Add Zee Business As A Preferred Source
App

दो दोस्त और एक 'दर्द'... कोहली-विलियमसन ने रिकॉर्ड्स का लगाया अंबार, बस ये सपना रह गया अधूरा

Kane Williamson Retirement: विराट कोहली की तरफ केन विलियमसन के योगदान को भी क्रिकेट फैंस कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन जब ये सवाल उठाया जाएगा कि क्या दोनों दिग्गज बल्लेबाजों ने टेस्ट क्रिकेट में 10000 रन बनाए हैं तो दोनों खिलाड़ियों के फैंस का दिल टूट जाएगा.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jun 12, 2026, 05:24 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 06:09 PM IST
दो दोस्त और एक 'दर्द'... कोहली-विलियमसन ने रिकॉर्ड्स का लगाया अंबार, बस ये सपना रह गया अधूरा
Image Credit: (AI Graphic) दो दोस्त और एक &#039;दर्द&#039;... कोहली-विलियमसन ने रिकॉर्ड्स का लगाया अंबार, बस ये सपना रह गया अधूरा

About the Author

Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मिथुन संक्रांति पर सूर्य को बलवान करने का बड़ा मौका, चुपके से करें ये 5 उपाय!
Mithun Sankranti 20267 min ago
2
mp news13 min ago
3
Sharvari Wagh17 min ago
4
Haryana news18 min ago
5
370 Biryani Case26 min ago