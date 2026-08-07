Ajinkya Rahane: संन्यास के एक हफ्ते बाद ही अजिंक्य रहाणे को मिली नई टीम, अब इस टूर्नामेंट में दिखाएंगे जलवा

Ajinkya Rahane European T20 Premier League: भारतीय टेस्ट टीम के पूर्व उप-कप्तान अजिंक्य रहाणे को संन्यास के एक हफ्ते बाद ही एक नई टीम मिल गई है. रहाणे ने यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग (ETPL) के पहले सीजन में खेलने का फैसला किया है. अपने शानदार भारतीय करियर को विराम देने वाले रहाणे इस फ्रेंचाइजी लीग में एम्सटर्डम फ्लेम्स (Amsterdam Flames) के लिए खेलेंगे. यह टूर्नामेंट आयरलैंड और नीदरलैंड में 26 अगस्त से 20 सितंबर 2026 तक आयोजित होने वाला है.
रहाणे ने खुलासा किया उन्होंने संन्यास के ऐलान के साथ ही यह तय कर लिया था वह इस लीग में खेलेंगे. उन्होंने बताया कि संन्यास के तुरंत बाद उन्हें यह मौका मिला. दिग्गज ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी स्टीव वॉ ने खुद उन्हें फोन किया और अपनी टीम के लिए खेलने का प्रस्ताव दिया. रहाणे ने इस पर विचार करने के लिए एक दिन का समय लिया और फिर हां कर दी.
38 वर्षीय रहाणे का मानना है कि इतने सालों के अनुभव और सही मानसिकता के साथ, यह उनके लिए वैश्विक स्तर पर प्रभाव डालने का एक बेहतरीन मौका है. वह अन्य खिलाड़ियों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए बहुत उत्साहित हैं. रहाणे को विश्वास है कि यह लीग यूरोप, खासकर आयरलैंड और नीदरलैंड जैसे देशों में क्रिकेट के विकास को तेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. उन्होंने इन देशों के खिलाड़ियों के सीखने के जज्बे और क्रिकेट के प्रति उनके जुनून की जमकर तारीफ की है.
ETPL का सबसे बड़ा फायदा स्थानीय खिलाड़ियों को मिलने वाला एक्सपोजर होगा. स्टीव स्मिथ, मिचेल मार्श जैसे सितारों और राहुल द्रविड़ व मैथ्यू हेडन जैसे दिग्गजों की मौजूदगी में युवा यूरोपीय क्रिकेटरों को खुद को निखारने का अनोखा मौका मिलेगा. एम्सटर्डम फ्लेम्स के सह-संस्थापक स्टीव वॉ रहाणे के जुड़ने से बेहद खुश हैं. उन्होंने कहा कि रहाणे एक पेशेवर क्रिकेटर की हर खूबी (कौशल, लचीलापन, विनम्रता और नेतृत्व) का प्रतीक हैं और उनका अनुभव टीम की संस्कृति बनाने में अमूल्य होगा.
टीम के सीईओ टिम थॉमस ने रहाणे के साथ अनुबंध को फ्रेंचाइजी के लिए एक ऐतिहासिक पल बताया है. उन्होंने कहा कि यह केवल एक महान क्रिकेटर को जोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि क्लब के भविष्य के लिए उच्च मानक और लक्ष्य स्थापित करने के बारे में है.