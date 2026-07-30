Opinion: रवि शास्त्री के 15 शब्दों ने बदल दी थी किस्मत, रहाणे की सेना ने गाबा में रचा था इतिहास

दिन मंगलवार, 19 जनवरी 2021. ब्रिस्बेन का ऐतिहासिक गाबा मैदान. ड्रेसिंग रूम में पसरी एक अजीब सी खामोशी के बीच हेड कोच रवि शास्त्री की भारी और गरजती हुई आवाज गूंजती है. चेहरे पर कोई घबराहट नहीं, कोई लंबा-चौड़ा लेक्चर नहीं, बस आंखों में एक जुनून. उन्होंने खिलाड़ियों की तरफ देखा और एक ऐसा वाक्य कहा जो भारतीय क्रिकेट के इतिहास में हमेशा-हमेशा के लिए अमर हो गया.
"सुनो, आज इस लंबे दौरे का आखिरी दिन है. जब तुम उस बाउंड्री लाइन को पार करके मैदान में उतरो, तो अपनी छाती पर लगे इस इंडिया के बैज को मत भूलना. तुम देश के लिए खेल रहे हो, मैदान पर अपनी जान लगा दो (put your life on the line). आज आखिरी दिन है, अपना सब कुछ झोंक दो, उसके बाद जो होगा सो होगा!"
वह कोई आम दिन नहीं था. एडिलेड में महज 36 रन पर सिमटने का शर्मनाक कलंक, अस्पताल के चक्कर काटते दर्जन भर चोटिल खिलाड़ी, नस्लीय टिप्पणी का दंश और ऑस्ट्रेलिया का वो गाबा मैदान, जहां पिछले 32 सालों (1988 के बाद) से दुनिया की कोई भी टीम टेस्ट मैच नहीं जीत सकी थी. माहौल ऐसा था मानो पूरी दुनिया मान चुकी थी कि भारतीय क्रिकेट टीम अब पस्त हो चुकी है.
लेकिन तभी, बिना किसी हुंकार के, बिना किसी ड्रामे के, एक शांत चेहरा आगे आया. आंखों में न कोई गुस्सा, न जुबां पर कोई फालतू बयानबाजी, बस सीने में एक अजीब सी जिद थी. उस इंसान ने न सिर्फ शुभमन गिल, ऋषभ पंत, मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर और वाशिंगटन सुंदर जैसे युवाओं की बिखरी हुई टीम को एक धागे में पिरोया, बल्कि 328 रनों के नामुमकिन लक्ष्य का पीछा करके गाबा के उस अभेद्य किले को भी ढहा दिया. उसी ऐतिहासिक गाबा फतह के नायक, भारत के अजेय कप्तान अजिंक्य रहाणे ने अब क्रिकेट के सभी फॉर्मेट को अलविदा कह दिया है.
सोशल मीडिया पर उनका एक सादा सा वीडियो आया. बिना किसी तामझाम के, अपनी वही जानी-पहचानी सादगी के साथ उन्होंने कहा, "कैप नंबर 278, अब यहीं विराम. सालों तक मिले प्यार और समर्थन के लिए आप सभी का दिल से आभार." आज बात सिर्फ आंकड़ों की नहीं होगी. आज बात उस इंसान की होगी जो भारतीय क्रिकेट के उस दौर में जिया, जहां चमक-धमक का शोर सबसे ज़्यादा था, लेकिन वो अपनी खामोशी से बड़े-बड़े किले ढहाता चला गया.
किस्सा शुरू होता है 6 जून 1988 से. महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का एक छोटा सा गांव अश्वी खुर्द. एक मिडिल क्लास मराठा परिवार में बच्चा पैदा हुआ. नाम रखा गया 'अजिंक्य'. नाम का अर्थ होता है, जिसे कभी जीता न जा सके, जिसे हराया न जा सके. लेकिन सिर्फ अच्छा नाम रख लेने से किसी की किस्मत नहीं बदल जाती. नाम को सच साबित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है.
हालिंक बाद में रहाणे का परिवार मुंबई के डोंबिवली इलाके में आ बसा. अब जरा कल्पना कीजिए, 8-9 साल का एक दुबला-पतला बच्चा. सुबह के ठीक 5 बज रहे हैं. मुंबई में अभी सूरज ने ठीक से आंखें भी नहीं खोली हैं. कड़कड़ाती ठंड हो या मूसलाधार बारिश, वो बच्चा अपने शरीर के वजन से भी भारी किट बैग कंधे पर टांगकर डोंबिवली स्टेशन की तरफ पैदल भाग रहा है.
