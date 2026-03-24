'सबसे पहले शाहरुख खान फिर रिंकू...' अजिंक्य रहाणे की उप कप्तान पर अद्भुत राय, जाने पूरा माजरा

आईपीएल के 19वें सीजन की उलटी गिनती चालू हो गई है. टूर्नामेंट से महज कुछ ही दिनों पहले रिंकू सिंह को टीम का उप कप्तान नियुक्त किया गया है. कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने 2026 इंडियन प्रीमियर लीग सीजन से पहले रिंकू सिंह को उप-कप्तान बनाए जाने पर उनकी जमकर तारीफ की.‘नाइट्स अनप्लग्ड 3.0’ में बातचीत के दौरान रहाणे ने कहा कि रिंकू अब टीम की पहचान का अहम हिस्सा बन चुके हैं.उन्होंने कहा, “यह बात बिल्कुल साफ है, और आपने भी सही कहा. जब हम केकेआर के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले शाहरुख खान का नाम दिमाग में आता है, और उसके बाद तुरंत रिंकू सिंह का नाम याद आता है.”

रिंकू का उदय

कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ रिंकू सिंह का सफर मेहनत और धीरे-धीरे आगे बढ़ने की कहानी रहा है. फ्रेंचाइजी के साथ सात साल रहने के बावजूद उन्हें शुरुआत में ज्यादा मौके नहीं मिले, जैसा कई युवा खिलाड़ियों के साथ होता है. पहले कुछ सीजन में वह अक्सर अतिरिक्त फील्डर के तौर पर नजर आए, ऐसे में जो भी मौके मिले, उनमें खुद को साबित करना उनके लिए जरूरी था.

विश्व चैंपियन बने रिंकू

रिंकू ने हर छोटे मौके का पूरा फायदा उठाया और लगातार अच्छे प्रदर्शन के दम पर टीम में अपनी जगह मजबूत कर ली. आज वह केकेआर के अहम खिलाड़ियों में गिने जाते हैं. फ्रेंचाइजी क्रिकेट में उनकी यह तरक्की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी दिखी, जहां उन्होंने भारत की टी20 टीम में जगह बनाई और अहमदाबाद में टी20 विश्व कप जीतने वाली टीम का हिस्सा भी बने.

Add Zee News as a Preferred Source

उप-कप्तानी पर रिंकू का नजरिया

नए सीजन से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स ने रिंकू सिंह को उप-कप्तान बनाने की पुष्टि की है. यह फैसला टीम में उनके लगातार बेहतर प्रदर्शन और बढ़ती अहमियत को दर्शाता है. इस मौके पर टीम और मैनेजमेंट से बातचीत करते हुए रिंकू ने बताया कि यह जिम्मेदारी उनके लिए कितनी खास है.उन्होंने कहा, “मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. आपने मुझे उप-कप्तान बनने का मौका दिया है. हाल ही में टीम इंडिया विश्व चैंपियन बनी और मैं उस सफर का हिस्सा था. हर खिलाड़ी का सपना होता है कि वह देश का प्रतिनिधित्व करे और विश्व कप जीते, और मेरा यह सपना अब पूरा हो चुका है.”

ये भी पढ़ें : वर्ल्ड चैंपियन के लिए बड़ी खुशखबरी, सीजन की शुरुआत से पहले मिली KKR की उप कप्तानी