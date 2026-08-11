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संन्यास लेते ही बजी फोन की घंटी, किसने किया था पहला कॉल? रहाणे ने अब किया खुलासा

अजिंक्य रहाणे ने 10 दिन पहले ही अपने संन्यास का ऐलान कर सभी को हैरान कर दिया था. रहाणे लंबे समय से सेलेक्टर्स के रडार से दूर थे. कई महीनों इंतजार करने के बाद उन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया. इसके बाद अब उन्होंने खुलासा किया है कि संन्यास के बाद उनके पास पहला कॉल किसका आया.

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 11, 2026, 06:36 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 06:36 PM IST
संन्यास लेते ही बजी फोन की घंटी, किसने किया था पहला कॉल? रहाणे ने अब किया खुलासा

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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