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Hindi Newsक्रिकेटक्रीज पर सिर्फ नाच रहे हो, प्रदर्शन कहां है? PAK के पूर्व ओपनर ने उतारी मोहम्मद रिजवान की इज्जत, बताई सबसे बड़ी खामी

'क्रीज पर सिर्फ नाच रहे हो, प्रदर्शन कहां है'? PAK के पूर्व ओपनर ने उतारी मोहम्मद रिजवान की इज्जत, बताई सबसे बड़ी खामी

Ahmed Shehzad brutally criticized Mohammad Rizwan: हाल में पाकिस्तान ने तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए बांग्लादेश का दौरा किया था. इस सीरीज में बांग्लादेश ने पहला और आखिरी वनडे जीतकर पाकिस्तान को हराया. दूसरे वनडे में पाकिस्तान ने वापसी की, लेकिन निर्णायक मुकाबले में एक बार फिर टीम दबाव में बिखर गई. पूरी सीरीज में फ्लॉप रहे मोहम्मद रिजवान पर अहमद शहजाद का गुस्सा फूटा है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Mar 17, 2026, 09:27 AM IST
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फोटो क्रेडिट (x-@cricbuzz)
फोटो क्रेडिट (x-@cricbuzz)

Ahmed Shehzad brutally criticized Mohammad Rizwan: पाकिस्तान टीम की हालत पतली है. पहले तो उसकी टी20 विश्व कप 2026 में बेइज्जती हुई. सलमान अली आगा की कप्तानी में टीम सुपर 8 से ही बाहर हो गई और अब बांग्लादेश के खिलाफ उसे वनडे सीरीज में 1-2 से शर्मनाक हार झेलनी पड़ी. इस हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में भूचाल सा आ गया है. इस हार के लिए पाकिस्तान टीम के पूर्व ओपनर और स्टार बैटर रहे अहमद शहजाद ने सीनियर खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने रिजवान को आड़े हाथों लेते हुए उनकी तकनीक पर सवाल उठाए और उन्हें 'डांसिंग प्लेयर' बता दिया.

अहमद शहजाद ने यूट्यूब चैनल पर सीरीज में फ्लॉप रहे रिजवान की इज्जत उतारी. उन्होंने भड़ास निकालते हुए कहा कि रिजवान के बल्ले और पैड के बीच इतना बड़ा गैप है कि कोई भी उन्हें आसानी से बोल्ड कर सकता है.

रिजवान तीसरे वनडे में, जो सीरीज डिसाइडर मैच था, उसमें तस्कीन अहमद की गेंद पर क्लीन बोल्ड हुए थे. उनके बैट और पैड के बीच बड़ा गैप था और उसी में तस्कीन ने गेंद डालकर गिल्लियां बिखेर दी थीं. रिजवान सिर्फ पोज मारते रह गए थे. तीन मैचों की इस वनडे सीरीज में रिजवान की पोल खुल गई. उन्होंने सिर्फ 58 रन बनाए, जिसमें उनका सर्वोच्च स्कोर 44 रहा.

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शहजाद ने बताई सबसे बड़ी खामी

अपने यूट्यूब चैनल पर बोलते हुए शहजाद ने कहा कि रिजवान की तकनीक में खामियां काफी समय से हैं और उन्होंने अब तक उन्हें सुधारा नहीं है. शहजाद ने कहा, 'गेंदें आपकी रेंज में आ रही हैं, रिजवान साहब. इतना समय बीत गया है. हम काफी समय से यह बात कह रहे हैं. आपकी तकनीक ठीक नहीं है. आपका पूरा खेल लेग साइड पर आधारित है. सीखना ही सीखना चल रहा है, सीखना ही सीखना चल रहा है. आप बस बातें करते रहते हैं. आपको मैदान पर खेलने के पैसे मिलते हैं, हम यहां बात करने के लिए बैठे हैं. जो लोग आपको चुन रहे हैं, वो भी नहीं सीख रहे. मैदान पर प्रदर्शन करो, बातें मत करो. बल्ले और गेंद के बीच बहुत बड़ा गैप है. आप लाइन में क्यों नहीं आ रहे? गेंद आपकी रेंज में नहीं आएगी. बड़े दिल से खेलो. खुद से पूछो, क्या आप गेंद की लाइन में आ रहे हो?'

आप सिर्फ मैदान पर नाच रहे हो- शहजाद

अहमद शहजाद ने रिजवान के फुटवर्क पर भी सवाल उठाते हुए यह तक कह दिया कि टी20 विश्व कप 2026 की टीम से बाहर होने के बाद भी आप नहीं सुधरे. शहजाद ने कहा, 'आपने क्या सुधार किया? आप टी20 वर्ल्ड कप टीम में भी नहीं थे, आपको इतना आराम मिला. आपने क्या किया? आपका काम था बांग्लादेश के खिलाफ शतक बनाना और टीम को जीत दिलाना. आप सिलेक्टर्स को दिखा सकते थे कि उन्होंने आपको बाहर रखकर गलती की. आप बीच मैदान में नाच रहे हो, आपके पैर कहीं नहीं जा रहे, आप बस बातों पर ध्यान दे रहे हो. अगर ऐसा चलता रहा तो आप सीखते ही रह जाओगे.'

ये भी पढ़ें: IPL के इतिहास में सबसे लंबा छक्का मारने वाला गुमनाम खिलाड़ी...जिसने गेंद को भेजा था 125 मीटर दूर, कहलाता था MS Dhoni का घातक हथियार

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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