वजह? उसे सुबह की पहली लोकल ट्रेन पकड़नी है, ताकि वो आजाद मैदान और शिवाजी पार्क टाइम से पहुंच सके.
मुंबई के लोकल डिब्बों का धक्का जिसने खाया है, वही समझ सकता है कि उस उम्र में उस किट बैग को संभालना कितना बड़ा जिगर मांगता है. मुंबई क्रिकेट की नर्सरी का एक बहुत कड़ा और बेरहम नियम है. अगर कोच ने आपको क्रीज़ पर लापरवाही से शॉट खेलते देख लिया, या आपने अपनी विकेट की कीमत को सड़े हुए आलू की तरह समझा, तो आपको उठाकर बाउंड्री के बाहर फेंकने में 2 सेकंड नहीं लगते.
रहाणे ने उस लोकल ट्रेन के धक्कों और मुंबई के मैदानों की मिट्टी में दो बातें एकदम पक्की सीख ली थीं, पहली, कभी अपनी मेहनत का ढिंढोरा मत पीटो. और दूसरी, क्रीज पर टिके रहने का कोई शॉर्टकट नहीं होता.
फर्स्ट क्लास क्रिकेट में मुंबई की तरफ से जब इस लड़के ने बल्ला उठाना शुरू किया, तो रनों का ऐसा अकाल मिटाया कि सेलेक्टर्स को डायरी निकालकर नाम नोट करना पड़ा. रणजी ट्रॉफी हो या दिलीप ट्रॉफी, रहाणे के बल्ले से रन ऐसे निकलते थे जैसे सावन में मुंबई का गटर उफनता है. सालों तक घरेलू क्रिकेट में खूंटा गाड़कर रन बनाने के बाद, आखिरकार अगस्त 2011 में उन्हें नीली जर्सी पहनने का मौका मिला और मार्च 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने अपनी पहली टेस्ट कैप हासिल की.
अब जरा भारतीय टेस्ट क्रिकेट के कैनवास को उठाकर देखिए. एक तरफ सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली और वीवीएस लक्ष्मण जैसे दिग्गज रहे, तो दूसरी तरफ विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे बड़े नाम, जो आज भी भारत के लिए वनडे फॉर्मेट में खेल रहे हैं. ये वो खिलाड़ी हैं जो जब मैदान पर उतरते हैं, तो एक अलग ही रुतबा साथ लेकर चलते हैं. टेस्ट क्रिकेट में इनकी 4-5 पारियां खराब भी हो जाती थीं, तो फैंस तुरंत मान लेते थे कि 'अरे, ये तो बड़े खिलाड़ी हैं, कोई बात नहीं, अगली पारी में फॉर्म वापस आ जाएगी.' इसे आप क्रिकेट की भाषा में एक तरह का 'सुरक्षा कवच' या प्रिविलेज कह सकते हैं. लेकिन अजिंक्य रहाणे के पूरे 10-12 साल के टेस्ट करियर में यह सुकून उन्हें कभी नसीब नहीं हुआ.
वे कभी भारतीय बल्लेबाजी के पोस्टर बॉय नहीं बन पाए. भले ही एक दौर ऐसा आया था जब वे विदेशी दौरों पर भारत के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज बन चुके थे. जब तक नियमित कप्तान मैदान पर रहता, रहाणे सिर्फ एक खामोश उप-कप्तान की भूमिका में रहते. वे टीम के लिए बेहद जरूरी थे, लेकिन कभी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने का नशा उन्हें नहीं चढ़ा. रहाणे ने अपनी पूरी पहचान ही अनिश्चितताओं के बीच बनाई. वे उस सिपाही की तरह थे, जिसकी याद राजा को तब आती थी जब सीमा पर बारूद का धुआं छा जाता था.
रहाणे के करियर को उन पारियों से सबसे बेहतर समझा जा सकता है जो तब आईं जब भारतीय क्रिकेट का टॉप ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह ढह चुका होता था.
2014 का लॉर्ड्स टेस्ट मैच हर हिंदुस्तानी फैन को याद है. लोग उस मैच को इशांत शर्मा की उन तूफानी बाउंसरों के लिए याद रखते हैं, जिसने इंग्लैंड के बल्लेबाजों की नाक में दम कर दिया था. लेकिन जरा फ्लैशबैक में जाइए.
