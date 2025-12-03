Advertisement
रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड.. बावुमा की कप्तानी में अफ्रीका का हल्ला बोल, फिर रच दिया नया इतिहास

IND vs SA: टेम्बा बावुमा की कप्तानी वाली साउथ अफ्रीका के रिकॉर्ड का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है. बावुमा अफ्रीका के लिए लकी कैप्टन साबित हुए. टेस्ट में इतिहास पलटने के बाद अब वनडे में बावुमा की कप्तानी में अफ्रीका ने नया इतिहास रच दिया है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Dec 03, 2025, 10:42 PM IST
IND vs SA
IND vs SA

IND vs SA: टेम्बा बावुमा की कप्तानी वाली साउथ अफ्रीका के रिकॉर्ड का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है. बावुमा अफ्रीका के लिए लकी कैप्टन साबित हुए. टेस्ट में इतिहास पलटने के बाद अब वनडे में बावुमा की कप्तानी में अफ्रीका ने नया इतिहास रच दिया है. भारत में टेस्ट सीरीज जीतने वाले बावुदा दूसरे कप्तान साबित हुए थे और 25 साल बाद उन्होंने अफ्रीका को भारत में टेस्ट सीरीज में जीत दिलाई. अब दूसरे वनडे में अफ्रीका ने 4 विकेट से भारत को रौंदकर नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है. 

भारत ने दिया दूसरा सबसे बड़ा टारगेट

साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर भारतीय टीम को पहले जीत का न्यौता दिया था. टीम इंडिया ने अफ्रीका के सामने रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया जो जीतने के लिए काफी था. अफ्रीका के खिलाफ ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा टोटल था. 2010 में सचिन के दोहरे शतक की बदौलत भारतीय टीम ने 401 रन का टारगेट दिया था. आज विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत अफ्रीका के सामने 359 रन का लक्ष्य रखा. 

अफ्रीका ने रचा इतिहास

साउथ अफ्रीका की टीम ने घर के बाहर कभी भी इतना बड़ा रनचेज नहीं किया है. बावुमा की कप्तानी वाली टीम ने विदेशी जमीन पर सबसे बड़ा रन चेज कर भारत को 4 विकेट से शिकस्त दी. इस जीत में एडेन मारक्रम का बहुमूल्य योगदान रहा जिन्होंने 98 गेंद में 110 रन की पारी खेली. टेम्बा बावुमा ने 46 रन, मैथ्यू ब्रीट्जके और डेवाल्ड ब्रेविस ने भी अर्धशतक ठोक टीम को जीत दिलाई. 

ये भी पढ़ें.. IND vs SA: 358 रन बनाकर भी नहीं जीता भारत.. अफ्रीका की उम्मीद जिंदा, मारक्रम ने दिया कोहली का जवाब

भारत की खराब गेंदबाजी

टीम इंडिया की तरफ से बल्लेबाजी से कोई शिकायत नहीं देखने को मिली. लेकिन फील्डिंग और बॉलिंग ने टीम का बंटाधार कर दिया. मिसफील्ड के चलते कई एक्स्ट्रा रन गए, इसके गुनहगार यशस्वी जायसवाल, रवींद्र जडेजा समेत कुछ बड़े नाम रहे. प्रसिद्ध कृष्णा ने 48 गेंद में 85 रन खर्च किए और इकोनॉमी 10 की रही. उनके खाते महज 2 सफलताएं रहीं. पूरे 10 ओवर का स्पेल फेंकने के बाद सबसे किफायती गेंदबाज अर्शदीप सिंह साबित हुए जिन्होंने 70 रन खर्च कर एक विकेट अपने नाम किया. 

