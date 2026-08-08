यशस्वी जायसवाल पर लग सकता था बैन, रहाणे ने खोला बड़ा राज, चिट्ठी थी तैयार

भारतीय टीम के युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल अक्सर अपने प्रदर्शन को लेकर चर्चा में रहते हैं. उन्होंने टीम इंडिया में बतौर ओपनर अपनी जगह पक्की कर रखी है और इन दिनों श्रीलंका टूर पर टीम इंडिया के साथ हैं. इस बीच हाल ही में संन्यास का ऐलान करने वाले अजिंक्य रहाणे ने उन्हें लेकर बड़ा खुलासा कर दिया है. रहाणे ने जायसवाल को लेकर 4 साल पुराने विवाद पर खुलकर बात की और बड़ा राज खोल दिया है.
साल 2022 में दलीप ट्रॉफी फाइनल के मुकाबले में जायसवाल को मैदान के बाहर भेज दिया गया था. मसला स्लेजिंग का था, टी रवि तेजा को यशस्वी जायसवाल स्लेज कर रहे थे. अंपायर ने कई बार वॉर्निंग दी लेकिन जायसवाल नहीं माने. जब मुद्दा तूल पकड़ गया तो वेस्ट जोन के कप्तान अंजिक्य रहाणे बीच में आए और जायसवाल को बाहर जाने के लिए कह दिया.
रहाणे ने इंडियन एक्स्प्रेस को दिए इंटरव्यू में इस विवाद का खुलासा किया है. रहाणे ने साफ बताया कि अगर वह जायसवाल को बाहर नहीं भेजते तो उनपर बैन लग जाता. उन्होंने कहा, "क्रिकेट में स्लेजिंग होती है और मेरे मुताबिक होना चाहिए क्योंकि थोड़ा मजा जरूरी है. लेकिन मुझे उस समय लगा, मामला हाथ से निकल सकता था. जायसवाल को बुरा लगा होगा, लेकिन कई मामले ऐसे होते हैं जब प्लेयर्स पर बैन लग जाता है. मैंने स्थिति देखी और समझा कि दोनों ही प्लेयर्स आपा खो रहे हैं. ऐसे में अपने प्लेयर को संभालना मेरी जिम्मेदारी थी."
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रहाणे ने आगे बताया कि मैच रेफरी ने जायसवाल के खिलाफ 4 मैच के बैन की चिट्ठी भी तैयार कर ली थी. उन्होंने कहा, "मैच रेफरी 4 मैचों के बैन के साथ तैयार थे. उन्होंने चिट्ठी लिखी और उसे लेकर मेरे पास आए. उन्होंने कहा, 'ये रही चिट्ठी, लेकिन तुमने जो किया, उसकी वजह से मैं इसे फाड़ रहा हूं.' उन्होंने मेरे सामने चिट्ठी फाड़ी और मुझे खुशी हुई कि जायसवाल पर कोई बैन नहीं लगा. उस फाइनल में जायसवाल ने उस फाइनल में 294 रन की पारी खेली.