संन्यास लेते ही बजी फोन की घंटी, किसने किया था पहला कॉल? रहाणे ने अब किया खुलासा

भारतीय दिग्गज अजिंक्य रहाणे 10 दिन पहले संन्यास का ऐलान किया तो हर कोई भावुक हो गया. रहाणे ने एक वीडियो जारी किया और इमोशनल नजर आए. ऐलान के बाद बधाइयों की होड़ लग गई, रोहित शर्मा, विराट कोहली समेत कई क्रिकेटर्स ने रहाणे को एक शानदार करियर के लिए बधाई दी. संन्यास के बाद भी रहाणे ने अपने क्रिकेट करियर पर किसी भी पछतावे का जिक्र नहीं किया. संन्यास के ऐलान को लेकर उन्होंने खुलकर बात की और बताया कि ऐलान के बाद किसका सबसे पहला कॉल आया था.
रहाणे ने बताया कि संन्यास का ऐलान करने के बाद सचिन तेंदुलकर ने उन्हें सबसे पहले फोन किया था. रहाणे ने इंडियन एक्स्प्रेस को दिए इंटरव्यू में खुलासा किया और बताया कि सचिन को उम्मीद थी कि वह और खेलेंगे. लेकिन रहाणे ने साफ जवाब देते हुए कहा कि वह बिना किसी वजह के अपने करियर को आगे नहीं खींचना चाहते थे. उनके मन में अभी कोई पछतावा नहीं था, इसलिए रिटायरमेंट का ये सही समय था.
सिर्फ सचिन ने ही नहीं बल्कि इरफान पठान ने भी रहाणे को फोन करके उनके करियर के लिए बधाई दी. इसके अलावा चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के साथ उनसे मैसेज पर बात की. रहाणे ने कहा, "इरफान पठान ने भी फोन किया. पुजारा, विराट, रोहित और बुमराह ने मुझे मैसेज किया. मैंने सभी से एक ही बात कही कि मैं संतुष्ट हूं, क्योंकि मैंने खेल को अपना सबकुछ दिया."
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अजिंक्य रहाणे का करियर यादगार रहा. उन्होंने भारत के लिए 2011 से लेकर 2023 तक क्रिकेट खेला. इस दौरान रहाणे ने 85 टेस्ट मैच खेले, 90 वनडे और 20 टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में अपना योगदान दिया. उन्होंने विराट कोहली की गैरमौजूदगी में इंजरी कंसर्न के बीच टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया में ऐतिहासिक जीत दिलाई थी. गाबा टेस्ट में रहाणे की कप्तानी में टीम इंडिया ने कंगारुओं को रौंदा था.