Kane Williamson Retirement: न्यूजीलैंड क्रिकेट के सबसे बड़े सुपरस्टार केन विलियमसन ने इंटरनेशनल क्रिकेट पर विराम लगाने का बड़ा फैसला किया है. इंग्लैंड के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज के बीच विलियमसन ने अपने लाखों फैंस का दिल तोड़ दिया. पिछले 15 सालों से विलियमसन, विराट कोहली, जो रूट और स्टीव स्मिथ ने विश्व क्रिकेट पर राज किया है. इन्हें फैब-4 के नाम से भी जाना जाता है. हालांकि, अब फैब-4 में से 2 खिलाड़ियों का टेस्ट सफर समाप्त हो चुका है. जो रूट और स्टीव स्मिथ अभी भी इस फॉर्मेट में एक्टिव हैं. विराट कोहली और केन विलियमसन ने अपने-अपने देश के लिए खेलते हुए रिकॉर्ड्स का तो अंबार लगा दिया, लेकिन दो दोस्तों का टेस्ट सफर उस समय पर खत्म हुआ, जब दोनों के पास एक मिल के पत्थर को हासिल करने का सुनहरा मौका था.