IPL 2026 से पहले दिनेश कार्तिक के घर गूंजी किलकारी, जुड़वा बेटों के बाद नए मेहमान का स्वागत, रखा खूबसूरत नाम

Dinesh Karthik Dipika Pallikal welcome third child: इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन का मंच तैयार है. डिफेंडिंग चैंपियन एक बार फिर खिताब जीतने के सपने लेकर मैदान पर उतरेगी. टीम के खिलाड़ियों से लेकर कोचिंग स्टाफ तक सभी कमर कस चुके हैं. इस सीजन के आगाज से 9 दिन पहले आरसीबी के बैटिंग कोच दिनेश कार्तिक के घर किलकारी गूंजी है. कार्तिक और देश की बेहतरीन स्क्वैश खिलाड़ी दीपिका पल्लिकल के परिवार में एक नया सदस्य जुड़ गया है. कार्तिक और दीपिका ने अपने तीसरे बच्चे का स्वागत किया. इस बार उनके घर बेटी का जन्म हुआ है.

कार्तिक और दीपिका ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह खुशखबरी फैंस के साथ शेयर की. अपनी पोस्ट में दोनों ने बताया कि जुड़वां बेटे, कबीर और जियान, अपनी छोटी बहन का स्वागत करने के लिए बेहद उत्साहित हैं. इस कपल ने अपनी बेटी का नाम 'राहा पल्लिकल कार्तिक' रखा है, जिसमें दीपिका का सरनेम (पल्लिकल) और दिनेश का नाम (कार्तिक) दोनों शामिल हैं.

आखिर क्या है राहा नाम का मतलब?

राहा नाम अपने आप में खास है. अलग-अलग भाषाओं और संस्कृतियों में इस नाम के कई सकारात्मक अर्थ निकलते हैं. अरबी भाषा में 'राहा' का मतलब शांति या सुकून होता है, जबकि हिंदी और संस्कृत में इस नाम का मतलब 'मार्ग' या 'रास्ता' होता है. वहीं अफ्रीकी भाषा स्वाहिली में 'राहा' का अर्थ खुशी या परम आनंद होता है. फिल्म अभिनेता रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने भी अपनी बेटी का नाम 'राहा' ही रखा है, जिसके बाद से यह नाम काफी पॉपुलर हुआ है.

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दिनेश कार्तिक और दीपिका पल्लिकल ने 25 अगस्त 2015 को हिंदू और ईसाई रीति-रिवाजों से शादी की थी. शादी के 6 साल बाद 2021 में इस कपल के यहां जुड़वां बेटे हुए, जिनका नाम कबीर और जियान रखा गया. अब 'राहा' के आने से यह फैमिली पूरी हो चुकी है. दिनेश कार्तिक को फैंस और दोस्तों से बधाइयां मिल रही हैं.

IPL 2026 में आरसीबी के साथ हैं दिनेश कार्तिक

दिनेश कार्तिक टीम इंडिया के स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज हैं. हालांकि उनका करियर उतार-चढ़ाव वाला रहा. कभी वो टीम के अंदर रहे तो कभी बाहर. इंटरनेशनल क्रिकेट और आईपीएल से संन्यास के बाद दिनेश कार्तिक अब एक नई पारी खेल रहे हैं. वो आईपीएल 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के बैटिंग कोच और मेंटर की भूमिका निभा रहे हैं. विदेशी टी20 लीग में बतौर खिलाड़ी खेलते हैं और कभी-कभी कमेंट्री भी करते नजर आते हैं.

दिनेश कार्तिक की पत्नी कौन हैं?

दिनेश कार्तिक की पत्नी देश की स्टार स्क्वैश खिलाड़ी हैं. वो दुनिया की टॉप-10 रैंकिंग में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला रही हैं. उन्होंने Asian Games 2023 Hangzhou में मिक्स्ड डबल्स में गोल्ड मेडल जीता था. इसके साथ ही वो कॉमनवेल्थ गेम्स और वर्ल्ड डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप में भी कई मेडल अपने नाम कर चुकी हैं. उन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया जा चुका है. दीपिका पल्लिकल दिनेश कार्तिक की दूसरी पत्नी हैं. डीके ने पहली पत्नी से तलाक के बाद साल 2015 में स्क्वैश खिलाड़ी दीपिका से शादी रचाई थी.

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