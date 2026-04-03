वैभव के बाद गरजा आयुष म्हात्रे का बल्ला... बदल डाला 18 सालों का इतिहास, ऐसा करने वाले CSK के पहले बल्लेबाज

Chennai Super Kings vs Punjab Kings: आईपीएल 2026 से पहले जिन दो युवा खिलाड़ियों पर फैंस की नजरें थीं, उन्होंने टूर्नामेंट शुरू होते ही धमाल मचा दिया है. पहले राजस्थान रॉयल्स के 15 वर्षीय ओपनर वैभव सूर्यवंशी ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ महज 15 गेंदों पर अर्धशतक जड़कर तहलका मचाया और अब उनके साथी आयुष म्हात्रे ने बल्ले से जलवा बिखेरा है. शुक्रवार को पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में आयुष ने 43 गेंदों पर 73 रनों की शानदार पारी खेली.

चेपॉक के मैदान पर बल्ले से गर्दा उड़ाते हुए आयुष म्हात्रे ने मुश्किल हालात में 29 गेंदों पर अर्धशतक जड़ा. संजू सैमसन एक बार फिर सस्ते में पवेलियन लौट गए और उनके साथी ऋतुराज गायकवाड़ तेज गति से रन बनाने में संघर्ष कर रहे थे. चेपॉक स्टेडियम में खामोशी छाई हुई थी लेकिन आयुष म्हात्रे ने महज कुछ देर में ही माहौल बदल दिया.

आयुष म्हात्रे ने बदला चेपॉक का इतिहास

169.77 के स्ट्राइक रेट और 11 चौकों-छक्कों की मदद से 18 वर्षीय बल्लेबाज ने 43 गेंदों पर 73 रनों की कीमती पारी खेली. इस दौरान उन्होंने ऐसा कारनामा किया जो CSK के गढ़ यानी चेपॉक में किसी चेन्नई के खिलाड़ी ने नहीं किया था. आयुष म्हात्रे इस मैदान पर सबसे कम उम्र में फिफ्टी जड़ने वाले सीएसके के खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने 18 साल और 261 दिन की आयु में ये कारनामा किया है. इस मामले में उन्होंने CSK के पूर्व धुरंधर और 'मिस्टर आईपीएल' कहे जाने वाले सुरेश रैना को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 21 साल और 148 दिन की आयु में चेपॉक पर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अर्धशतक जड़ा था.

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वैभव के साथ आयुष का जलवा

इस पारी के साथ ही आयुष म्हात्रे ने अपने दोस्त वैभव सूर्यवंशी के स्पेशल क्लब में जगह बना ली. वो आईपीएल में 19 साल की उम्र से पहले किसी मैच में सबसे अधिक व्यक्तिगत रन बनाने के मामले में दूसरे और तीसरे नंबर पर आ गए हैं. पहले नंबर पर वैभव सूर्यवंशी हैं, जिन्होंने पिछले साल गुजरात टाइटंस के खिलाफ 101 रनों की तूफानी पारी खेली थी.

19 साल से पहले सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर (आईपीएल)

101 वैभव सूर्यवंशी बनाम गुजरात टाइटंस, जयपुर 2025 (14 वर्ष 32 दिन)

94 आयुष म्हात्रे बनाम आरसीबी, बेंगलुरु 2025 (17 वर्ष 291 दिन)

73 आयुष म्हात्रे बनाम पंजाब किंग्स, चेन्नई 2026 (18 वर्ष 261 दिन)

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