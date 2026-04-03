Advertisement
trendingNow13164548
Hindi Newsक्रिकेटवैभव के बाद गरजा आयुष म्हात्रे का बल्ला... बदल डाला 18 सालों का इतिहास, ऐसा करने वाले CSK के पहले बल्लेबाज

वैभव के बाद गरजा आयुष म्हात्रे का बल्ला... बदल डाला 18 सालों का इतिहास, ऐसा करने वाले CSK के पहले बल्लेबाज

Chennai Super Kings vs Punjab Kings: चेपॉक के मैदान पर तबाही मचाते हुए 18 साल के युवा बल्लेबाज आयुष म्हात्रे ने इतिहास रच दिया. पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में उन्होंने 43 गेंदों पर 73 रनों की शानदार पारी खेली. वो इस ग्राउंड पर CSK की तरफ से सबसे कम उम्र में फिफ्टी जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए हैं.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Apr 03, 2026, 09:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आयुष म्हात्रे ने बदला 18 सालों का इतिहास (PHOTO- IPLT20.COM)
आयुष म्हात्रे ने बदला 18 सालों का इतिहास (PHOTO- IPLT20.COM)

Chennai Super Kings vs Punjab Kings: आईपीएल 2026 से पहले जिन दो युवा खिलाड़ियों पर फैंस की नजरें थीं, उन्होंने टूर्नामेंट शुरू होते ही धमाल मचा दिया है. पहले राजस्थान रॉयल्स के 15 वर्षीय ओपनर वैभव सूर्यवंशी ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ महज 15 गेंदों पर अर्धशतक जड़कर तहलका मचाया और अब उनके साथी आयुष म्हात्रे ने बल्ले से जलवा बिखेरा है. शुक्रवार को पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में आयुष ने 43 गेंदों पर 73 रनों की शानदार पारी खेली.

चेपॉक के मैदान पर बल्ले से गर्दा उड़ाते हुए आयुष म्हात्रे ने मुश्किल हालात में 29 गेंदों पर अर्धशतक जड़ा. संजू सैमसन एक बार फिर सस्ते में पवेलियन लौट गए और उनके साथी ऋतुराज गायकवाड़ तेज गति से रन बनाने में संघर्ष कर रहे थे. चेपॉक स्टेडियम में खामोशी छाई हुई थी लेकिन आयुष म्हात्रे ने महज कुछ देर में ही माहौल बदल दिया.

आयुष म्हात्रे ने बदला चेपॉक का इतिहास

169.77 के स्ट्राइक रेट और 11 चौकों-छक्कों की मदद से 18 वर्षीय बल्लेबाज ने 43 गेंदों पर 73 रनों की कीमती पारी खेली. इस दौरान उन्होंने ऐसा कारनामा किया जो CSK के गढ़ यानी चेपॉक में किसी चेन्नई के खिलाड़ी ने नहीं किया था. आयुष म्हात्रे इस मैदान पर सबसे कम उम्र में फिफ्टी जड़ने वाले सीएसके के खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने 18 साल और 261 दिन की आयु में ये कारनामा किया है. इस मामले में उन्होंने CSK के पूर्व धुरंधर और 'मिस्टर आईपीएल' कहे जाने वाले सुरेश रैना को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 21 साल और 148 दिन की आयु में चेपॉक पर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अर्धशतक जड़ा था.

Add Zee News as a Preferred Source

वैभव के साथ आयुष का जलवा

इस पारी के साथ ही आयुष म्हात्रे ने अपने दोस्त वैभव सूर्यवंशी के स्पेशल क्लब में जगह बना ली. वो आईपीएल में 19 साल की उम्र से पहले किसी मैच में सबसे अधिक व्यक्तिगत रन बनाने के मामले में दूसरे और तीसरे नंबर पर आ गए हैं. पहले नंबर पर वैभव सूर्यवंशी हैं, जिन्होंने पिछले साल गुजरात टाइटंस के खिलाफ 101 रनों की तूफानी पारी खेली थी.