मैच का पहला ही दिन था. लॉर्ड्स की हरी-भरी पिच पर इंग्लैंड के तेज गेंदबाज आग उगल रहे थे. भारत के 145 रन पर 7 विकेट गिर चुके थे. ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया 180 तक भी नहीं पहुंच पाएगी. वहां से इस बंदे ने एक ऐसी काउंटर-अटैकिंग शतकीय पारी (103 रन) खेली, जिसने पूरे मैच का रुख मोड़ दिया.
विडंबना देखिए, टेस्ट क्रिकेट में उनका यह सबसे बड़ा योगदान अपने साथी गेंदबाज के यादगार लम्हे के पीछे छिप गया. लेकिन रहाणे को कभी इस बात का मलाल नहीं हुआ. उन्होंने कभी क्रेडिट छीनने की कोशिश नहीं की.
फिरोजशाह कोटला की फिरकी लेती और असमान उछाल वाली पिच पर दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज कहर ढा रहे थे. पहली पारी में जब भारत मुश्किल में था, रहाणे ने 127 रन की जुझारू पारी खेली. दूसरी पारी में जब फिर से टीम को एक एंकर की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने नाबाद 100 रन ठोक दिए. एक ही टेस्ट की दोनों पारियों में शतक लगाकर उन्होंने साबित कर दिया कि तकनीक और संयम किसे कहते हैं.
न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने अपने करियर का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर 188 रन बनाया. कीवी गेंदबाजों ने लगातार शॉर्ट-पिच गेंदों की बौछार की, उनके शरीर पर गेंदें मारीं, पर रहाणे टस से मस नहीं हुए. मैच खत्म होने के बाद उन्होंने जो कहा था, वो उनके चरित्र का निचोड़ है.
'गाबा का घमंड' और वो अजेय कप्तानी: पूरे ड्रामे की अंदरूनी कहानी
अब लौटते हैं उसी 2020-21 के बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के सबसे बड़े क्लाइमैक्स पर. एडिलेड के 36 ऑलआउट के सदमे के बाद नियमित कप्तान विराट कोहली पैटरनिटी लीव पर भारत लौट चुके थे. शमी, उमेश, बुमराह, अश्विन, जडेजा जैसे दिग्गज खिलाड़ी एक-एक कर चोटिल होकर बाहर हो गए. तब अजिंक्य रहाणे ने कप्तानी संभाली और मेलबर्न (MCG) में खुद 112 रनों की कप्तानी पारी खेलकर सीरीज में 1-1 की बराबरी कराई. और फिर आया 19 जनवरी 2021 को गाबा टेस्ट का वो पांचवां दिन. ऑस्ट्रेलियाई कप्तान टिम पेन मैदान पर भारतीय खिलाड़ियों को चिढ़ाते हुए कह रहे थे "सी यू एट गाबा!" (गाबा में मिलेंगे, वहां बताएंगे). लेकिन रहाणे और शास्त्री की जोड़ी ने ड्रेसिंग रूम का माहौल एकदम साधारण रखा.
शास्त्री ने कहा था, "कोच का काम लड़कों को मानसिक रूप से तैयार करना होता है. उनकी सोच साफ होनी चाहिए, चीजों को बेवजह उलझाने की जरूरत नहीं. कोच ड्रेसिंग रूम में बैठता है, असली जंग तो मैदान पर जाकर ये लड़के लड़ते हैं." कप्तानी कर रहे रहाणे ने बताया कि भारत ने 328 रनों का पीछा करते हुए कोई भारी-भरकम प्लान नहीं बनाया था.
"हमारा प्लान बिल्कुल साफ था, हमें बस एक-एक सेशन करके आगे बढ़ना था और बिना नतीजे की परवाह किए आखिरी तक डटे रहना था. शुभमन गिल की 91 रनों की पारी ने जीत का रास्ता तैयार कर दिया था. चाय के समय तक हमें 145 रन और चाहिए थे. हमने ऋषभ पंत के पास कोई मैसेज नहीं भेजा था, लेकिन वो तो पहले से ही जीतने का मन बनाकर उतरा था. उसने खतरा उठाया और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर धावा बोल दिया. एक तरफ चेतेश्वर पुजारा दीवार बनकर डटे रहे और दूसरी तरफ पंत ने ताबड़तोड़ हमला बोला. इसी कॉम्बिनेशन ने इतिहास रच दिया."
