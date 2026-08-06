'जब वो अंदर...', धोनी के रूम में कब कोई भी एंट्री नहीं मार सकता था? रहाणे ने खोल दिया माही का अनसुना राज

एमएस धोनी की पहचान हमेशा से एक ऐसे कप्तान के तौर पर रही है, जो मैदान के अंदर और बाहर दोनों जगह अपने खिलाड़ियों का ख्याल रखते थे. कई प्लेयर्स ने बताया है कि कैसे माही होटल रूम में भी उनकी मदद करते थे. हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले स्टार बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने धोनी से जुड़ा बड़ा राज खोला है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे. बता दें कि रहाणे भारतीय टीम के अलावा आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स और राइजिंग पुणे सुपरजायंट में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में खेल चुके हैं.