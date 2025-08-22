महान क्रिकेटर ने चुनी एशिया कप के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11, इस विस्फोटक बल्लेबाज को नहीं दिया भाव

एशिया कप के लिए भारतीय क्रिकेट टीम घोषणा हो चुकी है और अब टीम की नजर खिताब को डिफेंड करने पर है. सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम अपना पहला मुकाबला 10 सितंबर को खेलेगी. इंग्लैंड दौरे पर शानदार बल्लेबाजी करने वाले शुभमन गिल को टीम का उप कप्तान बनाया गया है. एशिया कप की स्क्वॉड के चयन के बाद श्रेयस अय्यर को टीम में न शामिल करने पर विवाद छिड़ गया था. इसी बीच एशिया कप को लेकर भारत के बेहतरीन बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने टीम इंडिया की प्लेइंग 11 चुनी है. उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर इसके बारे में विस्तार से बताया है.

संजू को नहीं दी टीम में जगह

रहाणे ने अपनी एशिया कप प्लेइंग 11 में अभिषेक शर्मा के साथ शुभमन गिल को सलामी बल्लेबाज के रूप में चुना. साथ ही रहाणे ने विस्फोटक बल्लेबाज संजू सैमसन के बारे में बात करते हुए कहा, "मैं पर्सनली संजू सैमसन को टीम में देखना चाहूंगा, लेकिन अब गिल की वापसी हो चुकी है तो संजू को बेंच पर बैठना पड़ सकता है."

रहाणे का बेस्ट बॉलर

रहाणे ने एशिया कप के लिए टीम की गेंदबाजी के रूप में अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह के रूप में अपना पसंदीदा पेसर चुना. रहाणे चाहते हैं कि बुमराह और अर्शदीप साथ में टीम के लिए गेंदबाजी करें. इंग्लैंड में पांच मैचों की टेस्ट सीरीज के दौरान कुलदीप यादव को बाहर बैठना पड़ा था, लेकिन रहाणे उनके ऊपर भरोसा जताते हुए उनको टीम में रखना पसंद करते हैं.

रहाणे ने बताई अपनी पसंदीदा प्लेइंग 11

टीम की शुरुआत के लिए सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल को रखा. तीसरे नंबर पर तिलक वर्मा को. इसके बाद रहाणे ने अपनी टीम में 4 नंबर पर टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव को और पांचवें नंबर पर हार्दिक पांड्या को रखा. छठे नंबर पर विकेटकीपर बल्लेबाज युवा खिलाड़ी जितेश शर्मा रहे. इसके अलावा उन्होंने ऑलराउंडर अक्षर पटेल, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा को टीम में जगह दी. रहाणे ने अपनी प्लेइंग 11 में वरुण चक्रवर्ती और संजू सैमसन को नहीं शामिल किया.

एशिया कप में अजिंक्य रहाणे द्वारा चुनी गई भारत की प्लेइंग-11

शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव(कप्तान) हार्दिक पांड्या, जितेश शर्मा(विकेटकीपर), अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा.

