इसलिए तो सबसे अलग हैं धोनी... 14.20 करोड़ में बिके युवा खिलाड़ी को दी ऐसी सलाह, मान ली तो जिंदगी सेट हो जाएगी!

MS Dhoni Advice To Prashant Veer: महेंद्र सिंह धोनी सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि ब्रांड हैं, अपने आप में क्रिकेट की यूनिवर्सिटी हैं, जिन्होंने रोहित शर्मा, विराट कोहली, रवींद्र जडेजा, सुरेश रैना जैसे कई खिलाड़ियों को ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि जिंदगी का पाठ भी पढ़ाया है. यही वजह है कि आज की युवा पीढ़ी भी माही से मुलाकात कर उनसे ज्ञान हासिल करने को बेताब रहते हैं. आईपीएल 2026 की शुरुआत होने वाली है. दुनियाभर के फैंस की नजर चेन्नई सुपर किंग्स के युवा खिलाड़ी प्रशांत वीर पर रहेगी, जिन्हें CSK ने ऑक्शन में 14.20 करोड़ की भारी रकम में खरीदा है.

आमतौर पर दिग्गज युवा खिलाड़ियों को क्रिकेट का ज्ञान देते हैं, लेकिन एमएस धोनी इस मामले में बाकियों से अलग हैं. उन्होंने अभी तक प्रशांत वीर से क्रिकेट की बात नहीं की है, हां जिंदगी का पाठ जरूर पढ़ाया है. उन्होंने प्रशांत को जो सलाह दी है, उसे मान लिया तो जिंदगी सेट हो सकती है.

धोनी ने प्रशांत वीर को क्या सलाह दी?

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आईपीएल में डेब्यू से पहले 20 साल के प्रशांत वीर ने दिलचस्प खुलासा किया है. स्पोर्टस्टार से उन्होंने बताया कि धोनी ने उन्हें सबसे पहले यही सलाह दी कि वे ज्यादा पैसा खर्च न करें और बचत पर ध्यान दें.

प्रशांत वीर ने कहा, ''अभी हमने क्रिकेट के बारे में ज्यादा बात नहीं की है। उन्होंने मुझे पैसे बचाने और बेवजह खर्च न करने की सलाह दी.''

घरेलू क्रिकेट में उत्तर प्रदेश के लिए खेलने वाले प्रशांत वीर ने आईपीएल 2026 में अपनी बल्लेबाजी की भूमिका के बारे में भी बताया. उन्होंने कहा कि मैं किसी भी परिस्थिति और नंबर पर बल्लेबाजी कर सकता हूं. हां, मैं बस ओपनिंग नहीं करना चाहता हूं, उसके अलावा बाकी कहीं भी बैटिंग करने को तैयार हूं.''

CSK टीम में संजू सैमसन की एंट्री

आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन अब पीली जर्सी में धोनी के साथ दिखने वाले हैं. वहीं, फ्रेंचाइजी ने अपने स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा की कुर्बानी दे दी है और वो अब राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलेंगे. मेगा इवेंट से पहले सैमसन ने कहा कि वो इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी संस्करण में चेन्नई सुपर किंग्स में पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी के साथ जुड़ने पर उनसे कुछ सबक सीखने के इच्छुक हैं.

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IPL 2026 के लिए CSK का स्क्वॉड

ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), आयुष म्हात्रे, एम.एस. धोनी, संजू सैमसन, डेवाल्ड ब्रेविस, उर्विल पटेल, शिवम दुबे, जेमी ओवरटन, रामकृष्ण घोष, नूर अहमद, खलील अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजापनीत सिंह, श्रेयस गोपाल, मुकेश चौधरी, नाथन एलिस, अकील होसेन, प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा, मैथ्यू शॉर्ट, अमन खान, सरफराज खान, मैट हेनरी, राहुल चाहर, जैक फॉल्केस