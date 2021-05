Virat Kohli के बाद Ishant Sharma ने भी लगवाया पहला टीका, पत्नी के साथ शेयर की फोटो

नई दिल्ली: भारत में कोरोना वायरस (Corona Virus) की दूसरी लहर ने कोहराम ला दिया है. पूरे देश में रोज ही 4 लाख से ज्यादा लोग इस महामारी से संक्रमित हो रहे. वहीं 4 हजार से ज्यादा लोग इसके चलते अपनी जान भी गंवा रहे. भारत में अब 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण शुरू हो गया है, जिसके बाद अब टीम इंडिया के खिलाड़ी भी अब वैक्सीन लगवा रहे हैं.

मुंबई में रहने वाले भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने इंस्टाग्राम पर अपने पहला टीका लगाने की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की है. जबकि उनके बाद अब इशांत शर्मा (Ishant Sharma) और उनकी पत्नी प्रतिमा ने भी टीकाकरण केंद्र की अपनी फोटो ट्विटर पर डाली. इशांत ने अपने ट्विटर पेज पर लिखा, ‘इसके लिए आभारी हूं तथा इस काम में लगे सभी लोगों का भी आभार व्यक्त करता हूं. व्यवस्था के सुचारू संचालन से खुशी हुई. सभी जल्द से जल्द टीका लगवाएं.’

#VaccinationDone

Thankful for this and grateful for all the essential workers. Happy to see the smooth running of the facility & management.

Let’s all get vaccinated at the earliest. #GetVaccinated #CovidVaccine pic.twitter.com/3wRHeBwvTP

— Ishant Sharma (@ImIshant) May 10, 2021