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6,6,6,Wd,1,6,6... लखनऊ की हार का सबसे बड़ा विलेन बना ये खिलाड़ी, 1 ओवर में लुटा डाले 32 रन

IPL 2026: एक खिलाड़ी ऐसा रहा, जो लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की 54 रन की हार के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार साबित हुआ. पंजाब किंग्स (PBKS) की टीम ने रविवार को खेले गए IPL 2026 के मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को 54 रन से रौंद दिया. 

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Apr 20, 2026, 08:00 AM IST
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6,6,6,Wd,1,6,6... लखनऊ की हार का सबसे बड़ा विलेन बना ये खिलाड़ी, 1 ओवर में लुटा डाले 32 रन

IPL 2026: पंजाब किंग्स (PBKS) की टीम ने रविवार को खेले गए IPL 2026 के मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को 54 रन से रौंद दिया. मुल्लांपुर (चंडीगढ़) के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब किंग्स (PBKS) की टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 254 रन बनाए और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के सामने जीत के लिए 255 रनों का टारगेट रखा. जवाब में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की टीम 20 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 200 रन ही बना पाई. एक खिलाड़ी ऐसा रहा, जो लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की 54 रन की हार के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार साबित हुआ.

लखनऊ की हार का सबसे बड़ा विलेन बना ये खिलाड़ी

लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की 54 रन की हार के लिए सबसे बड़े जिम्मेदार ऑलराउंडर एडेन मार्करम थे. ऑफ स्पिन गेंदबाजी में माहिर एडेन मार्करम ने पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ रविवार को खेले गए IPL मैच में अपने एक ओवर में 32 रन लुटा दिए. पंजाब किंग्स (PBKS) ने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को इस मैच में 54 रन से हरा दिया. एडेन मार्करम एक ओवर में 32 रन लुटाने के कारण लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की हार के सबसे बड़े विलेन साबित हुए हैं. एडेन मार्करम के नाम इसी के साथ ही एक शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है. एडेन मार्करम IPL इतिहास में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की तरफ से सबसे महंगा ओवर डालने वाले गेंदबाज बन गए हैं.

1 ओवर में लुटा डाले 32 रन

पंजाब किंग्स की पारी के 13वें और अपने स्पेल के पहले ओवर में एडेन मार्करम ने 32 रन लुटा दिए. एडेन मार्करम के इस ओवर में पंजाब किंग्स (PBKS) के बल्लेबाज प्रियांश आर्या और कूपर कोनोली ने मिलकर कुल 5 छक्के लगाए. एडेन मार्करम से पहले यह अनचाहा रिकॉर्ड रवि बिश्नोई के नाम दर्ज था. रवि बिश्नोई ने IPL 2022 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ खेलते हुए एलिमिनेटर मुकाबले में 27 रन दिए थे. कूपर कोनोली और प्रियांश आर्या ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए दूसरे विकेट के लिए 80 गेंदों में 182 रनों की लाजवाब साझेदारी निभाई.

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प्रियांश आर्या और कूपर कोनोली ने मचाई तबाही

आईपीएल इतिहास में यह महज तीसरा मौका है, जब पंजाब किंग्स (PBKS) की तरफ से किसी जोड़ी ने 150 से ऊपर रनों की साझेदारी निभाई है. इससे पहले केएल राहुल और मयंक अग्रवाल ने साल 2020 में 183 रनों की साझेदारी की थी. वहीं, 2011 में एडम गिलक्रिस्ट और शॉन मार्श ने मिलकर 206 रन जोड़े थे. कोनोली ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 46 गेंदों में 87 रनों की दमदार पारी खेली. उन्होंने अपनी इस पारी में 8 चौके और 7 गगनचुंबी छक्के लगाए. वहीं, प्रियांश ने महज 37 गेंदों का सामना करते हुए 93 रनों की लाजवाब पारी खेली. प्रियांश ने अपनी इस पारी में 4 चौके और 9 छक्के लगाए. हालांकि, शानदार फॉर्म में चल रहे प्रभसिमरन सिंह इस मुकाबले में बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और बिना खाता खोले पवेलियन लौटे. मोहम्मद शमी ने प्रभसिमरन का विकेट झटका. वहीं, कप्तान श्रेयस अय्यर भी महज 5 रन ही बना सके. नेहल वढेरा 7 गेंदों में 13 रन बनाने के बाद एम सिद्धार्थ की गेंद पर निकोलस पूरन को कैच देकर पवेलियन लौटे.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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