर के इस खास मैच में मुशफिकुर ने एक बार फिर दिखाया कि उन्हें टीम की 'दीवार' क्यों कहा जाता है. पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले दिन बांग्लादेश ने टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए 4 विकेट पर 301 रन बनाए हैं. मुशफिकुर रहीम 48 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं. उन्होंने अपनी 104 गेंदों की संयमित पारी में अब तक 6 चौके लगाए हैं. वो इस खास मैच में दूसरे दिन यानी 9 मई को शतक पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे.

मुशफिकुर रहीम का क्रिकेट करियर कैसा है?

मुशफिकुर रहीम का इंटरनेशनल क्रिकेट करियर शानदार रहा है. वो 2005 से लेकर अब तक 477 इंटरनेशनल मैचों में 15853 रन बना चुके हैं, जिसमें 22 शतक और 83 अर्धशतक शामिल हैं. उनका हाई स्कोर नाबाद 219 रन है. ये आंकड़े उनके तीनों फॉर्मेट के हैं. 16 साल की उम्र में डेब्यू करने वाले रहीम आज 39 साल के हो चुके हैं. देखना दिलचस्प होगा कि वो अभी और कितना आगे तक क्रिकेट खेलना जारी रखते हैं.

ये भी पढ़ें: IPL 2026 में खेल रहे 2 वैभव सूर्यवंशी...एक 15 तो दूसरे की उम्र है 22 साल, AB de Villiers ने बताया नाम

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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