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सफलता के नशे से दूर रखना है जरूरी! वैभव सूर्यवंशी के करियर को लेकर अजिंक्य रहाणे ने गिनाई परिवार की जिम्मेदारी

Ajinkya Rahane Vaibhav Sooryavanshi: अजिंक्य रहाणे ने युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के परिवार को खास सलाह दी है. रहाणे का मानना है कि 15 साल के इस स्टार के लिए परिवार का मार्गदर्शन और अनुशासन ही उसकी लंबी सफलता की असली कुंजी है.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 06, 2026, 11:00 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 11:00 PM IST
सफलता के नशे से दूर रखना है जरूरी! वैभव सूर्यवंशी के करियर को लेकर अजिंक्य रहाणे ने गिनाई परिवार की जिम्मेदारी
Image Credit: अजिंक्य रहाणे और वैभव सूर्यवंशी.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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