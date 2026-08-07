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Ajinkya Rahane: संन्यास के एक हफ्ते बाद ही अजिंक्य रहाणे को मिली नई टीम, अब इस टूर्नामेंट में दिखाएंगे जलवा

अजिंक्य रहाणे ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेते ही यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग (ETPL) के साथ अपनी नई पारी की शुरुआत कर दी है. वह एम्सटर्डम फ्लेम्स के लिए खेलते नजर आएंगे और स्टीव वॉ के साथ मिलकर यूरोप में क्रिकेट को बढ़ावा देंगे.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 07, 2026, 06:33 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 06:33 PM IST
Ajinkya Rahane: संन्यास के एक हफ्ते बाद ही अजिंक्य रहाणे को मिली नई टीम, अब इस टूर्नामेंट में दिखाएंगे जलवा
Image Credit: भारतीय टेस्ट टीम के पू्व कप्तान अजिंक्य रहाणे. Photo Credit: BCCI

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Rohit Raj

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एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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