Opinion: 'रहाणे... अब मैदान पर नहीं दिखेगा तुम्हारा जादू...', ऑस्ट्रेलिया में घुटनों पर आ गई थी टीम इंडिया, चोटिल खिलाड़ियों को लेकर कंगारुओं का तोड़ा था घमंड

अजिंक्य रहाणे... अब तुम क्रिकेट के मैदान पर बहुत याद आओगे... ऑस्ट्रेलिया में जब टीम इंडिया दम तोड़ चुकी थी, तब चोटिल टीम इंडिया को आपने ही अपने कंधों पर खड़ा करके कंगारुओं का घमंड तोड़ा था. जी हां... टीम इंडिया के अनुभवी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है. अजिंक्य रहाणे ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'इंस्टाग्राम' पर एक भावुक वीडियो शेयर करते हुए यह जानकारी दी. अजिंक्य रहाणे ने वीडियो में कहा कि उन्हें लगता है कि इंटनरेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का यह सही समय है.
अजिंक्य रहाणे ने 11 इंटरनेशनल मैचों में भारत की कप्तानी भी की है. अजिंक्य रहाणे ने 6 टेस्ट, 3 वनडे इंटरनेशनल और 2 टी20 इंटरनेशनल मैचों में भारत की कप्तानी की है. अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में भारत ने केवल एक टी20 इंटरनेशनल मैच ही गंवाया है. अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में भारत ने 6 टेस्ट मैचों में से एक भी टेस्ट मैच नहीं गंवाया है.
अजिंक्य रहाणे के करियर का सबसे यादगार पल 2020-21 के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर आया, जब उन्होंने नियमित कप्तान विराट कोहली की गैर-मौजूदगी में टीम की कमान संभाली और कई अहम खिलाड़ियों के बिना भी भारत को 2-1 से शानदार सीरीज जीत दिलाई. अजिंक्य रहाणे ने तब कमान संभाली जब एडिलेड में शुरुआती टेस्ट मैच हार के बाद कप्तान विराट कोहली पैटरनिटी लीव पर घर लौट गए. उस मैच में भारत की पारी बुरी तरह लड़खड़ा गई थी और टीम सिर्फ 36 रन पर ऑल-आउट हो गई थी, जो टेस्ट क्रिकेट में उनका सबसे कम स्कोर था.
अजिंक्य रहाणे ने मेलबर्न में दूसरे टेस्ट में भारत को आठ विकेट से जीत दिलाई और सीरीज बराबर करा दी. सिडनी में मैच ड्रॉ रहा और ब्रिस्बेन के गाबा में चौथी पारी में 328 रन का सफल पीछा करते हुए रहाणे की कप्तानी में भारत ने तीन विकेट से जीत हासिल की. यह ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर भारत की दूसरी टेस्ट सीरीज जीत थी.
अजिंक्य रहाणे ने कहा, 'जब से मैंने एक फर्स्ट-क्लास क्रिकेटर के तौर पर डेब्यू किया है, तब से भारतीय क्रिकेट ने बहुत तरक्की की है, और मुझे इस बात पर बहुत गर्व है कि मैं पिछले 20 सालों से इसका हिस्सा रहा हूं. भले ही एक भारतीय क्रिकेटर के तौर पर मेरा सफर खत्म हो रहा है, लेकिन खेल के साथ मेरा सफर जारी रहेगा. मैं अगली पीढ़ी की मदद करने के लिए उत्सुक हूं.' इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने एक्स पर लिखा, 'भारत के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक के शानदार इंटरनेशनल करियर का समापन हो रहा है.'