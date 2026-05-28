24 घंटे में टूटे 2 दिल, वैभव सूर्यवंशी 97 तो डेब्यू पर 98 रन बनाकर आउट हो गया ये 'अनलकी' खिलाड़ी

आईपीएल 2026 में बुधवार (27 मई) को हुए एलिमिनेटर मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी की आंधी में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम तबाह हो गई. 15 साल के युवा बल्लेबाज ने 29 गेंदों पर 97 रनों की शानदार पारी खेली. वो महज 3 रन से अपना तीसरा IPL शतक मिस कर गए. उससे भी बड़ी बात ये कि वो क्रिस गेल के 30 गेंद में सेंचुरी जड़ने के महारिकॉर्ड के बेहद करीब पहुंच गए थे, लेकिन इसे तोड़ने से चूक गए. जब वैभव 97 रन बनाकर आउट हुए तो करोड़ों क्रिकेट फैंस उनके लिए तालियां बजा रहे होंगे, लेकिन मन में एक कसक जरूर होगी. काश... इस गेंद पर छक्का लग जाता और वैभव सूर्यवंशी आईपीएल के सबसे तेज शतकवीर बन जाते. खैर, फैंस अभी वैभव के दुख से उभरे भी नहीं थे कि एक और खिलाड़ी 90 के फेर में फंस गया. ये खिलाड़ी अपने डेब्यू मैच पर 98 रन पर आउट हो गया.

वैभव के बाद इस खिलाड़ी का टूटा दिल

भारत के वैभव सूर्यवंशी के बाद न्यूजीलैंड के लिए टेस्ट में डेब्यू कर रहे डीन फॉक्सक्रॉफ्ट का किस्मत ने साथ नहीं दिया और वो दो रन से शतक से चूक गए. आयरलैंड के खिलाफ चल रहे टेस्ट की पहली पारी में 28 वर्षीय ऑलराउंडर ने 129 गेंदों पर 98 रनों की शानदार पारी खेली. नंबर-9 पर बल्लेबाजी करने उतरे फॉक्सक्रॉफ्ट जब टेस्ट में पहले शतक के बेहद पास थे तो किस्मत ने उनका साथ छोड़ दिया और वो एंडी मैकब्राइन की गेंद पर कैच आउट हो गए. वो टेस्ट डेब्यू पर शतक जड़ने का स्पेशल कारनामा करने से चूक गए.

न्यूजीलैंड के 2 बल्लेबाजों ने जड़ा शतक

आयरलैंड के खिलाफ बेलफास्ट के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब में खेले जा रहे टेस्ट की पहली पारी में न्यूजीलैंड की तरफ से दो खिलाड़ियों ने शतक जड़ा. रचिन रविंद्र ने 121 और विकेट कीपर बैटर टॉम ब्लंडेल ने 186 रन बनाए. न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 8 विकेट खोकर 490 रन बनाए. इसके जवाब में आयरलैंड ने आखिरी अपडेट मिलने तक महज 94 रनों पर 6 विकेट गंवा दिए.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: राजस्थान रॉयल्स या गुजरात टाइटंस, फाइनल में किससे खेलना पसंद करेगी RCB? देखें दोनों के खिलाफ हेड टू हेड रिकॉर्ड