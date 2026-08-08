यशस्वी जायसवाल पर लग सकता था बैन, रहाणे ने खोला बड़ा राज, चिट्ठी थी तैयार

रहाणे ने इंडियन एक्स्प्रेस को दिए इंटरव्यू में इस विवाद का खुलासा किया है. रहाणे ने साफ बताया कि अगर वह जायसवाल को बाहर नहीं भेजते तो उनपर बैन लग जाता. उन्होंने कहा, "क्रिकेट में स्लेजिंग होती है और मेरे मुताबिक होना चाहिए क्योंकि थोड़ा मजा जरूरी है. लेकिन मुझे उस समय लगा, मामला हाथ से निकल सकता था. जायसवाल को बुरा लगा होगा, लेकिन कई मामले ऐसे होते हैं जब प्लेयर्स पर बैन लग जाता है. मैंने स्थिति देखी और समझा कि दोनों ही प्लेयर्स आपा खो रहे हैं. ऐसे में अपने प्लेयर को संभालना मेरी जिम्मेदारी थी."