'खिलाड़ियों पर बैन लगाना बंद करो'...IPL से PSL की तुलना पर अहमद शहजाद का विस्फोटक बयान, उतारकर रख दी PCB की इज्जत

Ahmed Shehzad: इन दिनों क्रिकेट मैचों की धूम है. पाकिस्तान में जहां PSL 2026 चल रहा है, वहीं भारत में IPL 2026 की धूम है. पाकिस्तान सुपर लीग की तुलना अक्सर इंडियन प्रीमियर लीग से की जाती रही है, लेकिन 15 अप्रैल को पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर अहमद शहजाद ने एक विस्फोटक बयान देकर नई बहस छेड़ दी है. उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को आईना दिखाया और उन विदेशी खिलाड़ियों को आड़े हाथों लिया है, जो महज सुर्खियां बटोरने के लिए पीएसएल को आईपीएल से बेहतर या बराबर बताते हैं.

अपने बेबाक बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले शहजाद ने साफ शब्दों में कहा है कि पीसीबी को उन खिलाड़ियों पर बैन लगाने के बजाय अपनी असलियत समझनी चाहिए, जो आईपीएल के लिए पीएसएल छोड़ रहे हैं. उन्होंने अपने ही बोर्ड की इज्जत उतारते हुए दावा किया है कि आज की तारीख में पीएसएल सिर्फ उन्हीं विदेशी खिलाड़ियों के भरोसे चल रहा है, जो या तो आईपीएल से रिटायर हो चुके हैं या जिन्हें वहां कोई पूछ नहीं रहा है.

(@Tejashyyyyy) April 14, 2026 Add Zee News as a Preferred Source

शहजाद का यह बयान ऐसे वक्त में आया है, जब ब्लेसिंग मुजरबानी जैसे खिलाड़ियों पर आईपीएल के लिए पीएसएल कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पर दो साल का प्रतिबंध लगाया गया है. मुजरबानी ने आईपीएल 2026 में केकेआर को ज्वाइन किया है, जबकि वो पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड टीम का हिस्सा थे. पीएसएल से करार तोड़ने के चलते उन पर 2 साल का बैन लगा दिया गया है. इस मुद्दे पर शहजाद ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'हमें इस बात पर उलझने के बजाय कि हमने किसे बैन किया है और किसे नहीं, बड़े चित्र (Bigger Picture) पर ध्यान देना चाहिए.'

अहमद शहजाद ने अपने बयान में कहा, 'सच तो यह है कि पीएसएल में ज्यादातर वही खिलाड़ी हैं, जो आईपीएल से रिटायर हो चुके हैं या वहां उनका करियर खत्म हो चुका है.' उन्होंने डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ जैसे बड़े नामों का जिक्र करते हुए कहा कि ये खिलाड़ी अब आईपीएल इकोसिस्टम का हिस्सा नहीं हैं, इसलिए पीएसएल में खेल रहे हैं.

राइली रूसो के बयान पर पलटवार

दरअसल, हाल ही में क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खिलाड़ी राइली रूसो ने आईपीएल को फिल्म और पीएसएल को अधिक प्रतिस्पर्धी लीग बताया था. उनके इस बयान पर शहजाद ने पलटवार किया है. शहजाद ने कहा कि रूसो जैसे खिलाड़ी सिर्फ इसलिए पीएसएल की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें वहां से पैसा मिल रहा है. शहजाद ने 'पीएसएल को आईपीएल से बेहतर' बताने वाले दावों पर सवाल उठाते हुए कहा, 'ईमानदारी से कहें तो, जिस भी खिलाड़ी के पास आईपीएल में खेलने का मौका होगा, वह पीएसएल के बजाय भारत की लीग को ही चुनेगा.'

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