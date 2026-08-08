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यशस्वी जायसवाल पर लग सकता था बैन, रहाणे ने खोला बड़ा राज, चिट्ठी थी तैयार

टीम इंडिया के स्टार ओपनर यशस्वी जायसवाल इन दिनों श्रीलंका टूर पर हैं. 15 अगस्त से शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज में जायसवाल एक्शन में दिखेंगे. इस बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे ने उन्हें लेकर एक सनसनीखेज खुलासा कर दिया है.

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 08, 2026, 11:15 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 11:15 PM IST
यशस्वी जायसवाल पर लग सकता था बैन, रहाणे ने खोला बड़ा राज, चिट्ठी थी तैयार
Image Credit: Yashasvi Jaiswal

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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