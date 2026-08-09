'सेलेक्टर्स साफ बोलकर मुद्दा खत्म करें', रोहित शर्मा के ODI भविष्य को लेकर सामने आया रहाणे का बड़ा रिएक्शन

रोहित शर्मा के पूर्व साथी क्रिकेटर और भारत के दिग्गज बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे चाहते हैं कि 'हिटमैन' को टीम इंडिया के लिए वनडे वर्ल्ड कप 2027 में खेलना चाहिए. अजिंक्य रहाणे ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) और सेलेक्टर्स से अपील की है कि रोहित शर्मा को अब यह साफ-साफ बता देना चाहिए कि वह भारत के लिए वनडे वर्ल्ड कप 2027 में खेलेंगे. अजिंक्य रहाणे का मानना है कि वनडे वर्ल्ड कप 2027 के दौरान क्रिकेट के मैदान पर रोहित शर्मा का अनुभव टीम इंडिया को बहुत काम आएगा.
अजिंक्य रहाणे ने 'इंडियन एक्सप्रेस' को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि टीम इंडिया को वनडे वर्ल्ड कप 2027 रोहित शर्मा की बहुत जरूरत होगी, क्योंकि उनके पास काफी अनुभव है और वह जानते हैं कि साउथ अफ्रीका की पिचों पर मुश्किल हालात में कैसे बल्लेबाजी करना है. अजिंक्य रहाणे ने यह भी कहा कि रोहित शर्मा को वनडे वर्ल्ड कप 2027 में जगह मिलने का भरोसा दिलाना बहुत जरूरी है और सेलेक्टर्स को हर गुजरती सीरीज के आधार पर उनका आकलन नहीं करना चाहिए.
अजिंक्य रहाणे ने कहा, 'मुझे लगता है कि रोहित शर्मा को यह बताना जरूरी है कि वे 2027 वर्ल्ड कप खेलेंगे. अगर आप इतने सालों में उनके योगदान को देखें, तो यह शानदार रहा है. इसलिए वर्ल्ड कप 2027 में ऐसे खिलाड़ी के अनुभव की जरूरत होती है. रोहित शर्मा के संन्यास पर तो चर्चा भी नहीं होनी चाहिए. अगर आप एक बार कह दें, 'रोहित शर्मा, आप खेलेंगे,' तो बस बात खत्म. आप हर सीरीज के हिसाब से नहीं चल सकते क्योंकि वे इतने बड़े खिलाड़ी हैं.'
अजिंक्य रहाणे ने आगे कहा, 'बड़े खिलाड़ियों के साथ सम्मान से पेश आना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट में अच्छी लय का बहुत महत्व है और यह साफ दिमाग से ही हासिल होती है. इसलिए, रोहित को सही मानसिक स्थिति में रहने का माहौल दिया जाना चाहिए, क्योंकि वनडे वर्ल्ड कप 2027 जैसे बड़े टूर्नामेंट में उनका अनुभव भारतीय टीम के लिए अहम साबित हो सकता है. उन्होंने कहा, 'अगर आप किसी बड़े खिलाड़ी के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं, जैसा कि मैंने कहा, यह रिदम की बात है. क्रिकेट रिदम का खेल है. चाहे आपने कितने भी मैच खेले हों, चाहे आप युवा हों या अनुभवी खिलाड़ी, सब कुछ रिदम पर निर्भर करता है.'
भारत के पूर्व कप्तान अजिंक्य रहाणे ने कहा, 'अगर आपका दिमाग शांत और आजाद है, तो आप उसी सोच के साथ खेल सकते हैं. रोहित की काबिलियत पर तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है. टीम को ऐसे अनुभवी बल्लेबाज की जरूरत होती है, इसलिए टीम मैनेजमेंट और कप्तान के बीच इस पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए. अगर रोहित शर्मा को 2027 का वर्ल्ड कप खेलना है, तो उन्हें खेलना ही चाहिए.'
रोहित शर्मा ने साल 2026 में अभी तक कुल 8 वनडे मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने एक शतक की मदद से 37.50 की औसत और 92.5 के स्ट्राइक रेट से कुल 300 रन बनाए हैं. लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में 138 रनों की पारी खेलकर रोहित शर्मा अपनी फॉर्म में कुछ हद तक वापसी करते दिखे. यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या 27 सितंबर से वेस्टइंडीज के खिलाफ शुरू होने वाली वनडे सीरीज में रोहित शर्मा को भारतीय टीम में मौका मिलता है या नहीं. रोहित शर्मा ने 288 ODI मैचों में 34 शतकों और 62 अर्धशतकों की मदद से 11895 रन बनाए हैं.