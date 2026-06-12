Kane Williamson Retirement: न्यूजीलैंड क्रिकेट के सबसे बड़े सुपरस्टार केन विलियमसन ने इंटरनेशनल क्रिकेट पर विराम लगाने का बड़ा फैसला किया है. इंग्लैंड के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज के बीच विलियमसन ने अपने लाखों फैंस का दिल तोड़ दिया. पिछले 15 सालों से विलियमसन, विराट कोहली, जो रूट और स्टीव स्मिथ ने विश्व क्रिकेट पर राज किया है. इन्हें फैब-4 के नाम से भी जाना जाता है. हालांकि, अब फैब-4 में से 2 खिलाड़ियों का टेस्ट सफर समाप्त हो चुका है. जो रूट और स्टीव स्मिथ अभी भी इस फॉर्मेट में एक्टिव हैं. विराट कोहली और केन विलियमसन ने अपने-अपने देश के लिए खेलते हुए रिकॉर्ड्स का तो अंबार लगा दिया, लेकिन दो दोस्तों का टेस्ट सफर उस समय पर खत्म हुआ, जब दोनों के पास एक मिल के पत्थर को हासिल करने का सुनहरा मौका था.
विराट कोहली की तरफ केन विलियमसन के योगदान को भी क्रिकेट फैंस कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन जब ये सवाल उठाया जाएगा कि क्या दोनों दिग्गज बल्लेबाजों ने टेस्ट क्रिकेट में 10000 रन बनाए हैं तो दोनों खिलाड़ियों के फैंस का दिल टूट जाएगा. जी हां, ये कड़वा सच है. कोहली और विलियमसन का टेस्ट सफर 'विराट' तो रहा, लेकिन दोनों ने 10000 रन बनाने से पहले ही रिटायरमेंट की घोषणा कर दी.
विराट कोहली ने पिछले साल 12 मई को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया था. उन्होंने इस फॉर्मेट में भारत के लिए 9,230 रन बनाए. करियर की शुरुआत में उन्होंने कहा था कि उनका सपना है कि वो टेस्ट क्रिकेट में 10 हजार से अधिक रन बनाए. इस बड़ी उपलब्धि के पास आकर वो बहुत दूर रह गए. उनके दोस्त केन विलियमसन के साथ भी यही हुआ है. न्यूजीलैंड के महान बल्लेबाज ने टेस्ट में 9,515 रन बनाए. 485 रन बनाकर वो इतिहास रच सकते थे, लेकिन उन्होंने इससे पहले ही इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेकर क्रिकेट फैंस को हैरान कर दिया.
केन विलियमसन ने नवंबर 2010 में अहमदाबाद में भारत के खिलाफ अपने टेस्ट डेब्यू में शतक लगाकर इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी पहचान बनाई. इससे तीन महीने पहले उन्होंने इसी टीम के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू किया था. उन्होंने 19,346 रन और 48 शतकों के साथ सभी फॉर्मेट में न्यूज़ीलैंड के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी के तौर पर अपना करियर खत्म किया.
केन विलियमसन ने 40 टेस्ट, 91 वनडे और 75 T20I मैचों में न्यूजीलैंड की कप्तानी की. उनकी कप्तानी में टीम 2019 वनडे वर्ल्ड कप के फ़ाइनल में पहुंची, जहां उन्हें 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' चुना गया और वे 2021 T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भी पहुंचे. कप्तान के तौर पर उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि पहली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीतना था. जून 2021 में साउथेम्प्टन में न्यूजीलैंड ने भारत को हराया, जिसमें उन्होंने 49 और नाबाद 52 रन बनाए.
विराट कोहली और केन विलियमसन भले ही मैदान पर एक दूसरे के खिलाफ खेले, लेकिन निजी जिंदगी में दोनों एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं. दोनों ने क्रिकेट की दुनिया में साथ में कदम रखा था. 2008 अंडर-19 वर्ल्ड कप में विराट कोहली भारतीय टीम के कप्तान थे तो विलियमसन न्यूजीलैंड के लिए खेल रहे थे. तभी से दोनों की बॉन्डिंग काफी अच्छी है. दोनों का एक खूबसूरत मोमेंट खूब वायरल हुआ था जब दोनों एक मैच में नहीं खेल रहे थे, लेकिन बाउंड्री लाइन के बाहर साथ में बैठकर मुकाबले का आनंद उठा रहे थे.