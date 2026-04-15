Advertisement
trendingNow13179779
Hindi Newsक्रिकेटखिलाड़ियों पर बैन लगाना बंद करो...IPL से PSL की तुलना पर अहमद शहजाद का विस्फोटक बयान, उतारकर रख दी PCB की इज्जत

'खिलाड़ियों पर बैन लगाना बंद करो'...IPL से PSL की तुलना पर अहमद शहजाद का विस्फोटक बयान, उतारकर रख दी PCB की इज्जत

Ahmed Shehzad: पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर अहमद शहजाद अपने बेबाक और विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं. वो अपने ही क्रिकेट बोर्ड की कई बार पोल खोल चुके हैं. अब आईपीएल से पीएसएल की तुलना पर उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईना दिखाया है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Apr 15, 2026, 03:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'खिलाड़ियों पर बैन लगाना बंद करो'...IPL से PSL की तुलना पर अहमद शहजाद का विस्फोटक बयान, उतारकर रख दी PCB की इज्जत

Ahmed Shehzad: इन दिनों क्रिकेट मैचों की धूम है. पाकिस्तान में जहां PSL 2026 चल रहा है, वहीं भारत में IPL 2026 की धूम है. पाकिस्तान सुपर लीग की तुलना अक्सर इंडियन प्रीमियर लीग से की जाती रही है, लेकिन 15 अप्रैल को पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर अहमद शहजाद ने एक विस्फोटक बयान देकर नई बहस छेड़ दी है. उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को आईना दिखाया और उन विदेशी खिलाड़ियों को आड़े हाथों लिया है, जो महज सुर्खियां बटोरने के लिए पीएसएल को आईपीएल से बेहतर या बराबर बताते हैं.

अपने बेबाक बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले शहजाद ने साफ शब्दों में कहा है कि पीसीबी को उन खिलाड़ियों पर बैन लगाने के बजाय अपनी असलियत समझनी चाहिए, जो आईपीएल के लिए पीएसएल छोड़ रहे हैं. उन्होंने अपने ही बोर्ड की इज्जत उतारते हुए दावा किया है कि आज की तारीख में पीएसएल सिर्फ उन्हीं विदेशी खिलाड़ियों के भरोसे चल रहा है, जो या तो आईपीएल से रिटायर हो चुके हैं या जिन्हें वहां कोई पूछ नहीं रहा है.

शहजाद का यह बयान ऐसे वक्त में आया है, जब ब्लेसिंग मुजरबानी जैसे खिलाड़ियों पर आईपीएल के लिए पीएसएल कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पर दो साल का प्रतिबंध लगाया गया है. मुजरबानी ने आईपीएल 2026 में केकेआर को ज्वाइन किया है, जबकि वो पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड टीम का हिस्सा थे. पीएसएल से करार तोड़ने के चलते उन पर 2 साल का बैन लगा दिया गया है. इस मुद्दे पर  शहजाद ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'हमें इस बात पर उलझने के बजाय कि हमने किसे बैन किया है और किसे नहीं, बड़े चित्र (Bigger Picture) पर ध्यान देना चाहिए.'

अहमद शहजाद ने अपने बयान में कहा, 'सच तो यह है कि पीएसएल में ज्यादातर वही खिलाड़ी हैं, जो आईपीएल से रिटायर हो चुके हैं या वहां उनका करियर खत्म हो चुका है.' उन्होंने डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ जैसे बड़े नामों का जिक्र करते हुए कहा कि ये खिलाड़ी अब आईपीएल इकोसिस्टम का हिस्सा नहीं हैं, इसलिए पीएसएल में खेल रहे हैं.

राइली रूसो के बयान पर पलटवार

दरअसल, हाल ही में क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खिलाड़ी राइली रूसो ने आईपीएल को फिल्म और पीएसएल को अधिक प्रतिस्पर्धी लीग बताया था. उनके इस बयान पर शहजाद ने पलटवार किया है. शहजाद ने कहा कि रूसो जैसे खिलाड़ी सिर्फ इसलिए पीएसएल की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें वहां से पैसा मिल रहा है. शहजाद ने 'पीएसएल को आईपीएल से बेहतर' बताने वाले दावों पर सवाल उठाते हुए कहा, 'ईमानदारी से कहें तो, जिस भी खिलाड़ी के पास आईपीएल में खेलने का मौका होगा, वह पीएसएल के बजाय भारत की लीग को ही चुनेगा.'

ये भी पढ़ें: 50 घंटे तक बैटिंग करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड, अब गुमनामी के अंधेरे में खो गया भारत का ये खतरनाक बल्लेबाज

 

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

PSLIPLAhmed Shehzad

Trending news

तिरंगा पट्टियों वाला रिबन काटने से उमर अब्दुल्ला ने किया मना, सीएम का रिएक्शन वायरल
Jammu Kashmir
तिरंगा पट्टियों वाला रिबन काटने से उमर अब्दुल्ला ने किया मना, सीएम का रिएक्शन वायरल
पवन खेड़ा की हो सकती है गिरफ्तारी! SC ने HC के फैसले पर लगाई रोक; क्या है पूरा मामला
Pawan Khera
पवन खेड़ा की हो सकती है गिरफ्तारी! SC ने HC के फैसले पर लगाई रोक; क्या है पूरा मामला
पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर कांग्रेसी सीएम के कान में क्या कहा? वायरल हो गई तस्वीर
Karnataka News
पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर कांग्रेसी सीएम के कान में क्या कहा? वायरल हो गई तस्वीर
हम मुस्लिम गांव में नहीं जा सकते...शुभेंदु ने चुनाव से पहले किसे चेताया?
West Bengal Election 2026
हम मुस्लिम गांव में नहीं जा सकते...शुभेंदु ने चुनाव से पहले किसे चेताया?
सायोनी घोष गा रहीं 'दिल में काबा', मुस्लिम धर्मगुरु बोले- 370 का बदला ममता से लेंगे
West Bengal Assembly Election 2026
सायोनी घोष गा रहीं 'दिल में काबा', मुस्लिम धर्मगुरु बोले- 370 का बदला ममता से लेंगे
ओवैसी के कॉलेज पर HC सख्त क्यों? ‘अपने जोखिम’ पर एडमिशन की चेतावनी का पूरा मामला
Telangana
ओवैसी के कॉलेज पर HC सख्त क्यों? ‘अपने जोखिम’ पर एडमिशन की चेतावनी का पूरा मामला
पवन खेड़ा को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना HC के फैसले पर लगाई रोक
Supreme Court
पवन खेड़ा को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना HC के फैसले पर लगाई रोक
खत्म हुआ इंतजार, अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू; जानें कैसे करें अप्लाई?
Amarnath Yatra 2026 Registration
खत्म हुआ इंतजार, अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू; जानें कैसे करें अप्लाई?
नासिक: पहले रखवाया रोजा फिर नमाज... रिसॉर्ट टॉर्चर का शक; SIT के हाथ लगे CCTV सबूत
Nashik
नासिक: पहले रखवाया रोजा फिर नमाज... रिसॉर्ट टॉर्चर का शक; SIT के हाथ लगे CCTV सबूत
दीदी, अपने चट्टे-बट्टे के साथ... अमित शाह ने खुलेआम ललकारा, 20 साल वाली बात भी वायरल
West Bengal Assembly Election 2026
दीदी, अपने चट्टे-बट्टे के साथ... अमित शाह ने खुलेआम ललकारा, 20 साल वाली बात भी वायरल