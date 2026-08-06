सफलता के नशे से दूर रखना है जरूरी! वैभव सूर्यवंशी के करियर को लेकर अजिंक्य रहाणे ने गिनाई परिवार की जिम्मेदारी

Ajinkya Rahane Vaibhav Sooryavanshi: भारत के पूर्व कप्तान अजिंक्य रहाणे ने 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को लेकर अपनी राय दी है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि उनके परिवार को इस युवा खिलाड़ी को जमीन से जुड़े रखना चाहिए. सूर्यवंशी फिलहाल सबकी नजरों में हैं और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की सबसे रोमांचक युवा प्रतिभा माने जा रहे हैं, लेकिन इतनी कम उम्र में सुर्खियों में रहने की अपनी चुनौतियां होती हैं. रहाणे का मानना है कि वैभव की प्रतिभा में कोई संदेह नहीं है, लेकिन अगले कुछ साल उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे. उनका कहना है कि वैभव के परिवार को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके रास्ते में कोई भटकाव न आए.
रहाणे ने 'स्टिक टू क्रिकेट' पॉडकास्ट पर माइकल वॉन और अन्य दिग्गजों से बात करते हुए कहा, ''उसे इस समय सही मार्गदर्शन की जरूरत है और वह सबसे पहले परिवार से ही मिल सकता है.'' उन्होंने आगे कहा कि आजकल योजना, प्रसिद्धि और यात्राएं बहुत बढ़ गई हैं, ऐसे में परिवार को मजबूत होना होगा और उसे बताना होगा कि उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है. रहाणे के अनुसार, अगले 5 से 10 सालों तक उसे अनुशासित रखना परिवार की बड़ी जिम्मेदारी होगी.
रहाणे का कहना है कि यह नहीं भूलना चाहिए कि वैभव अभी केवल 15 साल के हैं. भारत के लिए खेलने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष क्रिकेटर बनने के अलावा वह अंतरराष्ट्रीय दौरे पर अपने परिवार के साथ जाने वाले पहले खिलाड़ी भी बने. बीसीसीआई ने भी यह सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त प्रयास किए हैं कि इस किशोर खिलाड़ी का अच्छी तरह से ख्याल रखा जाए. हालांकि, छह पारियों में दो अर्द्धशतकों के बावजूद असली चुनौती अभी उनके सामने है. आगामी एशियाई खेल और 2028 ओलंपिक उनके भविष्य को आकार देने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं.
वैभव ने इतनी छोटी उम्र में ही दुनिया को प्रभावित किया है और वह लगातार चर्चा में बने हुए हैं. आईपीएल 2026 के अपने रिकॉर्ड-तोड़ अभियान के बाद पूरी दुनिया उन्हें अपनाने के लिए उत्सुक थी. हालांकि, उनके अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत कुछ मुश्किल रही, क्योंकि इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों ने उनकी तकनीक की परीक्षा ली और उन्हें सस्ते में आउट किया.
महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के समर्थन के बावजूद रहाणे ने वैभव को टेस्ट क्रिकेट में जल्दबाजी में धकेलने के खिलाफ सावधानी बरतने की सलाह दी है. उन्होंने सही कहा है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट आईपीएल से बिल्कुल अलग चुनौती है. इस युवा खिलाड़ी के लिए बेहतर होगा कि उसे उम्मीदों के बोझ तले दबाने के बजाय स्वाभाविक रूप से विकसित होने दिया जाए.