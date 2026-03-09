Advertisement
trendingNow13135271
Hindi Newsक्रिकेटक्या टी20 वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी जीत के बाद निकलेगी टीम इंडिया की बस परेड? ये रहा जवाब

क्या टी20 वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी जीत के बाद निकलेगी टीम इंडिया की बस परेड? ये रहा जवाब

T20 World Cup 2026: भारत को टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जिताकर कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इतिहास रच दिया है. महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव भारत के ऐसे तीसरे कप्तान बन गए हैं, जिनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप जीता है. बता दें कि भारतीय टीम ने रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीता है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Mar 09, 2026, 10:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Photo Credit (X)
Photo Credit (X)

T20 World Cup 2026: भारत को टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जिताकर कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इतिहास रच दिया है. महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव भारत के ऐसे तीसरे कप्तान बन गए हैं, जिनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप जीता है. बता दें कि भारतीय टीम ने रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीता है. अब टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा 3 बार ट्रॉफी जीतने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है.

टी20 वर्ल्ड कप जीत के बाद जश्न में डूबा भारत

भारत की ऐतिहासिक टी20 वर्ल्ड कप जीत के बाद फैंस जश्न के मूड में हैं, जिनमें से कई फैंस टीम इंडिया के खिलाड़ियों के साथ जश्न मनाने की उम्मीद कर रहे हैं. फैंस के मन में सवाल है कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीतने के बाद क्या टीम इंडिया के खिलाड़ियों की ओपन-बस परेड सेरेमनी होगी या नहीं. भारत ने इससे पहले पिछले साल ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता था. टीम इंडिया ने अभी तक 1983 और 2011 में वनडे वर्ल्ड कप, 2002 (संयुक्त विजेता), 2013 और 2025 में ICC चैंपियंस ट्रॉफी और 2007, 2024 व 2026 में टी20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े-बड़े खिताब जीते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

फैंस को ओपन-बस परेड सेरेमनी की उम्मीद

बता दें कि भारतीय टीम ने 2007 में साउथ अफ्रीका में अपना पहला टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने के बाद भारत लौटने पर मुंबई में एक ओपन-बस में जीत का जश्न मनाया था. टीम इंडिया के 2024 टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने के बाद भी ऐसा ही जश्न मनाया गया. टीम इंडिया ने तब मुंबई की सड़कों पर बस परेड निकाली, जो खचाखच भरे वानखेड़े स्टेडियम में खत्म हुई. फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीतने के बाद भी टीम इंडिया के खिलाड़ियों की ओपन-बस परेड सेरेमनी होगी.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीत की ओपन-बस परेड सेरेमनी कब और कहां होगी?

टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीत की ओपन-बस परेड सेरेमनी कब और कहां होगी, अभी तक इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. हालांकि टीम इंडिया के 2024 टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने के बाद मुंबई में जश्न मनाया गया था. मुंबई ने पहले भी ऐसे इवेंट होस्ट किए हैं, इसे देखते हुए बस परेड के होस्ट होने की संभावना मुंबई में बनी हुई है. टीम का ट्रैवल शेड्यूल अभी फाइनल नहीं हुआ है. अगर 2024 टी20 वर्ल्ड कप के सेलिब्रेशन के पैटर्न को देखें, तो खिलाड़ी इस बार भी किसी पब्लिक सेलिब्रेशन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए नई दिल्ली जा सकते हैं. अभी तक यह घोषणा नहीं की गई है कि बस परेड कब आयोजित की जाएगी.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026

Trending news

'PM मोदी का इजरायल-ईरान को एक कॉल जंग खत्म करा सकता है', UAE राजदूत ने क्यों कहा ऐसा
israel iran war
'PM मोदी का इजरायल-ईरान को एक कॉल जंग खत्म करा सकता है', UAE राजदूत ने क्यों कहा ऐसा
प्याज-लहसुन तामसिक है या नहीं... सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को देख भड़के चीफ जस्टिस
Supreme Court
प्याज-लहसुन तामसिक है या नहीं... सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को देख भड़के चीफ जस्टिस
'जागो और झाड़ू चलाकर अपनी सरकार बनाओ...,' गुजरात की जनता से अरविंद केजरीवाल की अपील
Gujarat
'जागो और झाड़ू चलाकर अपनी सरकार बनाओ...,' गुजरात की जनता से अरविंद केजरीवाल की अपील
जंग के बीच क्या तेल संकट ने भारत में दी दस्तक? यहां कल से रेस्टोरेंट सर्विस बंद
gas supply
जंग के बीच क्या तेल संकट ने भारत में दी दस्तक? यहां कल से रेस्टोरेंट सर्विस बंद
मार्च में ही 40 डिग्री को पार कर गया पारा, यलो अलर्ट जारी; IMD ने दे दी चेतावनी
weather news
मार्च में ही 40 डिग्री को पार कर गया पारा, यलो अलर्ट जारी; IMD ने दे दी चेतावनी
एक कांग्रेस तो दूसरे BJP से, लोकसभा के दो सांसद, जिन्होंने सैलरी लेने से कर दिया मना
Indian MP Salary
एक कांग्रेस तो दूसरे BJP से, लोकसभा के दो सांसद, जिन्होंने सैलरी लेने से कर दिया मना
जूस है या शराब? स्कूल-कॉलेजों के बाहर बिक रही ड्रिंक पर बवाल, बच्चों को आए चक्कर
Buzzballz drink
जूस है या शराब? स्कूल-कॉलेजों के बाहर बिक रही ड्रिंक पर बवाल, बच्चों को आए चक्कर
पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, हार्ट अटैक बताकर दफनाया, फिर खुला राज
Karnataka Murder Case
पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, हार्ट अटैक बताकर दफनाया, फिर खुला राज
'क्या पश्चिम एशिया का मामला अहम नहीं?' राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तीखा हमला
israel iran war
'क्या पश्चिम एशिया का मामला अहम नहीं?' राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तीखा हमला
ईरान युद्ध के बीच यात्रियों के लिए भारत सरकार की नई गाइडलाइंस, वतन वापसी होगी आसान
West Asia crisis
ईरान युद्ध के बीच यात्रियों के लिए भारत सरकार की नई गाइडलाइंस, वतन वापसी होगी आसान