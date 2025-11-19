Advertisement
EXPLAINER: सोशल मीडिया पर एक पोस्ट और बदल गई टीम इंडिया की तकदीर... जीत को तरसा भारत, अपना किला भी ढहा

विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया टेस्ट क्रिकेट पर राज करती थी, लेकिन 2022 में उन्होंने एक पोस्ट शेयर कर कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया और टीम इंडिया की तकदीर बदल गई. 

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Nov 19, 2025, 10:59 AM IST
EXPLAINER: एक समय था जब भारत टेस्ट क्रिकेट पर राज करता था. विरोधी टीम की आंख में आंख डालकर खेलता था और हार के मुंह से भी मैच जीतने की काबिलियत रखता था. जब बात हो अपने घर पर खेलने की तो टीम इंडिया के सामने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम भी घुटने टेक देती थी. ये उन दिनों की बात है, जब विराट कोहली भारत के टेस्ट कप्तान थे. ऐसा कहा जाता है कि जब विराट ने टेस्ट की कप्तानी संभाली थी तब टीम में धुरंधर खिलाड़ियों की फौज थी... चलिए इसको मान लेते हैं, लेकिन एक सच ये भी है कि जब वो कप्तान बने तब टीम इंडिया टेस्ट में 7वें रैंक पर थी. 

विराट कोहली 2014 में टीम इंडिया के टेस्ट कप्तान बने. उसके बाद उनके नेतृत्व में भारत ना सिर्फ 7वें पायदान से नंबर-1 टीम बनी, बल्कि लगातार 5 सालों तक आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शिखर पर ही रही. भारत को घर में हराना तो नामुमकिन था ही, कोहली की टीम ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर लगातार दो बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर कब्जा कर इतिहास भी रचा.

विराट कोहली का टेस्ट में कप्तानी रिकॉर्ड

बतौर टेस्ट कप्तान विराट कोहली का सफर शानदार रहा है. उन्होंने 2014 से 2022 तक भारत का नेतृत्व किया। 68 मैचों में 40 जीत के साथ, वह भारत के सबसे सफल टेस्ट कप्तान बने हुए हैं। केवल स्टीव वॉ (41), रिकी पोंटिंग (48) और ग्रीम स्मिथ (53) ने ही टेस्ट कप्तान के रूप में उनसे ज्यादा जीत दर्ज की हैं।

कप्तानी छोड़ी तो हुआ बुरा हाल 

विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया टेस्ट क्रिकेट पर राज करती थी, लेकिन 2022 में उन्होंने एक पोस्ट शेयर कर कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया और टीम इंडिया की तकदीर बदल गई. अब आलम ये है कि घर पर खेले गए पिछले 6 मैचों में उन्हें 4 में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है. विराट ने कप्तानी छोड़ी तो भारत घर पर ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट हारा, इंग्लैंड ने भारत में आकर पटखनी दी. न्यूजीलैंड ने भी घर में 3-0 से हराकर शर्मसार किया. 8 साल बाद भारत के हाथ से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी निकल गया और हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता में हार झेलनी पड़ी.

आपको ये जानकर झटका लगेगा और साथ ही विराट कोहली की कप्तानी पर नाज होगा कि उनके नेतृत्व में भारत ने अपने घर पर 31 टेस्ट खेले और सिर्फ 2 में हार का सामना करना पड़ा. वहीं, पिछले 6 मैचों में से 4 में टीम इंडिया को घरेलू जमीन पर शिकस्त मिली है. कोहली ने टेस्ट कप्तान के रूप में 54.80 की औसत से 5864 रन बनाए। कप्तान के रूप में उनका सर्वोच्च स्कोर 2019 में आया, जब उन्होंने पुणे में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नाबाद 254 रन बनाए.

ये भी पढ़ें: कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे बाबर आजम... अगर दो बार हुआ ऐसा तो बना देगे T20I का सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड

 

