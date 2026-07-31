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टेस्ट में हमेशा वीवीएस लक्ष्मण से होती रही अजिंक्य रहाणे की तुलना, 85 मैचों में किसके आंकड़े बेहतर?

Ajinkya Rahane vs VVS Laxman: अजिंक्य रहाणे जब तक भारत के लिए खेले, उनकी तुलना वीवीएस लक्ष्मण से होती रही. दोनों अपने करियर में ज्यादातर नंबर-5 पर खेले. आइए देखते हैं कि 85 टेस्ट मैचों में दोनों में से किसके आंकड़े बेहतर रहे.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 31, 2026, 11:52 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 11:52 PM IST
टेस्ट में हमेशा वीवीएस लक्ष्मण से होती रही अजिंक्य रहाणे की तुलना, 85 मैचों में किसके आंकड़े बेहतर?
Image Credit: रहाणे बनाम लक्ष्मण: टेस्ट में कौन बेहतर (BCCI/X)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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