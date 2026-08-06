'जब वो अंदर...', धोनी के रूम में कब कोई भी एंट्री नहीं मार सकता था? रहाणे ने खोल दिया माही का अनसुना राज

एमएस धोनी की पहचान हमेशा से एक ऐसे कप्तान के तौर पर रही है, जो मैदान के अंदर और बाहर दोनों जगह अपने खिलाड़ियों का ख्याल रखते थे. कई प्लेयर्स ने बताया है कि कैसे माही होटल रूम में भी उनकी मदद करते थे. हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले स्टार बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने धोनी से जुड़ा बड़ा राज खोला है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे. बता दें कि रहाणे भारतीय टीम के अलावा आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स और राइजिंग पुणे सुपरजायंट में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में खेल चुके हैं.
रहाणे ने धोनी की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने टीम में एक सुकून भरा और मिलनसार माहौल बनाया. पूर्व भारतीय बल्लेबाज ने बताया कि टूर के दौरान धोनी का होटल रूम टीम के साथियों के लिए अक्सर मिलने-जुलने की जगह होती थी और उन्होंने उस एक आसान नियम का भी जिक्र किया जिसका सभी लोग सम्मान करते थे.
ओवरलैप क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर बातचीत के दौरान अजिंक्य रहाणे ने पूर्व कप्तान एमएस धोनी से जुड़ा दिलचस्प किस्सा सुनाया. उन्होंने कहा, ''वो (धोनी) बहुत शांत और कूल हैं और बाकी लोगों की तरह ही एक आम इंसान हैं. उनका कमरा लगभग हमेशा हर किसी के लिए खुला रहता था. कई बार 10-15 लोग या पूरी टीम ही उनके कमरे में होती थी. लेकिन जब उनका दरवाजा बंद होता था, तो किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं होती थी.''
अजिंक्य रहाणे ने तो इंटरनेशनल क्रिकेट और आईपीएल से संन्यास ले लिया है, लेकिन एमएस धोनी के IPL फ्यूचर पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है. रहाणे पिछले दो सीजन से कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान थे. बात करें माही की तो वो आईपीएल 2026 में घुटने में तकलीफ की वजह से एक भी मुकाबला नहीं खेल सके थे.
शुरुआत में कहा गया कि धोनी 15 दिनों में फिट हो जाएंगे. वो कई बार प्रैक्टिस करते भी दिखे, लेकिन खेले नहीं. 45 वर्षीय महान खिलाड़ी ने अभी तक आईपीएल से संन्यास का ऐलान नहीं किया है. देखना दिलचस्प होगा कि माही अगले सीजन में CSK के लिए खेल पाते हैं या नहीं. धोनी ने 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया था और तब से वो सिर्फ आईपीएल में एक्टिव हैं.