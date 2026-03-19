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Hindi Newsक्रिकेटअजित अगरकर ने BCCI के सामने रखी ये बड़ी डिमांड, क्या टूटेगा सालों पुराना रिकॉर्ड? मिशन 2027 वनडे विश्व कप पर है पूरा फोकस

अजित अगरकर ने BCCI के सामने रखी ये बड़ी डिमांड, क्या टूटेगा सालों पुराना रिकॉर्ड? मिशन 2027 वनडे विश्व कप पर है पूरा फोकस

Ajit Agarkar: भारतीय क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर का पूरा फोकस 2027 के वनडे विश्व कप पर है. इसी मिशन के मद्देनजर उन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सामने एक बड़ी डिमांड रख दी है. इस बात की पूरी संभावना है कि उनकी ये डिमांड स्वीकार की जा सकती है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Mar 19, 2026, 01:27 PM IST
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फोटो क्रेडिट (x/@arshdeep3444)
फोटो क्रेडिट (x/@arshdeep3444)

Ajit Agarkar: टीम इंडिया बदलाव के दौर से गुजर रही है. इस बदलाव के बीच टीम इंडिया ने आईसीसी की दो ट्रॉफी जीतीं. पहली चैंपियंस ट्रॉफी, जो 2025 में आई थी, और दूसरी टी20 विश्व कप 2026 का खिताब, जो कुछ दिन पहले ही भारत के नाम हुआ. टीम की बैक-टू-बैक ऐतिहासिक सफलताओं के बीच अब चयन समिति के अध्यक्ष अजित अगरकर चर्चा में आ गए हैं. 'टाइम्स ऑफ इंडिया' की एक ताजा रिपोर्ट में बताया गया है कि अगरकर ने बीसीसीआई (BCCI) से अपना कार्यकाल एक साल और बढ़ाने का अनुरोध किया है. अगर उनकी मांग मान ली जाती है, तो अगरकर अगले साल यानी 2027 में होने वाले वनडे विश्व कप के लिए टीम इंडिया को चुनने की भूमिका में रहेंगे.

अजित अगरकर ने 2023 में चयन समिति की कमान संभाली थी. फिर 2025 में उनका कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ाया गया था. अब एक बार फिर वो चाहते हैं कि 2027 तक वो इस भूमिका में बने रहें. टीम ने उनके कार्यकाल में 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी और 2026 में टी20 वर्ल्ड कप जीता है. इसलिए पूरी संभावना है कि उनका कार्यकाल आगे भी बढ़ाया जा सकता है.

रिपोर्ट में BCCI के एक अधिकारी के हवाले से लिखा गया है कि 'उनके कार्यकाल के विस्तार के पीछे न सिर्फ टीम की जीतें थीं, बल्कि टेस्ट और टी20 फॉर्मेट में टीम के सफल ट्रांजिशन को भी अहम कारण माना गया.' बीसीसीआई के सूत्रों के मुताबिक, फिलहाल बोर्ड के पास अगरकर का कोई ठोस विकल्प मौजूद नहीं है. हालांकि वेस्ट जोन के एक पूर्व क्रिकेटर के नाम पर चर्चा हुई थी, लेकिन टीम की निरंतर सफलता को देखते हुए बोर्ड मौजूदा विनिंग कॉम्बिनेशन (चयनकर्ता-कोच-कप्तान) को छेड़ने के पक्ष में नहीं दिख रहा है.

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अजीत अगरकर का रिपोर्ट कार्ड

अजित अगरकर का बतौर चीफ सेलेक्टर कार्यकाल अब तक किसी सुनहरे सपने जैसा रहा है. उनके चयन पैनल द्वारा चुनी गई टीमों ने आईसीसी के बड़े मंचों पर तिरंगा फहराया है. टी20 वर्ल्ड कप 2024 में टीम इंडिया चैंपियन बनी थी. फिर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भी तिरंगा बुलंद हुआ. इसके बाद 2026 के टी20 विश्व कप में भारत ने बाजी मारी. अब अगर अगरकर का कार्यकाल बढ़ता है, तो यह अपने आप में पहला मामला होगा, क्योंकि इससे पहले किसी भी सेलेक्टर को 2 साल से ज्यादा एक्सटेंशन नहीं मिला है.

टीम इंडिया का अगला टारगेट क्या?

टीम इंडिया का अगला बड़ा टारगेट 2027 का वनडे विश्व कप है. बोर्ड के अधिकारियों का मानना है कि अगरकर की दूरदर्शिता और खिलाड़ियों के साथ उनके तालमेल ने टीम को स्थिरता दी है. यही वजह है कि अगरकर की रिक्वेस्ट पर चर्चा की जा रही है और उनके सकारात्मक परिणामों को देखते हुए उनके कार्यकाल को वर्ल्ड कप तक बढ़ाने की संभावना प्रबल है.

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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