Sachin Tendulkar के बाद भड़का Virat Kohli का गुस्सा, Rihanna को दिया करारा जवाब

नई दिल्ली: देश में चल रहा किसान आंदोलन (Farmers Protest) का मुद्दा काफी तूल पकड़ रहा है. वहीं इस मुद्दे पर इंटरनेशनल पॉप स्टार रिआना (Rihanna) के ट्वीट के बाद बवाल मच गया है और लोग रिआना पर इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा चलाने का आरोप लगा रहे हैं. भारत के भी कई क्रिकेट खिलाड़ियों ने ट्वीट किया है. सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) के बाद इस मुद्दे पर अब विराट कोहली (Virat Kohli) ने भी रिएक्शन दिया है.

विराट कोहली का भड़का गुस्सा

विराट कोहली (Virat Kohli) ने ट्वीट कर देश के लोगों से एकजुट रहने की बात की है. उन्होंने लिखा, ‘असहमति के इस वक्त में हम सभी एकजुट रहें. किसान हमारे देश का एक अभिन्न हिस्सा हैं और मुझे यकीन है कि सभी पक्षों के बीच एक सौहार्दपूर्ण समाधान निकल जाएगा ताकि शांति हो और सभी मिलकर आगे बढ़ सकें.#IndiaTogether'.

Let us all stay united in this hour of disagreements. Farmers are an integral part of our country and I'm sure an amicable solution will be found between all parties to bring about peace and move forward together. #IndiaTogether — Virat Kohli (@imVkohli) February 3, 2021

अजिंक्य रहाणे ने भी की अपील

विराट (Virat Kohli) के बाद टीम इंडिया के उपकप्तान अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) ने भी ट्वीट किया है. उन्होंने कहा, ‘अगर हम सभी एक साथ खड़े हों तो कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका हल नहीं निकाला जा सकता. आइए, एकजुट रहें और हमारे आंतरिक मुद्दों को हल करने की दिशा में काम करें. #IndiaTogether

There’s no issue that cannot be resolved if we stand together as one. Let’s remain united and work towards resolving our internal issues #IndiaTogether — Ajinkya Rahane (@ajinkyarahane88) February 3, 2021

सचिन ने रियाना को दिया जवाब

सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने ट्विटर पर लिखा, 'भारत की संप्रभुता से समझौता नहीं किया जा सकता. बाहरी ताकत दर्शक हो सकते हैं, लेकिन भागीदार नहीं. भारतीय नागरिक भारत के बारे में जानते हैं. हम एक राष्ट्र के तौर पर एकजुट रहें' #IndiaTogether #IndiaAgainstPropaganda'

India’s sovereignty cannot be compromised. External forces can be spectators but not participants.

Indians know India and should decide for India. Let's remain united as a nation.#IndiaTogether #IndiaAgainstPropaganda — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) February 3, 2021

नहीं लिया रिआना का नाम

हालांकि किसी भी खिलाड़ी ने अपने ट्वीट में कहीं भी रिआना (Rihanna) का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा साफ तौर पर इस पॉप स्टार की तरफ था. सचिन ने तो अपने ट्वीट में प्रोपेगेंडा नहीं चलाने की भी बात साफ तौर पर कही.

