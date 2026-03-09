क्या टी20 वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी जीत के बाद निकलेगी टीम इंडिया की बस परेड? ये रहा जवाब

T20 World Cup 2026: भारत को टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जिताकर कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इतिहास रच दिया है. महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव भारत के ऐसे तीसरे कप्तान बन गए हैं, जिनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप जीता है. बता दें कि भारतीय टीम ने रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीता है. अब टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा 3 बार ट्रॉफी जीतने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है.

टी20 वर्ल्ड कप जीत के बाद जश्न में डूबा भारत

भारत की ऐतिहासिक टी20 वर्ल्ड कप जीत के बाद फैंस जश्न के मूड में हैं, जिनमें से कई फैंस टीम इंडिया के खिलाड़ियों के साथ जश्न मनाने की उम्मीद कर रहे हैं. फैंस के मन में सवाल है कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीतने के बाद क्या टीम इंडिया के खिलाड़ियों की ओपन-बस परेड सेरेमनी होगी या नहीं. भारत ने इससे पहले पिछले साल ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता था. टीम इंडिया ने अभी तक 1983 और 2011 में वनडे वर्ल्ड कप, 2002 (संयुक्त विजेता), 2013 और 2025 में ICC चैंपियंस ट्रॉफी और 2007, 2024 व 2026 में टी20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े-बड़े खिताब जीते हैं.

फैंस को ओपन-बस परेड सेरेमनी की उम्मीद

बता दें कि भारतीय टीम ने 2007 में साउथ अफ्रीका में अपना पहला टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने के बाद भारत लौटने पर मुंबई में एक ओपन-बस में जीत का जश्न मनाया था. टीम इंडिया के 2024 टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने के बाद भी ऐसा ही जश्न मनाया गया. टीम इंडिया ने तब मुंबई की सड़कों पर बस परेड निकाली, जो खचाखच भरे वानखेड़े स्टेडियम में खत्म हुई. फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीतने के बाद भी टीम इंडिया के खिलाड़ियों की ओपन-बस परेड सेरेमनी होगी.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीत की ओपन-बस परेड सेरेमनी कब और कहां होगी?

टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीत की ओपन-बस परेड सेरेमनी कब और कहां होगी, अभी तक इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. हालांकि टीम इंडिया के 2024 टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने के बाद मुंबई में जश्न मनाया गया था. मुंबई ने पहले भी ऐसे इवेंट होस्ट किए हैं, इसे देखते हुए बस परेड के होस्ट होने की संभावना मुंबई में बनी हुई है. टीम का ट्रैवल शेड्यूल अभी फाइनल नहीं हुआ है. अगर 2024 टी20 वर्ल्ड कप के सेलिब्रेशन के पैटर्न को देखें, तो खिलाड़ी इस बार भी किसी पब्लिक सेलिब्रेशन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए नई दिल्ली जा सकते हैं. अभी तक यह घोषणा नहीं की गई है कि बस परेड कब आयोजित की जाएगी.