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Opinion: रवि शास्त्री के 15 शब्दों ने बदल दी थी किस्मत, रहाणे की सेना ने गाबा में रचा था इतिहास

अजिंक्य रहाणे ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और सभी फॉर्मेट से संन्यास लेकर एक यादगार अध्याय का अंत कर दिया. 36 ऑलआउट के बाद गाबा विजय, शांत नेतृत्व, विदेशी पिचों पर शानदार बल्लेबाजी और संकटमोचक पारियों ने उन्हें भारतीय क्रिकेट का सबसे भरोसेमंद योद्धा बनाया. आंकड़ों से बढ़कर उनकी पहचान सादगी, निष्ठा और टीम को हमेशा खुद से ऊपर रखने के लिए रहेगी.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jul 30, 2026, 10:14 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 10:15 PM IST
Opinion: रवि शास्त्री के 15 शब्दों ने बदल दी थी किस्मत, रहाणे की सेना ने गाबा में रचा था इतिहास

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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