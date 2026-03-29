रहाणे के सामने बेदम दिखे MI के धुरंधर, कप्तानी पारी खेल ढाया कहर, वानखेड़े में छक्कों की बारिश

कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने मुंबई के खिलाफ खेले गए मुकाबले में कप्तानी पारी खेलते हुए जबरदस्त प्रदर्शन किया है.उन्होंने आईपीएल 2026 के अपने पहले मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया. वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेले जा रहे इस मैच में रहाणे बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आए और उन्होंने सबको चौंका दिया. वह आक्रामक मूड में दिखे, बड़े शॉट लगाते हुए गेंद को आसानी से बाउंड्री के पार भेजा और इसी दम पर उन्होंने बेहतरीन अर्धशतक भी जड़ दिया. रहाणे ने अपनी पारी के दौरान 3 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के लगाए. उनकी दमदार पारी की बदौलत केकेआर की टीम ने मुबंई इंडियंस के सामने 221 रनों का लक्ष्य रख दिया है.

रहाणे का शानदार प्रदर्शन

आमतौर पर रहाणे को एक ऐसे बल्लेबाज के रूप में देखा जाता है जो क्रीज पर टिककर पारी बनाता है, लेकिन पिछले कुछ सीजनों में उन्होंने अपने खेल में बदलाव किया है. अब वह टी20 के हिसाब से तेज और आक्रामक बल्लेबाजी करते नजर आते हैं, और इस सीजन के पहले ही मैच में उन्होंने अपनी इसी नई शैली से शानदार प्रदर्शन कर सबका ध्यान खींच लिया.उनकी इस पारी में पुराने रहाणे का दम दिखाई दिया.

38 साल की उम्र में तबाही

करीब 38 साल का कोई बल्लेबाज जब टी20 जैसे तेज फॉर्मेट में, वो भी इंटरनेशनल के बाद सबसे बड़े स्तर पर, अजिंक्य रहाणे जैसी पारी खेलता है तो उसका अलग ही महत्व होता है. खास तौर पर पावर-प्ले यानी शुरुआती 6 ओवरों में रहाणे ने जो खेल दिखाया, वह काफी खास रहा. केकेआर ने पहले 6 ओवरों में 1 विकेट पर 78 रन बना लिए थे और इसमें रहाणे का रोल सबसे अहम था. वह मुंबई के गेंदबाजों के सामने बिल्कुल अभिषेक शर्मा जैसे आक्रामक अंदाज में नजर आए. 6 ओवर खत्म होने तक रहाणे 18 गेंदों पर 38 रन बनाकर नाबाद थे.

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रहाणे की क्लासी पारी

जिस तरह उन्होंने उस समय बड़े शॉट खेले, जब 30 गज के बाहर सिर्फ दो फील्डर रहते हैं, वह उनकी उम्र को देखते हुए और भी हैरान करने वाला था. आमतौर पर इस उम्र में खिलाड़ी कमेंट्री करते या अनुभवी क्रिकेट खेलते दिखते हैं, लेकिन रहाणे ने अपनी बल्लेबाजी से सबको चौंका दिया. फैंस भी यही कहने लगे कि यह 37-38 साल का खिलाड़ी है या कोई युवा बल्लेबाज. उनकी इस पारी ने बड़े-बड़े दिग्गजों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया.

हार्दिक भी रह गए हैरान

मुंबई के कप्तान ने शुरुआत अच्छी की थी. पहले ही ओवर में उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 4 रन दिए. लेकिन जब वह चौथा ओवर लेकर आए, तो रहाणे ने उनका अंदाज बदल दिया. चौथे ओवर की पहली दो गेंदों पर ही रहाणे ने लगातार दो दमदार छक्के जड़ दिए और दिखा दिया कि वह सिर्फ टेस्ट क्रिकेट के खिलाड़ी नहीं हैं. 38 साल की उम्र में भी वह टी20 में बड़े शॉट लगाने में किसी से कम नहीं हैं.

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