पहली पारी में भी जब भारत फंसा हुआ था, तब टीम में नेट बॉलर के तौर पर शामिल हुए शार्दुल ठाकुर और वाशिंगटन सुंदर ने 123 रनों की जुझारू साझेदारी करके मैच में भारत की वापसी कराई थी. फिर क्या था? भारत ने 328 रनों का बड़ा लक्ष्य हासिल कर लिया और गाबा के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया की 32 साल पुरानी बादशाहत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया.
कप्तानी के मामले में अजिंक्य रहाणे का रिकॉर्ड ऐसा है जिसे देखकर बड़े-बड़े दिग्गज भी हैरान रह जाते हैं. उन्होंने भारत के लिए कुल 6 टेस्ट मैचों में कप्तानी संभाली, जिनमें से 4 में टीम को शानदार जीत मिली और 2 मुकाबले ड्रॉ रहे. यानी कप्तान के तौर पर वे मैदान से कभी हारकर बाहर नहीं निकले. 5 से ज्यादा टेस्ट मैचों में भारतीय टीम की कमान संभालने वाले कप्तानों की लिस्ट उठाकर देख लीजिए, अजिंक्य रहाणे इकलौते ऐसे नाम हैं जिनके नाम के आगे हार का कोई भी दाग दर्ज नहीं है.
साल 2021 के बाद अजिंक्य रहाणे के करियर का ग्राफ धीरे-धीरे नीचे गिरने लगा. ऑफ-स्टंप के बाहर जाती गेंदों पर उनकी तकनीक को लेकर सवाल खड़े होने लगे थे. क्रीज पर वो पुराना संयम और एकाग्रता भी डगमगाती दिखने लगी थी. आलम यह रहा कि पूरे 2021 के दौरान खेली गई 23 टेस्ट पारियों में उनके बल्ले से सिर्फ दो अर्धशतक ही निकल सके. लगातार गिरती फॉर्म को देखते हुए आखिरकार सेलेक्टर्स ने कठोर कदम उठाया और 2022 की शुरुआत में उन्हें भारतीय टेस्ट टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया.
किसी आम खिलाड़ी का ईगो चोटिल हो जाता, लेकिन रहाणे चुपचाप रणजी ट्रॉफी खेलने पहुंच गए. रणजी ट्रॉफी 2022-23 सीजन में मुंबई के लिए 11 पारियों में 57.64 की औसत से 634 रन ठोके.
जब जून 2023 में 'वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप' (WTC) का फाइनल आया और भारतीय मिडिल ऑर्डर चोटों से जूझ रहा था, तो सेलेक्टर्स को फिर उसी पुराने सिपाही की याद आई. रहाणे वापस आए, ओवल की मुश्किल पिच पर भारत की तरफ से पहली पारी में सबसे ज्यादा 89 रन बनाए और दूसरी पारी में 46 रन की जुझारू पारी खेली. हालांकि, बाद में वेस्टइंडीज दौरे पर रन न बनने के कारण उन्हें फिर बाहर कर दिया गया, और इस बार वो विदाई का आखिरी मोड़ साबित हुआ.
क्रिकेट फैंस अक्सर अजिंक्य रहाणे पर सिर्फ टेस्ट स्पेशलिस्ट का ठप्पा लगाकर उन्हें टी20 फॉर्मेट से बाहर मान लेते थे, लेकिन इस बंदे ने जब-जब मौका मिला, फटाफट क्रिकेट में भी अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया. साल 2012 के आईपीएल का वो मुकाबला आज भी लोगों को याद है, जब राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हुए उन्होंने आरसीबी के गेंदबाज श्रीनाथ अरविंद के एक ही ओवर में लगातार 6 चौके जड़ दिए थे. पावरप्ले के बाद आईपीएल इतिहास में किसी एक ओवर में 6 चौके मारने वाले वे पहले बल्लेबाज बने थे.
इसके बाद जब 2023 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें अपनी टीम में शामिल किया, तो ज्यादातर लोगों को लगा कि रहाणे शायद बेंच पर ही बैठे नजर आएंगे. लेकिन रहाणे ने मैदान पर उतरते ही सबको चौंका दिया और 170 से भी ज्यादा के स्ट्राइक रेट से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए सीएसके को चैंपियन बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई. उनका यह टी20 अवतार यहीं नहीं रुका; साल 2025 और 2026 के आईपीएल सीजन में उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की कप्तानी भी संभाली. साल 2008 में आईपीएल के पहले सीजन से लेकर 2026 तक का उनका यह सफर बेहद शानदार रहा, जहां उन्होंने अपने बल्ले से कुल 5,367 रन बनाए और यह साबित किया कि क्लास सिर्फ लाल गेंद तक सीमित नहीं होती.
