Advertisement
trendingNow13152739
Hindi Newsक्रिकेटसबसे पहले शाहरुख खान फिर रिंकू... अजिंक्य रहाणे की उप कप्तान पर अद्भुत राय, जाने पूरा माजरा

'सबसे पहले शाहरुख खान फिर रिंकू...' अजिंक्य रहाणे की उप कप्तान पर अद्भुत राय, जाने पूरा माजरा

केकेआर के कप्तान और टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी अजिंक्य रहाणे ने वर्ल्ड चैंपियन रिंकू सिंह के टीम की उप कप्तानी मिलने पर जमकर तारीफ की है. उन्होंने एक शो के दौरान रिंकू के बारे में काफी कुछ कहा है, जिसे अब फैंस इंटरनेट पर काफी पसंद कर रहे हैं.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Mar 24, 2026, 10:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Image credit- X/KKR fans
Image credit- X/KKR fans

आईपीएल के 19वें सीजन की उलटी गिनती चालू हो गई है. टूर्नामेंट से महज कुछ ही दिनों पहले रिंकू सिंह को टीम का उप कप्तान नियुक्त किया गया है. कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने 2026 इंडियन प्रीमियर लीग सीजन से पहले रिंकू सिंह को उप-कप्तान बनाए जाने पर उनकी जमकर तारीफ की.‘नाइट्स अनप्लग्ड 3.0’ में बातचीत के दौरान रहाणे ने कहा कि रिंकू अब टीम की पहचान का अहम हिस्सा बन चुके हैं.उन्होंने कहा, “यह बात बिल्कुल साफ है, और आपने भी सही कहा. जब हम केकेआर के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले शाहरुख खान का नाम दिमाग में आता है, और उसके बाद तुरंत रिंकू सिंह का नाम याद आता है.”

रिंकू का उदय

कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ रिंकू सिंह का सफर मेहनत और धीरे-धीरे आगे बढ़ने की कहानी रहा है. फ्रेंचाइजी के साथ सात साल रहने के बावजूद उन्हें शुरुआत में ज्यादा मौके नहीं मिले, जैसा कई युवा खिलाड़ियों के साथ होता है. पहले कुछ सीजन में वह अक्सर अतिरिक्त फील्डर के तौर पर नजर आए, ऐसे में जो भी मौके मिले, उनमें खुद को साबित करना उनके लिए जरूरी था.

विश्व चैंपियन बने रिंकू

रिंकू ने हर छोटे मौके का पूरा फायदा उठाया और लगातार अच्छे प्रदर्शन के दम पर टीम में अपनी जगह मजबूत कर ली. आज वह केकेआर के अहम खिलाड़ियों में गिने जाते हैं. फ्रेंचाइजी क्रिकेट में उनकी यह तरक्की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी दिखी, जहां उन्होंने भारत की टी20 टीम में जगह बनाई और अहमदाबाद में टी20 विश्व कप जीतने वाली टीम का हिस्सा भी बने.

Add Zee News as a Preferred Source

उप-कप्तानी पर रिंकू का नजरिया

नए सीजन से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स ने रिंकू सिंह को उप-कप्तान बनाने की पुष्टि की है. यह फैसला टीम में उनके लगातार बेहतर प्रदर्शन और बढ़ती अहमियत को दर्शाता है. इस मौके पर टीम और मैनेजमेंट से बातचीत करते हुए रिंकू ने बताया कि यह जिम्मेदारी उनके लिए कितनी खास है.उन्होंने कहा, “मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. आपने मुझे उप-कप्तान बनने का मौका दिया है. हाल ही में टीम इंडिया विश्व चैंपियन बनी और मैं उस सफर का हिस्सा था. हर खिलाड़ी का सपना होता है कि वह देश का प्रतिनिधित्व करे और विश्व कप जीते, और मेरा यह सपना अब पूरा हो चुका है.”

ये भी पढ़ें : वर्ल्ड चैंपियन के लिए बड़ी खुशखबरी, सीजन की शुरुआत से पहले मिली KKR की उप कप्तानी

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी भारत के राजनैतिक इतिहास से खास संबंध रखने वाले अमेठी जिले से ताल्लुक रखते हैं. साल 2025 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के पहले से ही बतौर ट्रेनी सब एडिटर Zee News के साथ जुड़ गए थे. ट...और पढ़ें

TAGS

Ajinkya RahaneKKR Shah Rukh KhanRinku Singh

Trending news

चुनावी रण में नहीं उतरेगी कमल हासन की पार्टी, लेकिन DMK के साथ गठबंधन डन; आखिर कैसे?
Tamil Nadu assembly elections 2026
चुनावी रण में नहीं उतरेगी कमल हासन की पार्टी, लेकिन DMK के साथ गठबंधन डन; आखिर कैसे?
मुस्लिम के बाद अब अन्य धर्मों के लोग भी आए आगे, घाटी में ईरान के लिए लगे डोनेशन कैंप
Jammu-Kashmir News
मुस्लिम के बाद अब अन्य धर्मों के लोग भी आए आगे, घाटी में ईरान के लिए लगे डोनेशन कैंप
55 दिन बाद लिखी गई अजित पवार प्लेन क्रैश की FIR, साजिश या हादसा... अब सामने आएगा सच?
ajit pawar plane crash
55 दिन बाद लिखी गई अजित पवार प्लेन क्रैश की FIR, साजिश या हादसा... अब सामने आएगा सच?
भारत ने दिखाया बड़ा दिल, इस गरीब मुल्क के बच्चों के लिए भेज दिया सबसे बड़ा तोहफा
sierra leone school
भारत ने दिखाया बड़ा दिल, इस गरीब मुल्क के बच्चों के लिए भेज दिया सबसे बड़ा तोहफा
टिकट बांटने के बाद केरलम में फंस गई कांग्रेस? पार्टी नेताओं ने ही उठाए सवाल
Kerala Assembly Election 2026
टिकट बांटने के बाद केरलम में फंस गई कांग्रेस? पार्टी नेताओं ने ही उठाए सवाल
मुसलमानों से SC तक, वो जातियां जो बंगाल में पलट सकती हैं गेम; क्या है जातिगत समीकरण
West Bengal Election 2026
मुसलमानों से SC तक, वो जातियां जो बंगाल में पलट सकती हैं गेम; क्या है जातिगत समीकरण
LPG संकट में भी पक रही बिरयानी, कचरे से कैसे चूल्हा जला रहा ये रेस्तरां?
lpg supply updates
LPG संकट में भी पक रही बिरयानी, कचरे से कैसे चूल्हा जला रहा ये रेस्तरां?
मिडिल ईस्ट संकट के बीच ट्रंप ने की पीएम मोदी से बात,होर्मुज समेत कई मुद्दों पर चर्चा
PM Modi
मिडिल ईस्ट संकट के बीच ट्रंप ने की पीएम मोदी से बात,होर्मुज समेत कई मुद्दों पर चर्चा
LPG को लेकर घबराने की जरूरत नहीं, देश में पर्याप्त स्टॉक; संकट के बीच सरकार का बयान
LPG Supply
LPG को लेकर घबराने की जरूरत नहीं, देश में पर्याप्त स्टॉक; संकट के बीच सरकार का बयान
उमर सरकार कर रही जम्मू का नक्शा बदलने की साजिश? PDP विधायक पर्रा के बिल पर भड़की BJP
Jammu
उमर सरकार कर रही जम्मू का नक्शा बदलने की साजिश? PDP विधायक पर्रा के बिल पर भड़की BJP