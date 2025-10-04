रोहित और विराट नहीं खेलेंगे 2027 वर्ल्ड कप? चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर के बयान ने तोड़े करोड़ों फैंस के दिल

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की सेलेक्शन कमिटी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 19 अक्टूबर से शुरू होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है. सेलेक्शन कमिटी ने वर्ल्ड कप 2027 को ध्यान में रखते हुए शुभमन गिल को वनडे का नया कप्तान बनाया है. शुभमन गिल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे. वहीं, रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज भारतीय बल्लेबाज अब शुभमन गिल की कप्तानी में खेलते हुए नजर आएंगे. इसी बीच चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक ऐसा बयान दे दिया है, जो भारत के करोड़ों फैंस का दिल तोड़ देगा.

रोहित और विराट नहीं खेलेंगे 2027 वर्ल्ड कप?

चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के वर्ल्‍ड कप 2027 में हिस्सा लेने को लेकर बड़ा बयान दिया है. अजीत अगरकर ने साफ कहा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ही वर्ल्‍ड कप 2027 में खेलने को लेकर नॉन कमिटेड हैं. अजीत अगरकर के इस बयान के बाद अटकलें लगनी शुरू हो गई है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली शायद वर्ल्‍ड कप 2027 में खेलते नहीं दिखेंगे. भारत के करोड़ों क्रिकेट फैंस के लिए यह बहुत बड़ा झटका है. अजीत अगरकर ने इसके अलावा कहा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों को पहले ही मैसेज भेज दिया गया था कि जब वे खाली हों तो घरेलू क्रिकेट खेलें.

चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर का बड़ा बयान

अजीत अगरकर ने आगे कहा, 'हमने पहले ही साफ कर दिया था कि अगर खिलाड़ी खाली हैं, तो उन्हें घरेलू क्रिकेट में खेलना चाहिए.' हालांकि, अजीत अगरकर ने रोहित शर्मा और विराट कोहली को टीम इंडिया का मार्गदर्शन जारी रखने के लिए सपोर्ट किया है. अजीत अगरकर ने कहा कि वे अभी भी ड्रेसिंग रूम में लीडर हैं. अजीत अगरकर ने कहा, 'वे (रोहित और विराट) सालों से टीम इंडिया का मार्गदर्शन करते आ रहे हैं. वह रन बनाने की कोशिश करते रहते हैं. वे अभी भी ड्रेसिंग रूम में लीडर हैं. वे इस फॉर्मेट में बेहद सफल रहे हैं. यह टीम ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज के लिए चुनी गई है, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है.'

BCCI ने सुना दिया फरमान

गौरतलब है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की सेलेक्शन कमिटी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है. शुभमन गिल को वनडे टीम की कमान सौंपी गई है. रोहित शर्मा और विराट कोहली वनडे टीम में बतौर खिलाड़ी शामिल किए गए हैं. सूर्यकुमार यादव टी20 टीम का जिम्मा संभालेंगे. भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 19-25 अक्टूबर के बीच तीन वनडे मुकाबलों की सीरीज खेलनी है, जबकि 29 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच दोनों देश पांच टी20 मुकाबलों की सीरीज खेलेंगे. श्रेयस अय्यर को वनडे का उपकप्तान नियुक्त किया गया है.

भारत की वनडे टीम

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), यशस्वी जयसवाल.

भारत की टी20 टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उपकप्तान), तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, वॉशिंगटन सुंदर.