PSL 2026 फाइनल से पहले क्यों हुआ राहुल द्रविड़ का जिक्र? पाकिस्तानी खिलाड़ी ने जो कहा उसपर भारतीयों को होगा गर्व

PSL 2026: पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें सीजन का फाइनल मैच पेशावर जाल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के बीच खेला जाएगा. शुक्रवार को हुए बेहद रोमांचक मुकाबले में किंग्समैन ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 2 रन से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली. मैच जीतने के बाद टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद अली ने जो बयान दिया, वो चर्चा का विषय बना हुआ है. दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले मुकाबले में जीत मिलने के बाद अचानक मोहम्मद अली को भारत के पूर्व महान बल्लेबाज राहुल द्रविड़ की याद आ गई. उन्होंने 'टीम इंडिया की दीवार' की तारीफ में जो कहा, उसके बारे में जानकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा.

मोहम्मद अली ने क्यों लिया द्रविड़ का नाम?

PSL 2026 के दूसरे एलिमिनेटर मुकाबले में हैदराबाद किंग्समैन का सामना इस्लामाबाद यूनाइटेड से हुआ था. लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेले गए मैच में किंग्समैन ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 184 रनों का स्कोर खड़ा किया था. इसके जवाब में इस्लामाबाद की टीम ने अंत तक लड़ाई जारी रखी, लेकिन 2 रन से मुकाबला हार गए. इस मुकाबले में मोहम्मद अली ने 19वें ओवर में 22 रन लूटा दिए थे और ऐसा लगा कि वो हार के सबसे बड़े विलेन बनने वाले हैं. मैच के बाद खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने राहुल द्रविड़ का भी जिक्र किया.

पाकिस्तानी खिलाड़ी ने कहा, ''इस पल को शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है. इतना खराब ओवर फेंकने के बाद मैं बिल्कुल अवाक हूं. सारा श्रेय हुनैन को जाता है - जिस तरह से उन्होंने आखिरी ओवर फेंका, अपना संयम बनाए रखा और आखिरी गेंद तक अपना हौसला बरकरार रखा, वह लाजवाब था. अपने ओवर के बाद मैं थोड़ा निराश था, लेकिन मुझे हमेशा उन पर भरोसा था क्योंकि उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में शानदार गेंदबाजी की है. खैर, मुझे उन पर बहुत गर्व है क्योंकि पेशावर जाल्मी के खिलाफ जिस मैच में उन्होंने आखिरी ओवर फेंका, उसमें उन्हें 14 रन बचाने थे, लेकिन वे उन 14 रनों को नहीं बचा पाए. आज, मुझे लगता है कि यह उनकी कड़ी मेहनत का नतीजा है और महान राहुल द्रविड़ कहते हैं, 'किस्मत हमेशा उन्हीं का साथ देती है जो सच में कड़ी मेहनत करते हैं.'

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PSL 2026 का फाइनल कब और किससे?

PSL 2026 का फाइनल मैच रविवार (03 मई) को पेशावर जाल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के बीच खेला जाएगा. बाबर आजम पेशावर के कप्तान हैं, जबकि ऑस्ट्रेलियाई स्टार मार्नस लबुशेन किंग्समैन की कमान संभाल रहे हैं. बता दें कि पेशावर जाल्मी ने 2017 में ट्रॉफी जीती थी, वहीं हैदराबाद किंग्समैन का ये पहला सीजन है और उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बना ली है.

PSL के विजेताओं की लिस्ट

2016: इस्लामाबाद यूनाइटेड

2017: पेशावर जाल्मी

2018: इस्लामाबाद यूनाइटेड

2019: क्वेटा ग्लैडिएटर्स

2020: कराची किंग्स

2021: मुल्तान सुल्तांस

2022: लाहौर कलंदर्स

2023: लाहौर कलंदर्स

2024: इस्लामाबाद यूनाइटेड

2025: लाहौर कलंदर्स