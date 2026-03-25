IPL 2026: 3 बार की चैंपियन KKR ने अपने सबसे बड़े योद्धा को दिया खास सम्मान...अब कोई नहीं पहनेगा 12 नंबर वाली जर्सी

Andre Russell Jersey Number 12 Retired: इंडियन प्रीमियर लीग का इतिहास करीब 2 दशक पुराना है. 2008 से लेकर 2025 तक इस लीग में कई खिलाड़ी आए. कुछ गुमनामी के अंधेरे में खो गए तो कुछ आज भी इस लीग की पहचान और शान बने हुए हैं. दुनिया की सबसे बड़ी टी20 क्रिकेट लीग IPL के बारे में कहा जाता है कि कुछ खिलाड़ी अपनी टीम के लिए सिर्फ एक प्लेयर नहीं होते, बल्कि वो उसकी पहचान बन जाते हैं. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और आंद्रे रसेल का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही रहा है.

11 सालों तक ईडन गार्डन्स के मैदान पर छक्कों की बरसात करने वाला यह खिलाड़ी अब KKR की जर्सी में नजर नहीं आएगा, क्योंकि जब उन्हें टीम से रिलीज किया गया तो उन्होंने नीलामी में उतरने के बजाय संन्यास ले लिया. जिसके बाद KKR ने उन्हें IPL 2026 के लिए अपने कोचिंग स्टाफ में पावर कोच बनाकर जगह दी. अब 19वें सीजन के आगाज से ठीक पहले इस खिलाड़ी को टीम ने एक खास सम्मान भी दिया है. 3 बार की चैंपियन टीम KKR ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए रसेल की 'जर्सी नंबर 12' को हमेशा के लिए रिटायर करने का ऐलान किया है. यह सम्मान पाने वाले रसेल KKR के पहले खिलाड़ी बन गए हैं.

24 मार्च को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने अपने प्री-सीजन इवेंट नाइट्स अनप्लग्ड 3.0 (Knights Unplugged 3.0) के दौरान रसेल का जर्सी नंबर 12 रिटायर किया. इसी इवेंट में रिंकू सिंह को टीम का उपकप्तान भी बनाया गया है.

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2025 में टीम ने किया था रिलीज

आंद्रे रसेल 2014 से लेकर 2025 तक KKR का हिस्सा रहे. 2025 में उनका प्रदर्शन खराब रहा था, इसलिए टीम ने उन्हें रिलीज कर दिया. फिर बाद में इस योद्धा को पावर कोच की जिम्मेदारी सौंपी. रसेल इस लीग के उन चुनिंदा ऑलराउंडरों में शामिल हैं, जिनके नाम 2000 रन और 100 विकेट का डबल पूरा करने का कारनामा दर्ज है. आंद्रे रसेल ने 2014 और 2024 की खिताबी जीत में खास योगदान दिया था. फिर 2019 सीजन में उनके तूफानी प्रदर्शन के लिए उन्हें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवॉर्ड भी मिला था. उन्होंने अकेले के दम पर कई मैच जिताए हैं.

रसेल ने कहा- यह अद्भुत अहसास

आंद्रे रसेल ने इस खास मौके पर अपने दिल की बात कही. उन्होंने बताया कि KKR फ्रेंचाइजी के साथ उनका सफर बेहद खास रहा है. दो बार चैंपियन टीम का हिस्सा बनना और फैंस का प्यार मिलना उनके लिए गर्व की बात है. रसेल ने मंच से कहा कि "KKR के साथ दो चैंपियनशिप जीतने वाली टीमों का हिस्सा बनना और यह देखना कि यह सबके लिए कितना मायने रखता है, यह एक अद्भुत एहसास है. जब आप वर्ल्ड कप जीतते हैं, तो वह खास लगता है, लेकिन जब आप IPL जीतते हैं, तो वह कुछ अलग ही होता है." वह इस फ्रेंचाइजी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने उनके लिए इस सफर को इतना खास बनाया.

आंद्रे रसेल ने KKR के लिए कैसा प्रदर्शन किया?

आंद्रे रसेल पूरे एक दशक तक KKR के मैच-विनर रहे. उन्होंने इस टीम के लिए 11 सालों में 139 मैच खेले और 175+ की स्ट्राइक रेट से 2658 रन बनाए, जिसमें 225 छक्के और 187 चौके शामिल हैं. गेंद से उन्होंने 124 विकेट भी निकाले हैं. वह KKR के लिए दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं और सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में भी दूसरे नंबर पर हैं. जब KKR ने 2024 में खिताब जीता था, तो रसेल ने कमाल का प्रदर्शन किया था. उस सीजन के 15 मैचों में उनके नाम सबसे ज्यादा 19 विकेट थे. 9 पारियों में 185 के स्ट्राइक रेट से 222 रन किए थे. उनकी पावर-हिटिंग और बेहतरीन गेंदबाजी ने KKR को चैंपियन बनाने में बड़ी भूमिका निभाई थी.

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