19 साल से पहले सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर (आईपीएल)

101 वैभव सूर्यवंशी बनाम गुजरात टाइटंस, जयपुर 2025 (14 वर्ष 32 दिन)
94 आयुष म्हात्रे बनाम आरसीबी, बेंगलुरु 2025 (17 वर्ष 291 दिन)
73 आयुष म्हात्रे बनाम पंजाब किंग्स, चेन्नई 2026 (18 वर्ष 261 दिन)

(यह भी पढ़ें: चेपॉक में ड्रामा... टेस्ट में फेल फिर भी बैट बदलने को तैयार नहीं हुए आयुष म्हात्रे, अंपायर ने क्या किया? मचा हंगामा)

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026

Trending news

राघव चड्ढा बताएं, जनहित के मुद्दों पर मोदी सरकार के खिलाफ बोलने से क्यों डर रहे हैं?
Raghav Chadha
राघव चड्ढा बताएं, जनहित के मुद्दों पर मोदी सरकार के खिलाफ बोलने से क्यों डर रहे हैं?
भारत-पाकिस्तान पर घिरे 'संकट के बादल', अप्रैल में झमाझम बरसेगा पानी; IMD का अलर्ट
weather update
भारत-पाकिस्तान पर घिरे 'संकट के बादल', अप्रैल में झमाझम बरसेगा पानी; IMD का अलर्ट
'PoK जल्द होगा भारत का हिस्सा', मुख्य इमाम उमर अहमद इलियासी का बड़ा दावा
pok
'PoK जल्द होगा भारत का हिस्सा', मुख्य इमाम उमर अहमद इलियासी का बड़ा दावा
गांव में आना है, तो पहले लगाना होगा हेलमेट; सड़क सुरक्षा पर गांववालों ने पेश की नजीर
road safety
गांव में आना है, तो पहले लगाना होगा हेलमेट; सड़क सुरक्षा पर गांववालों ने पेश की नजीर
UCC लाएंगे, घुसपैठियों को नहीं करने देंगे 4 शादी, असम चुनाव प्रचार में गरजे अमित शाह
Assam assembly election 2026
UCC लाएंगे, घुसपैठियों को नहीं करने देंगे 4 शादी, असम चुनाव प्रचार में गरजे अमित शाह
कार्डियक किट नहीं थी तो किडनी वाली मशीन से किया दिल का इलाज, डॉक्टर ने ऐसे बचाई जान
Maharashtra news
कार्डियक किट नहीं थी तो किडनी वाली मशीन से किया दिल का इलाज, डॉक्टर ने ऐसे बचाई जान
गांदरबल मुठभेड़ में हुई मौत का मामला गरमाया, LG मनोज सिन्हा ने लिया एक्शन, क्या कहा?
Ganderbal encounter
गांदरबल मुठभेड़ में हुई मौत का मामला गरमाया, LG मनोज सिन्हा ने लिया एक्शन, क्या कहा?
पिछले चुनाव के बाद की हिंसा नहीं भूला EC, नतीजों के बाद भी तैनात रहेंगी 500 कंपनियां
West Bengal Election 2026
पिछले चुनाव के बाद की हिंसा नहीं भूला EC, नतीजों के बाद भी तैनात रहेंगी 500 कंपनियां
'राघव चड्ढा कंप्रोमाइज्ड...,' बोले भगवंत मान, BJP ने ली चुटकी, कहा- 'अगला नंबर उनका'
Raghav Chadha
'राघव चड्ढा कंप्रोमाइज्ड...,' बोले भगवंत मान, BJP ने ली चुटकी, कहा- 'अगला नंबर उनका'
क्या है 'मोहरा प्रोजेक्ट', जिसको 120 साल बाद फिर से शुरू करने जा रहा भारत?
Mohra Power Project
क्या है 'मोहरा प्रोजेक्ट', जिसको 120 साल बाद फिर से शुरू करने जा रहा भारत?