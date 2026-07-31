टेस्ट में हमेशा वीवीएस लक्ष्मण से होती रही अजिंक्य रहाणे की तुलना, 85 मैचों में किसके आंकड़े बेहतर?

Ajinkya Rahane vs VVS Laxman: टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए शानदार बल्लेबाजी करने वाले अजिंक्य रहाणे ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है. 30 जुलाई को स्टार खिलाड़ी ने इमोशनल वीडियो शेयर कर संन्यास का ऐलान किया और फैंस का दिल तोड़ दिया. वैसे तो रहाणे ने ODI और T20 मैचों में भी उम्दा प्रदर्शन किया, लेकिन भविष्य में जब उनके बारे में बात की जाएगी, तो फैंस टेस्ट क्रिकेट में उनकी उपलब्धियां गिनाएंगे. बल्लेबाजी के साथ-साथ रहाणे ने कप्तानी में भी दम दिखाया और 2020-21 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया को उनकी सरजमीं पर 2-1 से रौंद दिया.
गौर करने वाली बात ये है कि उस शृंखला में विराट कोहली एक टेस्ट खेलने के बाद निजी कारणों से घर लौट गए थे. इसके अलावा उस दौरे पर टीम इंडिया के कई खिलाड़ी चोटिल हो गए थे. आलम ये था कि आखिरी टेस्ट में रहाणे को प्रदर्शन के हिसाब पर नहीं, बल्कि फिट खिलाड़ियों की गिनती कर जैसे-तैसे 11 प्लेयर्स पूरा कर मैदान पर उतरना पड़ा था.
भारत के दिग्गज टेस्ट बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण ने 2012 में संन्यास का ऐलान किया था. वो नंबर-5 पर बैटिंग करते थे और इस पोजिशन पर उन्हें रिप्लेस करना बच्चों का खेल नहीं था. 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दिल्ली में खेले गए मैच में रहाणे ने टेस्ट डेब्यू किया और फिर लगभग 7-8 सालों तक पीछे मुड़कर नहीं देखा.
अजिंक्य रहाणे जब तक भारत के लिए खेले, उनकी तुलना वीवीएस लक्ष्मण से होती रही. दोनों अपने करियर में ज्यादातर नंबर-5 पर खेले. दोनों का स्वभाव भी एक जैसा ही था. तो आइए देखते हैं कि 85 टेस्ट मैचों में दोनों का प्रदर्शन कैसा रहा.
85 टेस्ट मैचों में, रहाणे ने 38.46 की औसत से 5,077 रन बनाए. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 18 मैचों में, उन्होंने 39.51 की औसत से 1,225 रन बनाए. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 13 मैचों में, उन्होंने 46.52 की औसत से 884 रन ठोके. साथ ही, इंग्लैंड के खिलाफ 21 टेस्ट मैचों में, उन्होंने 22.70 की औसत से 840 रन बनाए.
85 टेस्ट मैचों के बाद, वीवीएस लक्ष्मण ने 44.31 की औसत से 5,273 रन बनाए थे. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 16 टेस्ट मैचों में, उन्होंने 52.03 की औसत से 1,457 रन बनाए थे. वेस्टइंडीज के खिलाफ 16 टेस्ट मैचों में, उन्होंने 53.36 की औसत से 1,174 रन बनाए थे. साथ ही, पाकिस्तान के खिलाफ 14 टेस्ट मैचों में, लक्ष्मण ने 44.47 की औसत से 756 रन बनाए थे.
अजिंक्य रहाणे ने अपने टेस्ट करियर में 12 शतक और 26 अर्धशतक लगाए. उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 188 रन था, जो उन्होंने अक्टूबर 2016 में इंदौर में न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाया था. रहाणे ने MCG में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दो 'बॉक्सिंग डे' शतक भी ठोके. उन्होंने 2014 में ड्रॉ हुए टेस्ट मैच में 147 रन और 2020 में एक यादगार टेस्ट जीत के दौरान 112 रन बनाए थे.
85 टेस्ट मैचों में लक्ष्मण ने 11 शतक लगाए थे. उनका सबसे बेहतरीन स्कोर 281 रन था, जो उन्होंने कोलकाता के ईडन गार्डन्स में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2001 के यादगार टेस्ट मैच में बनाया था. उन्होंने जनवरी 2004 में सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 178 रन और अक्टूबर 2002 में ईडन गार्डन्स में वेस्टइंडीज के खिलाफ नाबाद 154 रन भी बनाए थे.
विदेश में खेले गए 51 टेस्ट मैचों में रहाणे ने 39.43 की औसत से 3,234 रन बनाए, जिसमें 8 शतक और 17 अर्धशतक शामिल हैं. घरेलू मैदान पर खेले गए 32 टेस्ट मैचों में उन्होंने 35.73 की औसत से कुल 1,644 रन बनाए, जिसमें 4 शतक और 8 अर्धशतक शामिल हैं. 38 वर्षीय खिलाड़ी ने न्यूट्रल वेन्यू पर खेले गए चार टेस्ट मैचों में 49.75 की औसत से 199 रन भी बनाए.
बात करें वीवीएस लक्ष्मण की तो दिग्गज बल्लेबाज ने 42.95 की औसत से 3,007 रन बनाए, जिसमें 6 शतक और 16 अर्धशतक शामिल थे. वहीं, घरेलू मैदान पर खेले गए 36 टेस्ट मैचों में भारत के इस पूर्व मिडिल-ऑर्डर बल्लेबाज ने 46.24 की औसत से 2,266 रन बनाए, जिसमें 5 शतक और 14 अर्धशतक शामिल थे.