अगर अजिंक्य रहाणे के पूरे करियर को आंकड़ों के देखें, तो उनके आंकड़े किसी भी खिलाड़ी के लिए बेहद सम्मानजनक और फक्र करने वाले नजर आते हैं. भारत के लिए 85 टेस्ट मैचों की 144 पारियों में उन्होंने 38.46 की औसत से 5,077 रन बनाए, जिसमें 12 शतक और 26 अर्धशतक शामिल रहे. इसमें सबसे खास बात यह है कि उनके 12 टेस्ट शतकों में से 8 शतक भारत के बाहर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, श्रीलंका और वेस्टइंडीज की मुश्किल पिचों पर आए, जहां उनका सर्वोच्च स्कोर 188 रन रहा.
सफेद गेंद के क्रिकेट में भी उनका योगदान कम नहीं रहा. उन्होंने 90 वनडे मैचों में 35.26 की औसत से 2,962 रन बनाए, जिसमें 3 शतक और 24 अर्धशतक दर्ज हैं. वहीं भारत के लिए खेले 20 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में उन्होंने एक अर्धशतक की मदद से 375 रन बनाए. अगर तीनों फॉर्मेट को मिला दें, तो उन्होंने भारत के लिए कुल 195 अंतरराष्ट्रीय मैचों की 251 पारियों में 35.95 की औसत से 8,414 रन जुटाए, जिसमें 15 शतक और 51 अर्धशतक शामिल हैं.
इसके अलावा, आईपीएल में उनका सफर भी काफी लंबा और यादगार रहा. 212 आईपीएल मैचों की 197 पारियों में 125 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट और 30.15 की औसत से उन्होंने 5,367 रन बनाए, जिसमें 2 शतक और 35 अर्धशतक शामिल रहे. सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं, स्लिप में उनकी मुस्तैद फील्डिंग भी गजब की थी. साल 2015 के गाले टेस्ट में श्रीलंका के खिलाफ एक ही मैच में 8 कैच लपककर उन्होंने एक टेस्ट में सबसे ज्यादा कैच लेने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी अपने नाम किया था. इसके अलावा, 2015 के गाले टेस्ट में उन्होंने एक टेस्ट मैच में 8 कैच लपकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था.
अपने भावुक विदाई संदेश में खुद अजिंक्य रहाणे ने जो शब्द कहे, वे हर क्रिकेट प्रेमी के दिल को छू गए.
"जिंदगी की सच्चाई यही है कि हर चीज की एक शुरुआत होती है और एक अंत भी. जब वह समय आता है तो उसका सम्मान करते हुए आगे बढ़ना चाहिए. बल्लेबाजी में मैंने हमेशा टाइमिंग पर भरोसा किया है. आज मुझे लगता है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और सभी फॉर्मेट को अलविदा कहने का यही सही समय है.
मैंने हमेशा एक ही सरल नियम का पालन किया, देश और अपनी टीम को हमेशा खुद से आगे रखा. अजिंक्य का मतलब होता है जिसे हराया न जा सके, लेकिन क्रिकेट ने मुझे कई बार हार का स्वाद चखाया. एक क्रिकेटर के तौर पर हम जीतने से ज्यादा बार असफल होते हैं, लेकिन एक जगह ऐसी है जहां मैं कभी नहीं हारा, और वह है आप सभी का दिल. कैप नंबर 278, अब अलविदा लेता है!"
आंकड़ों की किताबों में शायद अजिंक्य रहाणे का नाम सचिन, विराट या द्रविड़ जितने बड़े रनों के पहाड़ों के साथ न दिखे. लेकिन जब-जब भारतीय क्रिकेट इतिहास के पन्ने पलटे जाएंगे और उस दौर की बात होगी जब भारतीय टीम दुश्मन के घर में घुसकर उसकी आंखों में आंखें डालकर लड़ना सीख रही थी, तब-तब उस लड़ाई के सबसे खामोश, सबसे भरोसेमंद और सबसे फौलादी सिपाही का नाम सबसे ऊपर चमकेगा.
अजिंक्य मधुकर रहाणे, तुमने जिस खामोशी, वफादारी और निष्ठा से देश की सेवा की है, भारतीय क्रिकेट उसके लिए हमेशा तुम्हारा कर्जदार रहेगा.