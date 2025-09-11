'कोई काबिल नहीं...', यूएई के प्रदर्शन को लेकर भड़के अजय जडेजा, बोले 8 टीमों का कोई काम नहीं

भारतीय टीम ने एशिया कप का बेहतरीन आगाज जीत के साथ किया. टीम इंडिया ने पहले मुकाबले में यूएई को बुरी तरह से रौंद दिया. भारतीय टीम ने ये मुकाबला महज 27 गेंदों में जीत लिया. टीम इंडिया की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही शानदार रही. मानों भारतीय टीम एकतरफा मैच खेल रही है. इसके बाद ग्रुप ए में भारत के आगे के मुकाबले ओमान और पाकिस्तान से हैं. पाकिस्तान से फिर भी टक्कर की उम्मीद है, लेकिन ओमान के खिलाफ भारतीय टीम भारी पड़ सकती है. इस पर भारत के पूर्व कप्तान अजय जडेजा का बयान सामने आया है.

'पूरा मैच एकतरफा था'

पूर्व भारतीय कप्तान अजय जडेजा ने सोनी नेटवर्क से बात करते हुए कहा, "एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC)को इस बात पर विचार करना चाहिए. क्या वाकई में आपको 8 टीमों की जरूरत है. इसमें कोई शक नहीं भारतीय टीम एक बेहतरीन टीम है, लेकिन दोनों ही टीम के बीच खेले गए मुकाबले में कोई कंपटीशन ही नहीं था. मैच पूरी तरह से एकतरफा लग रहा था. मैं इस बात से भी सहमत हूं कि आप भारत को टक्कर नहीं दे सकते हैं, कम से कम आप मुकाबला तो करें.'

'8 टीमों की कोई जरूरत नहीं '

उन्होंने आगे अपनी बात कही, "मैं इस मामले में ज्यादा बोलना नहीं चाहता, पर इतना जरूर कहना चाहूंगा 'एशियन क्रिकेट काउंसिल' को इस बात पर विचार करना होगा कि उन्हें 8 टीमें रखनी चाहिए या नहीं. ये कोई छोटा टूर्नामेंट नहीं है, जिस तरीके का यूएई ने प्रदर्शन किया है ये कोई मोटीवेशनल नहीं था बल्कि निराशाजनक था."

'कोई काबिल नहीं'

अजय जडेजा आगे अपनी बात को पूरा करते हुए बोले, "90 के दशक में यूएई के एक कप्तान सुल्तान जरावनी अपनी लाल लैम्बोर्गिनी से मैदान पर आते थे. यूएई की पारी उसी रफ्तार से चली जिस रफ्तार से वो आते थे. शुरुआती खिलाड़ी अलीशान सराफु और कप्तान मुहम्मद वसीम के अलावा कोई खास काबिल नहीं है. आसिफ खान भी एक अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन उनके उन्होंने भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया."

