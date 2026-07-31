टेस्ट में हमेशा वीवीएस लक्ष्मण से होती रही अजिंक्य रहाणे की तुलना, 85 मैचों में किसके आंकड़े बेहतर?

Ajinkya Rahane vs VVS Laxman: टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए शानदार बल्लेबाजी करने वाले अजिंक्य रहाणे ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है. 30 जुलाई को स्टार खिलाड़ी ने इमोशनल वीडियो शेयर कर संन्यास का ऐलान किया और फैंस का दिल तोड़ दिया. वैसे तो रहाणे ने ODI और T20 मैचों में भी उम्दा प्रदर्शन किया, लेकिन भविष्य में जब उनके बारे में बात की जाएगी, तो फैंस टेस्ट क्रिकेट में उनकी उपलब्धियां गिनाएंगे. बल्लेबाजी के साथ-साथ रहाणे ने कप्तानी में भी दम दिखाया और 2020-21 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया को उनकी सरजमीं पर 2-1 से रौंद दिया.