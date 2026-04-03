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Hindi Newsक्रिकेटउन्हें मेरा खेलना पसंद नहीं, इसलिए जलते हैं, शर्मनाक हार के बाद KKR के कप्तान रहाणे ने दिया विस्फोटक बयान, किस पर निकाली भड़ास?

'उन्हें मेरा खेलना पसंद नहीं, इसलिए जलते हैं', शर्मनाक हार के बाद KKR के कप्तान रहाणे ने दिया विस्फोटक बयान, किस पर निकाली भड़ास?

Ajinkya Rahane Statement After Loss: आईपीएल 2026 में केकेआर की कप्तानी कर रहे अजिंक्य रहाणे एक शांत और कूल क्रिकेटर की इमेज रखते हैं. वो इस लीग में 200 मैच खेल चुके हैं. टीम इंडिया की कप्तानी भी कर चुके हैं. उन्हें इतना गुस्सा पहले कभी नहीं देखा गया, जितना वो कल हैदराबाद के खिलाफ मिली हार के बाद दिखे. ये गुस्सा उनके इंटेंट पर सवाल उठाने वालों पर था, जिनकी रहाणे ने गजब की क्लास लगाई है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Apr 03, 2026, 07:31 AM IST
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SRH vs KKR मैच के बाद मीडिया के सवालों का जवाब देते अजिंक्य रहाणे (फोटो क्रेडिट- X/IPL
SRH vs KKR मैच के बाद मीडिया के सवालों का जवाब देते अजिंक्य रहाणे (फोटो क्रेडिट- X/IPL

Ajinkya Rahane Statement After Loss: इन दिनों आईपीएल 2026 की धूम है. अब तक 6 मैच हो चुके हैं. सीजन का छठा मैच 2 अप्रैल की शाम को ईडन गार्डन्स के मैदान पर हुआ, जिसमें सनराइजर्स हैदराबाद ने केकेआर को 65 रनों से हरा दिया. 19वें सीजन में लगातार दूसरी हार झेलने वाली केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे का गुस्सा फूट पड़ा है.

अपने ऐतिहासिक 200वें आईपीएल मैच में मिली हार के गम से ज्यादा रहाणे उन आलोचकों से नाराज दिखे, जो लगातार उनके स्ट्राइक रेट और फॉर्म पर सवाल उठा रहे हैं. मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहाणे ने बिना नाम लिए 'बाहर के शोर' पर तीखा हमला बोला. उन्होंने यहां तक कह दिया कि कुछ लोगों का उनके खिलाफ खास एजेंडा है और वे उनकी सफलता से जलते हैं.

दरअसल, कोलकाता में रहाणे और फिन एलन 227 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरे थे. रहाणे 10 बॉल पर सिर्फ 8 रन बना सके, जबकि फिन एलन ने 7 बॉल पर 28 रन बनाए. दोनों ने पहले विकेट के लिए 30 रन जोड़े. एक धमाकेदार शुरुआत के बाद केकेआर 16 ओवरों में 161 रन पर सिमट गई और मैच हार गई. 65 रनों से मिली हार के बाद हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहाणे से उनके स्पिन के खिलाफ खेलने के इंटेंट पर बढ़ रही आलोचना के बारे में सवाल किया गया तो रहाणे भड़क गए. उन्होंने आलोचना को एजेंडा बताकर करारा जवाब दिया.

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रहाणे का विस्फोटक बयान

रहाणे ने कहा कि, 'मेरा स्ट्राइक रेट... मुझे लगता है कि अब तक मेरा स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा रहा है. जो लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, वे शायद मैच देख ही नहीं रहे हैं, या फिर उनके मन में मेरे खिलाफ कोई खास एजेंडा है. उन्हें मेरा खेलना पसंद नहीं है. वे मुझे खेलते हुए देखना नहीं चाहते. मुझे जितनी सफलता मिली है, मुझे लगता है कि वे उससे जलते हैं. मुझे इसकी कोई खास चिंता नहीं है.'

8 रनों की धीमी पारी पर क्या बोले रहाणे?

हैदराबाद के खिलाफ 10 बॉल पर 8 रन बनाकर आउट हुए रहाणे ने इस पारी को लेकर कहा, 'आप लोग जानते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं. बस एक खराब पारी... खैर, उसे खराब पारी भी नहीं कहूंगा. लेकिन मेरा इंटेंट सही था. कभी-कभी एक बल्लेबाज के तौर पर आपको वह रिदम नहीं मिल पाती. फ्लो नहीं मिल पाता. जो लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, या तो उन्हें खेल की समझ नहीं है या फिर वे चाहते हैं कि मैं किसी अलग ही तरह की पारी खेलूं.'

मुझे खुशी है कि वो मेरे बारे में बात कर रहे

अपने आलोचकों को लताड़ते हुए रहाणे ने कहा, 'उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अजिंक्य रहाणे अपने खेल में इतना सुधार कर लेंगे. इसलिए मुझे खुशी है कि वे मेरे बारे में बात कर रहे हैं, चाहे वह निगेटिव हो या पॉजिटिव किसी भी तरह से. मुझे सच में खुशी है कि वे बात तो कर रहे हैं. उन्हें बात करने दो. बैटिंग के लिहाज से, पार्टनरशिप के लिहाज से, फिन एलन के साथ यह बहुत शानदार रहा है.'

मैच का लेखा-जोखा

अगर मैच की बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 65 रन से हरा दिया. यह हैदराबाद की इस सीजन की पहली जीत है, जबकि केकेआर अपने पहले दोनों मैच हार चुकी है. इससे पहले टीम को मुंबई इंडियंस ने हराया था. हैदराबाद ने 8 विकेट खोकर 226 रन बनाए थे. कोलकाता 16 ओवर में 161 रन बनाकर सिमट गई. टीम से अंगकृष रघुवंशी ने फिफ्टी लगाई. ब्लेसिंग मुजारबानी ने 4 और वैभव अरोड़ा ने 2 विकेट लिए. उधर हैदराबाद के लिए जीत के हीरो नीतीश कुमार रेड्डी रहे, जिन्होंने बल्ले से 39 रन और फिर गेंद से 2 विकेट लिए.

ये भी पढ़ें: IPL में रिंकू के नाम दर्ज हुआ महारिकॉर्ड, आंद्रे रसेल से निकले आगे, बन गया इतिहास

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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