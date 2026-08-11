संन्यास लेते ही बजी फोन की घंटी, किसने किया था पहला कॉल? रहाणे ने अब किया खुलासा

भारतीय दिग्गज अजिंक्य रहाणे 10 दिन पहले संन्यास का ऐलान किया तो हर कोई भावुक हो गया. रहाणे ने एक वीडियो जारी किया और इमोशनल नजर आए. ऐलान के बाद बधाइयों की होड़ लग गई, रोहित शर्मा, विराट कोहली समेत कई क्रिकेटर्स ने रहाणे को एक शानदार करियर के लिए बधाई दी. संन्यास के बाद भी रहाणे ने अपने क्रिकेट करियर पर किसी भी पछतावे का जिक्र नहीं किया. संन्यास के ऐलान को लेकर उन्होंने खुलकर बात की और बताया कि ऐलान के बाद किसका सबसे पहला कॉल आया था.