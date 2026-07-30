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Ajinkya Rahane: डरबन से लेकर मेलबर्न तक, टीम इंडिया के हमेशा संकटमोचन बने अजिंक्य रहाणे, ये हैं टॉप 5 पारियां

Ajinkya Rahane Top 5 innings: भारतीय क्रिकेट के दिग्गज अजिंक्य रहाणे ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है. अपनी ठोस तकनीक और शांत स्वभाव के लिए मशहूर रहाणे के करियर और उनकी 5 सबसे यादगार टेस्ट पारियों पर एक विशेष रिपोर्ट.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 30, 2026, 11:16 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 11:51 AM IST
Ajinkya Rahane: डरबन से लेकर मेलबर्न तक, टीम इंडिया के हमेशा संकटमोचन बने अजिंक्य रहाणे, ये हैं टॉप 5 पारियां
Image Credit: अजिंक्य रहाणे की टॉप-5 पारियां. AI Generated Image

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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