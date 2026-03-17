IPL 2026: SRH के बाद RCB को तगड़ा झटका...इस तूफानी बॉलर का खेलना मुश्किल, पिछले सीजन टीम को बनाया था चैंपियन

IPL 2026 Injury Update: इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन यानी आईपीएल 2026 का मंच तैयार है. 28 मार्च को पहला मुकाबला होना है. इससे पहले ही कई खिलाड़ियों के चोटिल होने की खबर ने फैंस को हैरान कर दिया है. सबसे पहले खबर आई कि तीन बार की चैंपियन टीम के स्टार बॉलर हर्षित राणा पूरा सीजन नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि वो घुटने की चोट से जूझ रहे हैं और उन्हें ठीक होने में अभी 2-3 महीने लगेंगे. इसके बाद खबर आई कि सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस भी पूरी तरह फिट नहीं हो पाए हैं और वो शुरुआती मैच मिस कर सकते हैं. अब डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को भी हैदराबाद जैसा झटका लगा है, क्योंकि टीम के मैच विनर बॉलर जोश हेजलवुड भी फिट नहीं हैं. वो भी कमिंस की तरह शुरुआती मुकाबले मिस कर सकते हैं.

आईपीएल 2026 में ओपनिंग मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच है. इस मुकाबले में कमिंस और हेजलवुड का खेलना लगभग असंभव है, क्योंकि दोनों ही तेज गेंदबाजों को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) के मेडिकल स्टाफ से अभी तक फिटनेस क्लियरेंस नहीं मिली है. यही वजह है कि दोनों ही स्टार 28 मार्च को एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाले मैच को मिस करेंगे.

दूसरे हाफ में उपलब्ध रहेंगे दोनों स्टार

मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि कमिंस और हेजलवुड दोनों खिलाड़ी फिलहाल रिहैब के दौर से गुजर रहे हैं और फिटनेस सर्टिफिकेट मिलते ही वे भारत के लिए रवाना होंगे. ये दोनों शुरुआती मैच मिस कर सकते हैं, लेकिन टूर्नामेंट के दूसरे हाफ में उपलब्ध रहने की पूरी उम्मीद है. सूत्र ने कहा कि '28 मार्च को RCB और SRH के बीच होने वाले ओपनिंग मैच तक उनके फिट होने की कोई संभावना नहीं है. पिछले हफ्ते से अब तक कुछ खास बदलाव नहीं हुआ है. फिजियो से क्लियरेंस का इंतजार है. रिहैब जारी है.'

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कमिंस की जगह कौन कर सकता है कप्तानी?

पैट कमिंस आईपीएल 2026 में हैदराबाद के कप्तान हैं. शुरुआती मैचों में उनकी जगह ईशान किशन, अभिषेक शर्मा में से किसी एक को कप्तानी दी जा सकती है.

हेजलवुड ने पिछले सीजन किया था कमाल

ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के अहम बॉलर हैं. इस गेंदबाज को आरसीबी ने ₹12.50 करोड़ की भारी-भरकम राशि में रिटेन किया था. पिछले सीजन उन्होंने आरसीबी को चैंपियन बनाने में अहम रोल अदा किया था. कुल 12 मैचों में उन्होंने 17.54 की उम्दा औसत और 8.77 की इकॉनमी रेट के साथ 22 विकेट लिए थे. वो आखिरी सीजन में संयुक्त रूप से तीसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे थे.

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