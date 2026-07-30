Ajinkya Rahane: डरबन से लेकर मेलबर्न तक, टीम इंडिया के हमेशा संकटमोचन बने अजिंक्य रहाणे, ये हैं टॉप 5 पारियां

Ajinkya Rahane Top 5 innings: भारतीय क्रिकेट के दिग्गज अजिंक्य रहाणे ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है. अपनी ठोस तकनीक और शांत स्वभाव के लिए मशहूर रहाणे के करियर और उनकी 5 सबसे यादगार टेस्ट पारियों पर एक विशेष रिपोर्ट.
Ajinkya Rahane Career Top 5 Innings Records: दिग्गज भारतीय क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे ने गुरुवार (30 जुलाई) को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की आधिकारिक घोषणा कर दी. इससे उनके एक दशक से अधिक लंबे शानदार करियर का अंत हो गया. रहाणे ने इंस्टाग्राम पर एक भावुक वीडियो साझा करते हुए लिखा, 'कैप 278 साइनिंग ऑफ. इन वर्षों में मिले सभी प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद. हमेशा आभारी रहूंगा.' रहाणे कहा कि उन्हें लगा कि अब आगे बढ़ने का सही समय आ गया है.
रहाणे को उनकी ठोस तकनीक और कठिन विदेशी परिस्थितियों में शानदार रिकॉर्ड के लिए जाना जाता है. उन्होंने भारत के लिए 85 टेस्ट, 90 वनडे और 20 टी20 मैचों में कुल 8,000 से अधिक अंतरराष्ट्रीय रन बनाए. उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला था. वनडे प्रारूप में वे आखिरी बार 2018 में इंग्लैंड के खिलाफ दिखे थे, जबकि उनका टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर 2016 में वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच के साथ समाप्त हुआ था.
एक लीडर के रूप में रहाणे का सबसे बड़ा क्षण 2020-21 की प्रसिद्ध बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के दौरान आया. एडिलेड में 36 रन पर सिमटने के सदमे के बाद, उन्होंने नियमित कप्तान विराट कोहली की अनुपस्थिति में एक घायल और कम अनुभवी भारतीय टीम की कमान संभाली और ऑस्ट्रेलिया में ऐतिहासिक 2-1 से टेस्ट सीरीज जीत दिलाई. रहाणे टेस्ट कप्तानी में अपराजित रहे. उन्होंने 6 मैचों में 4 जीत और 2 ड्रॉ दर्ज किए.
1. 112 बनाम ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न (2020)
रहाणे की नंबर एक पारी 2020 में मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई 112 रन की शतकीय पारी है. एडिलेड की शर्मनाक हार के बाद, कार्यवाहक कप्तान के रूप में रहाणे ने मानसिक रूप से टूटी हुई टीम का नेतृत्व किया और विश्व स्तरीय ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी के सामने डटकर मुकाबला किया. इस पारी ने न केवल भारत को मैच जिताया, बल्कि पूरी सीरीज का रुख पलट दिया, जिसका अंत गाबा में भारत की ऐतिहासिक जीत के साथ हुआ.
2. 103 बनाम इंग्लैंड, लॉर्ड्स (2014)
रहाणे की दूसरी सबसे बड़ी पारी लॉर्ड्स (2014) में इंग्लैंड के खिलाफ 103 रन की थी. एक हरी पिच पर जब भारत 145/7 पर संघर्ष कर रहा था, तब उनके इस शतक ने भारत को 28 साल बाद लॉर्ड्स में पहली जीत दिलाई और उनका नाम 'ऑनर्स बोर्ड' पर दर्ज हो गया.
3. 147 बनाम ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न (2014)
रहाणे की तीसरी सबसे शानदार पारी 2014 में मेलबर्न (MCG) में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 147 रन की थी, जहां उन्होंने विराट कोहली के साथ 262 रनों की विशाल साझेदारी की थी.
4. 118 बनाम न्यूजीलैंड, वेलिंगटन (2014)
रहाणे की चौथी यादगार पारी 2014 में वेलिंगटन में न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका पहला टेस्ट शतक (118) था. नंबर 7 पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने भारत को हार से बचाया और खुद को विदेशों में एक भरोसेमंद बल्लेबाज के रूप में स्थापित किया.
5. 96 बनाम दक्षिण अफ्रीका, डरबन (2013)
रहाणे की 5वीं सबसे महान पारी 2013 में डरबन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 96 रन की थी. अपने दूसरे ही टेस्ट में, डेल स्टेन और मोर्ने मोर्कल जैसे घातक गेंदबाजों के सामने उन्होंने अपनी क्षमता दिखाई.