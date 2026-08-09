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'सेलेक्टर्स साफ बोलकर मुद्दा खत्म करें', रोहित शर्मा के ODI भविष्य को लेकर सामने आया रहाणे का बड़ा रिएक्शन

रोहित शर्मा ने साल 2026 में अभी तक कुल 8 वनडे मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने एक शतक की मदद से 37.50 की औसत और 92.5 के स्ट्राइक रेट से कुल 300 रन बनाए हैं.

Written ByTarun Verma
Published: Aug 09, 2026, 11:33 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 11:35 AM IST
'सेलेक्टर्स साफ बोलकर मुद्दा खत्म करें', रोहित शर्मा के ODI भविष्य को लेकर सामने आया रहाणे का बड़ा रिएक्शन

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Tarun Verma

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तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी ख़बरों के विभिन्न एंगल्स पर साइड स्टोरीज़ करने के अलावा खिलाड़ियों पर स्‍पेशल पैकेजेस बनाने में बहुत रुचि है. क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी ज़ी न्यूज़ के पाठकों तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी तरुण वर्मा बख़ूबी निभाते हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट खेलने, किताबें पढ़ने और घूमने का बहुत शौक है. तरुण वर्मा साल 2016 में गौतम गंभीर के कोच संजय भारद्वाज का इंटरव्यू कर चुके हैं. तरुण वर्मा खेलों के कई बड़े-बड़े इवेंट्स को कवर करने का अनुभव रखते हैं. ज़ी न्यूज़ से जुड़ने से पहले तरुण वर्मा इंडिया टुडे ग्रुप मीडिया (Aajtak.in) संस्थान का भी हिस्सा रह चुके हैं. आप Tarun.Verma@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. तरुण वर्मा एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

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