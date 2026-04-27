खत्म हुआ इस दिग्गज बल्लेबाज का IPL करियर? अगले सीजन में खरीदार मिलना नामुमकिन के बराबर

भारत का एक खिलाड़ी ऐसा हैं, जो संभवत: साल 2026 में अपना आखिरी IPL सीजन खेल रहा है. IPL 2026 सीजन के बाद इस खिलाड़ी का IPL करियर अब लगभग खत्म माना जा रहा है. अब इस खिलाड़ी को अगले IPL सीजन में कोई भी टीम अपने साथ जोड़ना नहीं चाहेगी. अब निकट भविष्य में इस खिलाड़ी को IPL में खेलने का मौका शायद ही मिलेगा. भारत के इस खिलाड़ी का IPL करियर इसी सीजन में ही खत्म होता नजर आ रहा है.

खत्म हुआ इस दिग्गज बल्लेबाज का IPL करियर?

अजिंक्य रहाणे अपने लचर प्रदर्शन के कारण टीम इंडिया से बाहर कर दिए गए थे, लेकिन अब IPL 2026 में खराब प्रदर्शन के बाद उनका IPL करियर भी खत्म हो सकता है. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम ने IPL 2026 के लिए अजिंक्य रहाणे को 1.5 करोड़ रुपये में रिटेन किया था. अजिंक्य रहाणे साल 2025 से कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) टीम की कप्तानी कर रहे हैं, लेकिन बल्लेबाजी के मोर्चे पर वह फ्लॉप साबित हुए हैं.

अगले सीजन में खरीदार मिलना नामुमकिन के बराबर

IPL 2026 में अजिंक्य रहाणे अभी तक अपने 8 मैचों में 23.14 की खराब औसत से 162 रन ही बना पाए हैं. अजिंक्य रहाणे IPL 2026 सीजन में अभी तक 67, 8, 8*, 41, 28, 0, 0 और 10 रन के स्कोर ही बना पाए हैं. ऐसे में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम अजिंक्य रहाणे को रिलीज कर सकती है. IPL 2027 के ऑक्शन में कोई भी टीम अजिंक्य रहाणे को खराब प्रदर्शन के आधार पर अपने साथ नहीं जोड़ना चाहेगी.

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आईपीएल करियर अब खत्म होता नजर आ रहा

अजिंक्य रहाणे रविवार को लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ खेले गए IPL 2026 के मैच में 15 गेंद पर 10 रन बनाकर आउट हो गए थे. हालांकि उनकी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने सुपर ओवर में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को हरा दिया था. बतौर बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे का आईपीएल करियर अब खत्म होता नजर आ रहा है. IPL में अजिंक्य रहाणे ने अभी तक कुल 206 मैचों में 30.2 की औसत से 5194 रन बनाए हैं. इस दौरान अजिंक्य रहाणे का हाईएस्ट स्कोर 105 रन रहा है. अजिंक्य रहाणे ने अपने आईपीएल करियर में अभी तक 2 शतक और 34 अर्धशतक लगाए हैं.