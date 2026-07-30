अजिंक्य रहाणे ने किया संन्यास का ऐलान, 12 साल लंबे इंटरनेशनल करियर का हुआ अंत, रोते हुए फैंस से ली विदाई

Ajinkya Rahane retirement news: टीम इंडिया के लिए अजिंक्य रहाणे के एक दशक से भी लंबे शानदार करियर का अंत हो गया है. अपनी बेहतरीन तकनीक, शांत स्वभाव और मुश्किल विदेशी परिस्थितियों में शानदार रिकॉर्ड के लिए पहचाने जाने वाले अजिंक्य रहाणे ने सभी फॉर्मेट में 8,000 से अधिक इंटरनेशनल रन बनाए. एक कप्तान के तौर पर उनका सबसे यादगार पल 2020-21 की मशहूर बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के दौरान आया, जब उन्होंने चोटों से जूझ रही भारतीय टीम की कप्तानी करते हुए ऑस्ट्रेलिया में ऐतिहासिक 2-1 से टेस्ट सीरीज जीत दिलाई. इसमें मेलबर्न में लगाया गया उनका शतक भी शामिल था.
अजिंक्य रहाणे को बल्लेबाजी के अलावा, स्लिप में उनकी शानदार कैचिंग ने भारत की टेस्ट टीम का एक अहम स्तंभ बनाया. अजिंक्य रहाणे ने धैर्य, दबाव में नेतृत्व और हमेशा निस्वार्थ भाव से खेलने जैसी खूबियों वाली एक शानदार विरासत छोड़ी है. अजिंक्य रहाणे ने कहा कि अब उनके लिए 'आगे बढ़ने' का सही समय है. 38 साल के अजिंक्य रहाणे ने साल 2011 में शुरू हुए अपने करियर में भारत के लिए कुल 85 टेस्ट, 90 वनडे और 20 T20I मैच खेले. हालांकि, वेस्टइंडीज के खिलाफ 2023 की अवे टेस्ट सीरीज के बाद से वह भारत के लिए नहीं खेले.
अजिंक्य रहाणे ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा, 'आज मुझे लगता है कि मेरे लिए आगे बढ़ने और इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा करने का सही समय है.' नेशनल सेलेक्टर्स की नजर से बाहर होने के बावजूद, अजिंक्य रहाणे घरेलू क्रिकेट में एक्टिव रहे हैं और 2024-25 सीजन तक मुंबई टीम की कप्तानी की है. 38 साल के अजिंक्य रहाणे ने टीम इंडिया के लिए अपना आखिरी टेस्ट मैच जुलाई 2023 में वेस्टइंडीज दौरे पर खेला था. अजिंक्य रहाणे भारत के लिए अभी तक 85 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 38.46 की औसत से 5077 रन बनाए हैं. अजिंक्य रहाणे ने अपने टेस्ट करियर में 12 शतक और 26 अर्धशतक लगाए हैं.
अजिंक्य रहाणे ने अपना टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू 22 मार्च 2013 को दिल्ली के फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया था. रहाणे को किस्मत से टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू का मौका मिला, क्योंकि उस दौरान बाएं हाथ के बल्लेबाज शिखर धवन चोट के चलते सीरीज के बाकी मैचों से बाहर हो गए थे, जिन्होंने अपना डेब्यू ऑस्ट्रेलिया के ही खिलाफ मोहाली में किया था और शानदार 187 रनों की पारी खेलकर अपने टेस्ट करियर की चमकदार शुरुआत की थी.
अपना विदाई संदेश देते समय 38 साल के अजिंक्य रहाणे की आंखें नम थीं. डोम्बिवली से प्रैक्टिस के लिए जाने वाले एक युवा क्रिकेटर से लेकर भारत का टॉप लेवल पर प्रतिनिधित्व करने तक के अपने सफर को याद करते हुए अजिंक्य रहाणे अपनी भावनाओं को काबू करने की कोशिश कर रहे थे. अजिंक्य रहाणे ने अपने करियर में साथ देने वाले सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और भारत की कैप नंबर 278 के तौर पर विदा ली. अजिंक्य रहाणे ने अपने शानदार क्रिकेट करियर को अलविदा कहा.
रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए अजिंक्य रहाणे ने कहा कि अब इंटरनेशनल क्रिकेट से आगे बढ़ने का समय आ गया है. अजिंक्य रहाणे ने कहा, 'जिंदगी की सच्चाई यह है कि हर चीज की शुरुआत होती है और हर चीज का अंत भी. जब समय आता है, तो आपको बस उसका सम्मान करना होता है और आगे बढ़ना होता है. मैंने अपनी बल्लेबाजी में हमेशा टाइमिंग पर भरोसा किया है और हमेशा इसके महत्व को समझा है.'
अजिंक्य रहाणे ने कहा, 'आज, मुझे लगता है कि मेरे आगे बढ़ने और इंटरनेशनल क्रिकेट और सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान करने का सही समय आ गया है. उन शुरुआती दिनों से, जब मैं एक युवा लड़के के तौर पर सिर्फ प्रैक्टिस के लिए डोम्बिवली से यात्रा करता था, मैंने इस खेल को अपना सब कुछ दिया. हर दिन, हर पारी, बल्लेबाजी के हर मौके पर, मेरा सपना हमेशा भारत की कैप पहनना ही रहा.'
अजिंक्य रहाणे ने कहा, 'मैंने एक साधारण नियम का पालन किया. हमेशा अपने देश और अपनी टीम को खुद से ऊपर रखा. मैंने पूरी ईमानदारी से यह खेल खेला और मेरा हमेशा से यह मानना रहा है कि अगर आपकी नीयत सही है, तो खेल हमेशा आपका ख्याल रखेगा. मैंने गलतियां की हैं, लेकिन एक जगह ऐसी है, जहां मैं कभी नहीं हारा और वह जगह है आपके दिल.'
अजिंक्य रहाणे सभी फॉर्मेट में शानदार रिकॉर्ड के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट से विदा ले रहे हैं. 85 टेस्ट मैचों में अजिंक्य रहाणे ने 144 पारियों में 38.46 की औसत से 5,077 रन बनाए, जिसमें 12 शतक और 26 अर्धशतक शामिल थे और उनका सर्वोच्च स्कोर 188 रहा. उन्होंने भारत के सबसे भरोसेमंद स्लिप फील्डर्स में से एक के तौर पर भी अपनी पहचान बनाई और टेस्ट क्रिकेट में 102 कैच लिए.
वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में, अजिंक्य रहाणे ने 90 मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया और 35.26 की औसत से 2,962 रन बनाए. उनके वनडे करियर में तीन शतक और 24 अर्धशतक शामिल थे, जिसमें उनका बेस्ट स्कोर 111 रहा और उन्होंने 48 कैच भी लिए. अजिंक्य रहाणे ने 20 T20 इंटरनेशनल मैच भी खेले, जिसमें उन्होंने 20.83 की औसत और 113.29 के स्ट्राइक रेट से 375 रन बनाए. उन्होंने एक अर्धशतक लगाया, जिसमें उनका बेस्ट स्कोर 61 रहा और साथ ही उन्होंने 16 कैच भी लिए.