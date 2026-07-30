Opinion: रवि शास्त्री के 15 शब्दों ने बदल दी थी किस्मत, रहाणे की सेना ने गाबा में रचा था इतिहास

अब जरा भारतीय टेस्ट क्रिकेट के कैनवास को उठाकर देखिए. एक तरफ सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली और वीवीएस लक्ष्मण जैसे दिग्गज रहे, तो दूसरी तरफ विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे बड़े नाम, जो आज भी भारत के लिए वनडे फॉर्मेट में खेल रहे हैं. ये वो खिलाड़ी हैं जो जब मैदान पर उतरते हैं, तो एक अलग ही रुतबा साथ लेकर चलते हैं. टेस्ट क्रिकेट में इनकी 4-5 पारियां खराब भी हो जाती थीं, तो फैंस तुरंत मान लेते थे कि 'अरे, ये तो बड़े खिलाड़ी हैं, कोई बात नहीं, अगली पारी में फॉर्म वापस आ जाएगी.' इसे आप क्रिकेट की भाषा में एक तरह का 'सुरक्षा कवच' या प्रिविलेज कह सकते हैं. लेकिन अजिंक्य रहाणे के पूरे 10-12 साल के टेस्ट करियर में यह सुकून उन्हें कभी नसीब नहीं हुआ.