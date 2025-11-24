पिता के बाद अब मंधाना के होने वाले पति भी पहुंचे हॉस्पिटल, सामने आई चौंकाने वाली वजह

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना को रविवार को अपनी शादी की रस्में टालनी पड़ीं, क्योंकि उनके पिता में हार्ट अटैक जैसे लक्षण दिखे. लक्षण दिखने के तुरंत बाद शादी के वेन्यू पर एम्बुलेंस भेजी गई और स्मृति मंधाना के पिता को जल्द ही एक लोकल हॉस्पिटल ले जाया गया. परिवार में मेडिकल इमरजेंसी की वजह से शादी की रस्में भी रोकनी पड़ीं, क्योंकि स्मृति मंधाना ने अपने पिता की गैरमौजूदगी में शादी करने से मना कर दिया. अब पता चला है कि स्मृति मंधाना के मंगेतर पलाश मुच्छल की भी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा.

मंधाना के होने वाले पति भी पहुंचे हॉस्पिटल

NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक पलाश मुच्छल को वायरल इन्फेक्शन और एसिडिटी बढ़ने की वजह से इलाज के लिए एक प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ा. हालांकि मामला सीरियस नहीं था. असल में इलाज के बाद पलाश मुच्छल हॉस्पिटल से होटल के लिए निकल चुके हैं. स्मृति मंधाना के फैमिली डॉक्टर, डॉ. नमन शाह ने कहा कि एक मेडिकल टीम उनके पिता की हेल्थ कंडीशन पर नजर रख रही है. अगर मिस्टर मंधाना की हालत में सुधार होता है, तो उन्हें आज डिस्चार्ज किया जा सकता है.

स्मृति के पिता की अब कैसी है तबियत?

स्मृति मंधाना के फैमिली डॉक्टर ने बताया, 'रविवार दोपहर करीब 1.30 बजे, मिस्टर श्रीनिवास मंधाना को बाईं ओर सीने में दर्द हुआ, जिसे मेडिकल भाषा में 'एनजाइना' कहते हैं. जैसे ही लक्षण दिखे, उनके बेटे ने मुझे फोन किया और हमने एम्बुलेंस भेजी. इसके बाद मिस्टर श्रीनिवास मंधाना को हॉस्पिटल ले जाया गया. हमें ECG और दूसरी रिपोर्ट्स में पता चला कि कार्डियक एंजाइम बढ़े हुए हैं, इसलिए हमें उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखने की जरूरत है.'

हालत बिगड़ने पर करनी होगी एंजियोग्राफी

स्मृति मंधाना के फैमिली डॉक्टर, डॉ. नमन शाह ने कहा, 'मिस्टर श्रीनिवास मंधाना का ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ है और इसे कम करने की कोशिश की जा रही है. पूरी टीम मॉनिटरिंग कर रही है. अगर हालत बिगड़ते हैं, तो हमें एंजियोग्राफी करनी होगी. स्मृति मंधाना और उनका परिवार हमारे कॉन्टैक्ट में हैं.' बता दें कि महाराष्ट्र में इंडियन क्रिकेट टीम की स्टार क्रिकेटर स्मृति मंधाना के होमटाउन सांगली में एक हफ्ते का सेलिब्रेशन पहले से ही चल रहा था. जहां तक ​​बाकी रस्मों और शादी के प्लान की बात है, तो पूरा प्रोग्राम अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है. शादी की बदली हुई तारीख और बाकी जश्न का शेड्यूल स्मृति मंधाना के पिता की तरक्की की रफ्तार पर निर्भर करता है.